STIRI TECH Lenovo lansează noi produse inovatoare AI PC pentru segmentul business Ionut Razvan Share







Lenovo™, lider global în inovare tehnologică, anunță lansarea unei serii de produse revoluționare în cadrul Lenovo Innovation World 2024, concepute pentru a redefini viitorul computerelor profesionale și al inteligenței artificiale. În cadrul unui eveniment special desfășurat la Berlin, Lenovo a prezentat o serie de dispozitive noi, printre care noul laptop cu design premium ThinkPad™ X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, echipat cu cele mai recente procesoare Intel® Core™ Ultra™ (Seria 2), și laptopul inovator proof-of-concept Lenovo Auto Twist AI PC. De asemenea, Lenovo a prezentat laptopul ThinkPad T14s Gen 6 și noul ThinkBook™ 16 Gen 7+, echipat cu cele mai noi procesoare AI AMD Ryzen™, precum și laptopul ThinkBook 16 Gen 7, dotat cu procesorul Snapdragon® X Plus cu 8 nuclee. Aceste dispozitive reflectă angajamentul Lenovo de a furniza tehnologie de ultimă generație, menită să le asigure utilizatorilor experiențe excepționale, îmbunătățind astfel productivitatea și creativitatea clienților din segmentul business. De asemenea, Lenovo a anunțat AI PC Fast Start, o soluție care ajută organizațiile să facă rapid tranziția către dispozitive pregătite pentru AI, care maximizează ROI prin intermediul unui serviciu de consultanță bazată pe AI și al unui proces de implementare simplificat. Cu ajutorul suportului Lenovo, aceste servicii accelerează adoptarea AI și asigură o implementare fără probleme. Lenovo își propune să devină lider în era dispozitivelor cu inteligență artificială Se estimează că relevanța dispozitivelor AI PC va crește semnificativ, peste 60% dintre computerele livrate până în 2027 fiind prevăzute să fie echipate cu inteligență artificială1. Echipamentele AI PC de la Lenovo urmăresc să schimbe în mod semnificativ experiențele de utilizare ale consumatorilor prin interacțiuni naturale, modele de limbaj personalizate și arhitecturi avansate, devenind astfel mai personale, mai productive și mai sigure. Lenovo Aura Edition Creată în urma colaborării de mai mulți ani cu Intel, Lenovo lansează seria Lenovo Aura Edition, care reflectă angajamentul companiei de a oferi tehnologii inovatoare care personalizează și simplifică interacțiunea utilizatorilor cu dispozitivele lor. Mai mult de zece mii de utilizatori din întreaga lume au participat la teste calitative și cantitative privind experiența de utilizare. Pe baza rezultatelor obținute, Lenovo și Intel au elaborat concepte de utilizare care au fost apoi restrânse și testate cu încă patru mii de utilizatori, care au contribuit la prioritizarea și rafinarea experiențelor. ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition are o construcție mai subțire și mai ușoară ca niciodată, atingând o greutate fără precedent de mai puțin de 1 kg pentru modelul flagship de 14”. Este echipat cu tehnologii inovatoare, concepute pentru a personaliza și simplifica interacțiunea utilizatorilor cu dispozitivele lor. Proiectat cu capabilități AI îmbunătățite și dezvoltat în colaborare cu Intel, ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition promite performanțe excepționale, o durată lungă de viață a bateriei și o experiență de utilizare mai inteligentă și mai captivantă. Laptopurile Lenovo Aura Edition, inclusiv ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition și Lenovo Yoga Slim 7i integrează următoarele funcționalități inovatoare: Smart Modes : Se adaptează intuitiv nevoilor utilizatorului, ajustând automat performanța și capabilitățile AI pentru diverse activități, precum muncă, joacă sau activități creative. Fiecare mod, accesibil printr-un widget simplu, este creat pentru a oferi o experiență personalizată, fără întreruperi. Smart Modes include: Modul Shield , pentru funcții de securitate precum Privacy Alert și Privacy Guard, care oferă protecție avansată împotriva intruziunilor nedorite și facilitează lansarea automată a aplicației VPN (rețea virtuală privată) preferate atunci când utilizatorul se conectează la orice rețea Wi-Fi publică. Modul Attention ajută la reducerea distragerilor și la menținerea concentrării pe activitatea în desfășurare. Utilizatorii pot seta temporizatoare, care să îi ajute să se concentreze și pot dezactiva notificările pentru a asigura un mediu de lucru mai productiv. Modul Collaboration îmbunătățește întâlnirile virtuale prin optimizarea performanței video și a setărilor preferate prestabilite, cum ar fi estomparea fundalului sau optimizarea nivelului scăzut de iluminare. Modul Wellness poate contribui la îmbunătățirea sănătății digitale cu alerte de postură și la reducerea oboselii ochilor, reamintind utilizatorilor să ia pauze. Utilizatorii au acces rapid la setările de energie direct în aplicație pentru a optimiza performanța bateriei și consumul de energie.

