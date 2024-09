STIRI TECH Samsung One UI 6.1.1 extinde cele mai noi funcții Galaxy AI la și mai mulți utilizatori din întreaga lume Ionut Razvan Share







Samsung Electronics Co., Ltd. a anunțat extinderea One UI 6.1.1, care va aduce cele mai noi funcții Galaxy AI pe mai multe dispozitive Galaxy printr-o nouă actualizare. Începând din luna septembrie, actualizarea va extinde funcțiile AI ale Galaxy Z Fold6 și Z Flip6 la modelele anterioare, inclusiv seria Galaxy S24, seria S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 și seria Tab S9. Cu cele mai noi funcții avansate de comunicare, productivitate și creativitate, sistemul de operare actualizat va ridica la un nivel superior fiecare experiență mobile pentru utilizatori, oferind o funcționalitate intuitivă și mai convenabilă. Comunicare intuitivă fără bariere Comunicarea în altă limbă este mai simplă cu Galaxy AI. Interpreter[i] oferă Listening Mode, care va fi acum disponibil pe toate dispozitivele extinse. Cu Chat Assist, utilizatorii pot redacta cu ușurință e-mailuri, postări pe rețelele sociale și multe altele folosind Composer[ii] . Utilizatorii pot introduce doar câteva cuvinte cheie, iar Galaxy AI va genera un mesaj complet bazat pe ton și stil personal[iii]. Funcția Suggested replies[iv], disponibilă anterior doar pe Galaxy Z Flip6, va fi acum disponibilă pe dispozitivele din seria Galaxy S24 și va fi compatibilă cu Galaxy Watch7 sau Galaxy Watch Ultra. Eficiență sporită, de oriunde Cea mai recentă extindere a funcțiilor Galaxy AI poate transforma orice dispozitiv Galaxy într-un instrument care te ajută să fii mai productiv. Note Assist[v] face ca timpul petrecut luând notițe să fie de domeniul trecutului, oferind traducerea și rezumarea acestora. Iar noua funcție de transcriere adăugată poate crea rapid notițe pe baza înregistrărilor vocale. Pentru mai multă comoditate, funcția PDF Overlay Translation[vi] poate traduce și suprapune text în fișiere PDF, având inclusiv posibilitatea de a transforma textul în imagini sau grafice. Sketch to Image[vii] te ajută să îmbunătățești fotografiile prin generarea unor opțiuni de imagine care completează perfect varianta originală pe baza unor schițe simple. De asemenea, Circle to Search[viii] cu Google și noua funcție Sound Search[ix] oferă căutări rapide și ajutor la rezolvarea problemelor complexe de matematică. Creativitatea avansată, accesibilă tuturor Galaxy AI permite utilizatorilor să creeze conținut de calitate, indiferent dacă sunt fotografi amatori sau creatori de conținut în devenire. Cu Portrait Studio[x] utilizatorii pot crea instantaneu portrete într-o varietate de stiluri, precum 3D cartoon sau acuarelă. În plus, cu funcția Instant Slow-mo[xi], aceștia pot crea efecte slow-motion de o calitate remarcabilă, iar apoi pot salva și partaja rapid videoclipurile, în doar câțiva pași simpli. Disponibilitate Actualizarea software pentru seria Samsung Galaxy S24 va fi disponibilă în Coreea începând cu data de 5 septembrie, urmată de America de Nord și Europa pe 9 septembrie. Actualizările software pentru alte dispozitive Galaxy și țări vor fi disponibile în următoarele săptămâni.