: Se adaptează intuitiv nevoilor utilizatorului, ajustând automat performanța și capabilitățile AI pentru diverse activități, precum muncă, joacă sau activități creative. Fiecare mod, accesibil printr-un widget simplu, este creat pentru a oferi o experiență personalizată, fără întreruperi. Smart Modes include: Smart Share facilitează partajarea imaginilor între smartphone-uri și laptopuri 2 , utilizând inteligența artificială pentru a face transferurile de date mai ușoare. Utilizatorii pot atinge un smartphone compatibil de marginea ecranului laptopului, iar cu ajutorul senzorului virtual AI de la Elliptic Labs, laptopul va deschide automat fereastra Smart Share pe PC și smartphone. Aceasta permite un transfer simplu și rapid al fotografiilor recente între dispozitive prin funcția de drag and drop. În plus, este compatibil atât cu platformele iOS, cât și cu cele Android.

facilitează partajarea imaginilor între smartphone-uri și laptopuri , utilizând inteligența artificială pentru a face transferurile de date mai ușoare. Utilizatorii pot atinge un smartphone compatibil de marginea ecranului laptopului, iar cu ajutorul senzorului virtual AI de la Elliptic Labs, laptopul va deschide automat fereastra Smart Share pe PC și smartphone. Aceasta permite un transfer simplu și rapid al fotografiilor recente între dispozitive prin funcția de drag and drop. În plus, este compatibil atât cu platformele iOS, cât și cu cele Android. Smart Care oferă acces simplificat la instrumentele de asistență online și chatbot-ul Lenovo, oferind soluții în timp real pentru rezolvarea problemelor. În plus, prin intermediul serviciului de asistență Premier Support Plus utilizatorii pot contacta non-stop, 24/7, prin video, voce sau chat, agenții de suport Lenovo, fie de pe PC, fie de pe smartphone. Lenovo Aura Edition oferă mai mult decât o simplă inovație tehnologică și pune accent pe transformarea modului în care utilizatorii interacționează cu dispozitivele lor, experiența de utilizare fiind mai productivă și mai plăcută. ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition continuă tradiția Lenovo de a oferi laptopuri premium pentru segmentul business. Dezvoltat în colaborare cu Intel și echipat cu cel mai nou procesor Intel Core Ultra (Seria 2), acest model oferă o scalabilitate uimitoare în ceea ce privește calculatoarele dotate cu inteligență artificială, o eficiență energetică excepțională și o performanță AI3 de 3 ori mai mare față de generația anterioară, atât la nivel de unitate de procesare neurală (NPU), cât și de unitate de procesare grafică (GPU). Principalele funcționalități includ: Experiență de utilizare îmbunătățită : Laptopul este echipat cu noul procesor Intel Core Ultra (Seria 2), placa grafică Intel Arc™ Xe 2 și o unitate NPU integrată care oferă peste 45 TOPS. Noul design include și o opțiune premium Haptic TouchPad, care integrează clasicul TrackPoint cu trei butoane și un ecran OLED Dolby Vision de până la 14”, cu rezoluție 2,8K, funcție antireflexie și o rată de refresh de 120 Hz 4 .

: Laptopul este echipat cu noul procesor (Seria 2), placa grafică Intel Arc™ Xe și o unitate NPU integrată care oferă peste 45 TOPS. Noul design include și o opțiune premium Haptic TouchPad, care integrează clasicul TrackPoint cu trei butoane și un ecran OLED Dolby Vision de până la 14”, cu rezoluție 2,8K, funcție antireflexie și o rată de refresh de 120 Hz . Experiențe Copilot+ PC: Compatibil cu funcții Copilot+ PC 5 atunci când vor fi disponibile de la Microsoft și include o tastatură Copilot.

Compatibil cu funcții Copilot+ PC atunci când vor fi disponibile de la Microsoft și include o tastatură Copilot. Durata de viață a bateriei: Bateria de 57 W/oră oferă o autonomie de peste 18 ore 6 , permițând utilizatorilor să rămână productivi pe tot parcursul zilei datorită eficienței energetice incredibile.

Bateria de 57 W/oră oferă o autonomie de peste 18 ore , permițând utilizatorilor să rămână productivi pe tot parcursul zilei datorită eficienței energetice incredibile. Mod de lucru hibrid și mobilitate: Dispozitivul este foarte ușor, cântărind sub 1 kg, fiind cel mai ușor ThinkPad X1 Carbon creat până acum. Include suport Wi-Fi 7 și opțional 5G sub-6GHz 7 . Include porturi I/O precum 2x USB-A, 2x Thunderbolt™ 4 și 1x HDMI.

Dispozitivul este foarte ușor, cântărind sub 1 kg, fiind cel mai ușor ThinkPad X1 Carbon creat până acum. Include suport Wi-Fi 7 și opțional 5G sub-6GHz . Include porturi I/O precum 2x USB-A, 2x Thunderbolt™ 4 și 1x HDMI. Design și construcție: Proiectat cu atenție sporită în ceea ce privește experiența de utilizare și contribuția la economia circulară, dispozitivul este echipat cu o baterie CRU (Customer Replaceable Unit). Materialele folosite includ 90% magneziu reciclat pentru capacul C, iar ambalajul nu include plastic, fiind realizat din bambus și trestie de zahăr8. Pe lângă materialele reciclate folosite, dispozitivul deține certificări precum EPEAT Gold9 și ENERGY STAR 9.0. Lenovo Auto Twist AI PC – proof-of-concept Lenovo prezintă laptopul proof-of-concept Auto Twist AI PC, o inovație remarcabilă în domeniul calculatoarelor personale, creat pentru a îmbunătăți interacțiunea utilizatorului cu ajutorul automatizărilor inteligente și inteligenței artificiale. Cu un design Auto Twist, o premieră în industrie10, acest computer cu inteligență artificială se adaptează la diverse scenarii prin intermediul funcției automate de rotire Dual Degree of Freedom, oferind o experiență optimă atât pentru utilizare personală, cât și profesională. Funcționalități inovatoare: Flexibilitate bazată pe inteligența artificială: Monitorizează constant mișcările utilizatorului pentru a asigura o vizibilitate optimă a ecranului, menținând utilizatorul în cadru în timpul întâlnirilor, prezentărilor și în timpul sesiunilor personale de utilizare.

Monitorizează constant mișcările utilizatorului pentru a asigura o vizibilitate optimă a ecranului, menținând utilizatorul în cadru în timpul întâlnirilor, prezentărilor și în timpul sesiunilor personale de utilizare. Smart Interaction: Se integrează cu comenzile vocale în limbaj natural, permițând comutarea automată între diferite moduri, cum ar fi „închide laptopul”, „mod laptop” și „mod tabletă”.

Se integrează cu comenzile vocale în limbaj natural, permițând comutarea automată între diferite moduri, cum ar fi „închide laptopul”, „mod laptop” și „mod tabletă”. Securitate sporită: Capacul inteligent se va închide automat atunci când laptopul nu este supravegheat.

Capacul inteligent se va închide automat atunci când laptopul nu este supravegheat. Îmbunătățiri în zona de wellness: Încurajează un mod de utilizare ergonomic și contribuie la combatarea oboselii. Lenovo Auto Twist AI PC redefinește interacțiunea cu utilizatorul oferind performanțe remarcabile și funcționalități axate pe utilizator, stabilind un nou standard pentru dispozitivele inteligente. ThinkPad T14s Gen 6 AMD ThinkPad T14s Gen 6 AMD este conceput pentru a satisface cerințele profesioniștilor moderni, stabilind un nou standard pentru laptopurile corporate. Echipat cu procesorul AMD Ryzen AI, acest model oferă experiențe AI îmbunătățite și o performanță de 3 ori mai mare11 comparativ cu predecesorul său. Nucleul „Zen 5” și grafica AMD Radeon™ permit o capacitate de reacție excepțională, multitasking rapid și creare rapidă de conținut. În plus, tehnologia AMD PRO garantează securitate sporită, calitate la nivel enterprise și un proces de implementare rapid. Principalele funcționalități includ: Experiență de utilizare îmbunătățită: Laptopul dispune de o arhitectură de răcire care a fost reproiectată, cu evacuare pe partea din spate, asigurând un proces de răcire și o performanță optime. Tehnologia 3M DBEF5 crește luminozitatea panourilor WUXGA de bază la 400 nits pentru un ecran mai luminos și reduce consumul de energie. Adoptarea poziționării standard a tastelor Ctrl-Fn și bara de comunicații inovatoare de la Lenovo cu o cameră de 5MP oferă experiențe de utilizare mai imersive și intuitive.

Laptopul dispune de o arhitectură de răcire care a fost reproiectată, cu evacuare pe partea din spate, asigurând un proces de răcire și o performanță optime. Tehnologia 3M DBEF5 crește luminozitatea panourilor WUXGA de bază la 400 nits pentru un ecran mai luminos și reduce consumul de energie. Adoptarea poziționării standard a tastelor Ctrl-Fn și bara de comunicații inovatoare de la Lenovo cu o cameră de 5MP oferă experiențe de utilizare mai imersive și intuitive. Conectivitate : Suportă Wi-Fi 7 și 5G sub-6GHz 7 și include porturi tradiționale precum 2x USB-A, 2x TBT4, HDMI și o mufă jack audio de 3,5 mm.

: Suportă Wi-Fi 7 și 5G sub-6GHz și include porturi tradiționale precum 2x USB-A, 2x TBT4, HDMI și o mufă jack audio de 3,5 mm. Transformare AI : Echipat cu procesoarele AI AMD Ryzen PRO de nouă generație cu noua grafică integrată Radeon și un motor AI integrat (NPU). Compatibil cu experiențele Copilot + PC atunci când vor fi disponibile 5 .

: Echipat cu procesoarele AI AMD Ryzen PRO de nouă generație cu noua grafică integrată Radeon și un motor AI integrat (NPU). Compatibil cu experiențele Copilot + PC atunci când vor fi disponibile . Performanța și durata de viață a bateriei : Oferă până la 64 GB de memorie LPDDR5x dual-channel, asigurind performanțe ridicate. Dispozitivul este construit pentru o asigura o autonomie a bateriei pe tot parcursul zilei, oferind peste 17 ore conform testelor de referință MM25 privind durata de viață a bateriei 6 .

: Oferă până la 64 GB de memorie LPDDR5x dual-channel, asigurind performanțe ridicate. Dispozitivul este construit pentru o asigura o autonomie a bateriei pe tot parcursul zilei, oferind peste 17 ore conform testelor de referință MM25 privind durata de viață a bateriei . Design și construcție : Optimizat pentru un raport ecran-corp de 88% și cu un ecran de 16:10, dispozitivul este disponibil în nuanța Deep Black și are un interior elegant. Are o greutate de 1,3 kg și o grosime de 16,9 mm.

: Optimizat pentru un raport ecran-corp de 88% și cu un ecran de 16:10, dispozitivul este disponibil în nuanța Deep Black și are un interior elegant. Are o greutate de 1,3 kg și o grosime de 16,9 mm. Sustenabilitate: Utilizează materiale plastice Post Consumer Content (PCC) în anumite componente, 30% fibră de carbon reciclată în capacul superior, 90% magneziu reciclat în rama tastaturii și 55% aluminiu reciclat în capacul inferior. ThinkPad T14s Gen 6 AMD vine cu un ambalaj fără plastic, fabricat din hârtie certificată FSC8, și beneficiază de certificări precum EPEAT Gold9, TCO și ENERGY STAR 9.0. Dispozitivele Copilot+ PC5 ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition și ThinkPad T14s Gen 6 AMD sunt concepute pentru a îmbunătăți productivitatea și creativitatea clienților din mediul business. Aceste dispozitive subliniază angajamentul Lenovo față de inovație, cu un design centrat pe utilizator. Lenovo prezintă serviciile AI PC Fast Start pentru accelerarea și optimizarea tranziției către AI PC Lenovo lansează AI PC Fast Start, o soluție simplificată care ajută organizațiile să facă mai rapid tranziția către dispozitivele echipate cu inteligență artificială. Serviciul oferă consultanță bazată pe AI pentru a evalua gradul de pregătire tehnică și a identifica persoana și utilizatorul ideal de AI PC ajutând astfel companiile să maximizeze ROI. AI PC Fast Start este asociat cu AI PC Lifecyle Services, care simplifică procesul de implementare și configurarea dispozitivelor AI-ready, îmbunătățește experiența de utilizare și accelerează adoptarea AI în întreaga organizație. Securitatea și confidențialitatea datelor în era inteligenței artificiale Soluțiile Lenovo ThinkShield™ oferă un nivel de securitate sporit pentru companii, din stadiul de producție până la implementare12. ThinkShield gestionează amenințările de securitate de la nivelul sistemului de operare până în cloud, oferind funcții avansate de detecție și răspuns. Protejează BIOS-ul și firmware-ul împotriva atacurilor și asigură securitatea componentelor hardware prin intermediul Supply Chain Assurance. În colaborare cu furnizori de securitate de renume mondial, ThinkShield asigură un nivel de securitate sporit și un mediu de lucru hibrid sigur și productiv. Lenovo își extinde capabilitățile de securitate prin integrarea platformei și tehnologiei AI Singularity™ din SentinelOne® în portofoliul ThinkShield de soluții de securitate cibernetică, oferind astfel o protecție avansată la nivel de terminale, cu funcții îmbunătățite de detecție și răspuns automat la amenințări. ThinkBook 16 Gen 7+ ThinkBook 16 Gen 7+ de la Lenovo este un laptop premium echipat cu inteligență artificială, conceput pentru a îmbunătăți productivitatea și creativitatea. Dotat cu procesorul avansat AMD Ryzen™ AI 9 365, care dispune de o capacitate de 50 TOPS, laptopul oferă o performanță AI de ultimă generație pentru multitasking și creare rapidă de conținut. ThinkBook 16 Gen 7+ va primi actualizări gratuite pentru experiențele Copilot+ PC atunci când vor fi disponibile5. Datorită graficii AMD Radeon™ 880M, imaginile de înaltă rezoluție oferă o experiență vizuală imersivă. Performanță AI avansată: Echipat cu procesorul AMD Ryzen AI 9 365, care dispune de 10 nuclee și 20-thread, și o capacitate NPU de până la 50 TOPS, laptopul include și o placă grafică AMD Radeon pentru imagini de înaltă rezoluție, oferind viteze excepționale în multitasking și crearea de conținut.

Echipat cu procesorul AMD Ryzen AI 9 365, care dispune de 10 nuclee și 20-thread, și o capacitate NPU de până la 50 TOPS, laptopul include și o placă grafică AMD Radeon pentru imagini de înaltă rezoluție, oferind viteze excepționale în multitasking și crearea de conținut. Design uimitor : Designul metalic elegant, ForcePad-ul generos și ecranul de 16” cu rezoluție 3.2K fac din dispozitiv o alegere ideală din punct de vedere vizual și funcționalitate.

: Designul metalic elegant, ForcePad-ul generos și ecranul de 16” cu rezoluție 3.2K fac din dispozitiv o alegere ideală din punct de vedere vizual și funcționalitate. Versatilitate și personalizare: Oferind o gamă completă de porturi I/O pentru un spațiu de lucru personalizat, laptopul dispune de taste dedicate pentru funcțiile Lenovo AI și pentru colaborarea între PC și telefon. De asemenea, tastatura este dotată cu marcaje tactile pentru o accesibilitate îmbunătățită.

Oferind o gamă completă de porturi I/O pentru un spațiu de lucru personalizat, laptopul dispune de taste dedicate pentru funcțiile Lenovo AI și pentru colaborarea între PC și telefon. De asemenea, tastatura este dotată cu marcaje tactile pentru o accesibilitate îmbunătățită. Securitate solidă: Protecție hardware, pe lângă securitatea integrată în cadrul sistemulului de operare și tehnologia chip-to-cloud Microsoft Pluton pentru servicii criptografice și de autentificare mai sigure.

Protecție hardware, pe lângă securitatea integrată în cadrul sistemulului de operare și tehnologia chip-to-cloud Microsoft Pluton pentru servicii criptografice și de autentificare mai sigure. Productivitate îmbunătățită : Utilizatorii pot valorifica instrumentele preferate echipate cu AI pentru generarea de conținut, automatizarea fluxurilor de lucru și gestionarea eficientă a sarcinilor complexe, optimizând activitățile zilnice cu ajutorul serviciilor avansate de machine learning.

: Utilizatorii pot valorifica instrumentele preferate echipate cu AI pentru generarea de conținut, automatizarea fluxurilor de lucru și gestionarea eficientă a sarcinilor complexe, optimizând activitățile zilnice cu ajutorul serviciilor avansate de machine learning. Portabilitate și conectivitate : Construcția ușoară și rezistentă include o baterie mare de 85Whr, care asigură o utilizare prelungită, cu până la 17 ore de redare video 6 1080p, și conectivitate Wi-Fi 7 pentru acces rapid și fiabil la internet.

: Construcția ușoară și rezistentă include o baterie mare de 85Whr, care asigură o utilizare prelungită, cu până la 17 ore de redare video 1080p, și conectivitate Wi-Fi 7 pentru acces rapid și fiabil la internet. Experiență excepțională de utilizare: Tastatura îmbunătățită, ecranul robust de 16″ cu un raport ecran-corp de 91% și difuzoarele Dolby Atmos® oferă o experiență superioară de utilizare atât în ceea ce privește productivitatea, cât și activitățile de divertisment. Lenovo ThinkBook 16 Gen 7+ îmbină tehnologia AI de ultimă generație cu un design rafinat fiind astfel alegerea ideală pentru profesioniștii care doresc să fie mai productivi și mai eficienți. ThinkBook 16 Gen 7, cu Snapdragon X Plus cu 8 nuclee Lenovo prezintă ThinkBook 16 Gen 7, un laptop de ultimă generație Copilot+ PC, conceput să îmbunătățească productivitatea și activitatea creativă a profesioniștilor moderni. Datorită capabilităților AI avansate, designului elegant și performanțelor puternice, acest dispozitiv inovator este proiectat pentru a satisface cerințele angajaților care se află permanent în mișcare. AI PC mai personalizat : ThinkBook 16 Gen 7 de la Lenovo este echipat cu procesorul Snapdragon X Plus cu 8 nuclee și un NPU dedicat cu o capacitate de 45 TOPS. Sarcinile AI sunt accelerate, iar asistența AI pentru dispozitiv cu funcționalități precum Meeting Assistant contribuie la organizarea unor întâlniri mai eficiente.

: ThinkBook 16 Gen 7 de la Lenovo este echipat cu procesorul Snapdragon X Plus cu 8 nuclee și un NPU dedicat cu o capacitate de 45 TOPS. Sarcinile AI sunt accelerate, iar asistența AI pentru dispozitiv cu funcționalități precum Meeting Assistant contribuie la organizarea unor întâlniri mai eficiente. Performanță avansată : Procesorul Snapdragon X Plus cu 8 nuclee oferă o performanță și o eficiență excepționale ajutând la îmbunătățirea productivității datorită procesării AI locale. Autonomia bateriei se întinde pe mai multe zile 6 și este dotat cu nuclee hardware specializate pentru sarcini AI și pentru procesarea semnalului imaginii camerei foto.

: Procesorul Snapdragon X Plus cu 8 nuclee oferă o performanță și o eficiență excepționale ajutând la îmbunătățirea productivității datorită procesării AI locale. Autonomia bateriei se întinde pe mai multe zile și este dotat cu nuclee hardware specializate pentru sarcini AI și pentru procesarea semnalului imaginii camerei foto. Design elegant : Are un design modern, o grosime de 16 mm, un TouchPad mai mare, un ecran de 16” cu un raport ecran-corp de 91,3% și funcție Lenovo Pro Sound îmbunătățită cu difuzoare super-liniare și sunet Dolby Atmos.

: Are un design modern, o grosime de 16 mm, un TouchPad mai mare, un ecran de 16” cu un raport ecran-corp de 91,3% și funcție Lenovo Pro Sound îmbunătățită cu difuzoare super-liniare și sunet Dolby Atmos. Productivitate de oriunde : Ideal pentru profesioniștii aflați în mișcare, ThinkBook 16 Gen 7 oferă performanțe robuste, portabilitate sporită, o baterie cu o durată lungă de viață de 84 Whr și conectivitate constantă, menținând în același timp un grad ridicat de securitate.

: Ideal pentru profesioniștii aflați în mișcare, ThinkBook 16 Gen 7 oferă performanțe robuste, portabilitate sporită, o baterie cu o durată lungă de viață de 84 Whr și conectivitate constantă, menținând în același timp un grad ridicat de securitate. Securitate sporită: Lenovo asigură o securitate solidă datorită caracteristicilor hardware, pe lângă securitatea integrată în sistemul de operare și tehnologia Microsoft Pluton chip-to-cloud pentru servicii criptografice și de autentificare mai sigure. Noile produse prezentate în cadrul Lenovo Innovation World 2024 sunt concepute să redefinească laptopurile de business, oferind profesioniștilor instrumentele necesare pentru a excela într-un peisaj digital în continuă evoluție, bazat pe inteligența artificială. „Cele mai recente inovații AI PC de la Lenovo reprezintă un salt semnificativ în demersul nostru de a personaliza tehnologia, de a o face mai productivă și mai sigură pentru clienții noștri”, a declarat Tom Butler, Director Executiv, WW Commercial Portfolio and Product Management, Lenovo Intelligent Devices Group. „Prin combinarea tehnologiei AI de ultimă oră cu design-uri mai sustenabile și funcționalități axate pe utilizator, nu ne propunem doar să ne poziționăm ca lider de piață, ci și să redefinim ceea ce este posibil în era AI. Angajamentul nostru în materie de inovare și colaborare, așa cum se reflectă din seria Lenovo Aura Edition și portofoliul ThinkBook, le garantează organizațiilor că pot valorifica pe deplin puterea AI pentru a stimula productivitatea, creativitatea și a genera o transformare semnificativă în industriile în care activează.” Pentru imagini ale produselor și mai multe detalii accesați Lenovo Innovation World Press Kit pe StoryHub . Disponibilitate și prețuri în EMEA13 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition va fi disponibil începând cu luna noiembrie 2024 cu disponibilitate limitată în Marea Britanie, Germania, Franța, țările nordice și Elveția, la un preț de pornire preconizat de 2,699 euro (fără TVA).

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 AMD va fi disponibil începând cu luna noiembrie 2024 la un preț de pornire estimat de 2,199 euro (fără TVA).

Lenovo ThinkBook 16 Gen 7+ va fi disponibil începând cu luna decembrie 2024 la un preț de pornire estimat de 999 euro (fără TVA).

Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 va fi disponibil începând cu luna octombrie 2024 la un preț de pornire estimat de 819 euro (fără TVA).

Tags: