Lenovo anunță rezultatele financiare în T4 2024/25 și pe întregul an fiscal 2024/25

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), împreună cu filialele sale („Grupul”), a anunțat rezultatele pentru al patrulea trimestru și pentru întregul an fiscal 2024/25, raportând creșteri semnificative ale veniturilor și profitului la nivel de grup. Pentru întregul an fiscal, veniturile au crescut cu 21% de la an la an, ajungând la 69,1 miliarde USD, marcând al doilea cel mai ridicat nivel anual din istoria Grupului. Venitul net a crescut cu 36% de la an la an, până la 1,4 miliarde USD, pe o bază non-Hong Kong Financial Reporting Standards (non-HKFRS)[1]. Motoarele de creștere diversificate ale Grupului continuă să înregistreze o evoluție accelerată, mixul de venituri din activități non-PC crescând cu aproape cinci puncte procentuale de la an la an, până la 47%. Toate segmentele de business au înregistrat o performanță solidă, atingându-și obiectivele strategice și financiare. De asemenea, toate regiunile geografice au raportat creșteri de două cifre ale veniturilor față de anul anterior, reflectând puterea activităților diversificate ale Grupului și reziliența prezenței sale la nivel global.

Rezultatele obținute au fost susținute atât de accentul pus de Grup pe implementarea unei strategii clare, cât și de operațiunile globale integrate end-to-end (design, prognoza cererii, achiziții, producție, marketing, vânzări și servicii), de modelul de producție ODM+ și de abordarea „resurse globale / livrare locală”. În cei peste 20 de ani de activitate la nivel global, Lenovo a pus bazele unei rețele care cuprinde peste 30 de unități de producție (proprii sau externalizate) în 11 piețe din întreaga lume. Împreună, acestea oferă grupului o maximă flexibilitate și reziliență pentru a trece peste perioadele de incertitudini și pentru a se adapta mai bine la condițiile pieței.

Lenovo continuă să investească în activități de cercetare și dezvoltare, cheltuielile R&D crescând cu 13% de la an la an, până la 2,3 miliarde USD. Anul trecut au fost făcute mai multe anunțuri, investiții și progrese importante de către Grup, ca parte a strategiei sale în domeniul inteligenței artificiale hibride. Printre acestea se numără lansarea AI PC-urilor, segment în care Lenovo ocupă în prezent prima poziție la nivel global în categoria Windows AI PC, lansarea primului telefon pliabil cu Moto AI, o creștere accelerată a activității în domeniul serverelor AI, crearea de soluții de bază și capacități de servicii cu Lenovo Hybrid AI Advantage și, cel mai recent, lansarea de către grup a primilor superagenți personali AI la nivel enterprise în cadrul evenimentul Tech World din Shanghai.

Privind în perspectivă, Lenovo rămâne încrezător că accentul pus pe inovare și inteligență artificială hibridă, combinat cu o activitate echilibrată la nivel global și cu un lanț de aprovizionare flexibil și rezilient va contribui nu doar la menținerea, ci și la consolidarea competitivității sale pe piață.

Consiliul de Administrație al Lenovo a declarat un dividend final de 3,9 cenți USD (sau 30,5 cenți HK) pe acțiune pentru anul fiscal încheiat la 31 martie 2025.

Yuanqing Yang, președinte și CEO:

„Acesta a fost unul dintre cei mai buni ani ai noștri de până acum, chiar și în contextul unei incertitudini macroeconomice semnificative. Am obținut o creștere puternică a cifrei de afaceri, toate segmentele noastre de business și regiunile geografice în care ne desfășurăm activitatea de vânzări înregistrând creșteri de două cifre, iar rezultatele noastre nete au crescut și mai rapid. Strategia noastră de a ne concentra pe inteligența artificială hibridă a generat progrese semnificative atât în ceea ce privește inteligența artificială la nivel personal, cât și la nivel enterprise, creând o bază solidă pentru ocuparea poziției de lider în această eră a inteligenței artificiale. Cu 20 de ani de experiență în gestionarea unui business global și în depășirea provocărilor, am încredere că excelența operațională și investițiile continue în inovare nu doar că ne vor menține competitivi, ci ne vor consolida și mai mult poziția pe piață.”

Principalele rezultate:

FY 24/25 milioane USD FY 23/24 milioane USD Variație Q4 FY24/25 milioane USD Q4 FY23/24 milioane USD Variație Venituri grup 69,077 56,864 21% 16,984 13,833 23% Venituri înainte de impozitare 1,481 1,365 8% 178 309 (42)% Venit net (profitul atribuibil acționarilor) 1,384 1,011 37% 90 248 (64)% Venit net (profitul atribuibil acționarilor – non-HKFRS)[1] 1,441 1,060 36% 278 223 25% Câștigul de bază pe acțiune (cenți SUA)) 11.30 8.41 2.89 0.73 2.02 (1.29)

Performanța grupului în T4 FY24/25: Creșterea veniturilor și a venitului net non-HKFRS[1] cu peste 20%, creștere de două cifre a veniturilor de la an la an în toate activitățile

Veniturile Grupului au crescut cu 23% de la an la an, ajungând la 17 miliarde USD, cu o creștere a veniturilor de două cifre de la an la an în toate activitățile.

Venitul net a crescut cu 25% de la an la an pe o bază non-HKFRS [1] la 278 milioane USD.

la 278 milioane USD. Divizia Intelligent Devices Group și-a consolidat poziția de lider pe piața PC-urilor și a mărit diferența față de al doilea jucător cu încă un procent de la an la an. În același timp, veniturile generate de segmentul de smartphone-uri au depășit piața cu 12 puncte procentuale, iar poziția sa în clasamentul global în categoria smartphone în funcție de venituri este acum a patra în toate piețele din afara Chinei.

Grupul de soluții de infrastructură a obținut profit pentru al doilea trimestru consecutiv, cu o creștere accelerată a veniturilor de peste 60% de la an la an.

Grupul de soluții și servicii a înregistrat o creștere a veniturilor de 18% de la an la an și o marjă operațională record de 22,7%.

Rezultatele pe întregul an:

Intelligent Devices Group (IDG): Consolidarea poziției de lider de piață, avans în domeniul inteligenței artificiale personale

Performanța FY24/25:

Veniturile globale ale IDG au crescut cu 13% de la an la an, ajungând la 50,5 miliarde USD, cu o marjă operațională la un nivel istoric ridicat de peste 7%.

Segmentul de PC-uri și-a consolidat poziția de lider de piață, mărind diferența față de al doilea jucător cu aproape 1 punct până la 3,6 puncte și și-a menținut profitabilitatea.

Segmentul AI PC și-a depășit obiectivul de volum pentru acest an, Lenovo fiind acum lider mondial în categoria PC-urilor cu inteligență artificială și sistem de operare Windows.

Veniturile generate de segmentul smartphone au atins cel mai înalt nivel de la achiziția Motorola Mobility, cu o creștere accelerată de 27% de la an la an. S-a înregistrat o creștere solidă pe piețele din Asia-Pacific și EMEA, completând piețele tradiționale din America Latină și America de Nord.

Segmentul tabletelor a înregistrat o creștere anuală de două cifre a volumului vânzărilor.

Pe parcursul anului fiscal 24/25, au fost lansate modele inovatoare de AI PC-uri și smartphone-uri cu inteligență artificială, inclusiv laptopul ThinkBook Plus Gen 6 cu ecran rulabil, consola de jocuri portabilă Legion Go S și modelele ultra-premium ThinkPad și Yoga Aura Editions. Motorola și-a extins poziția de lider în domeniul dispozitivelor pliabile cu cel mai recent telefon motorola razr, acum îmbunătățit cu funcțiile moto AI.

Privind în perspectivă, IDG va continua să construiască un ecosistem de aplicații bazate pe inteligența artificială pentru a oferi experiențe fără întreruperi între dispozitive și ecosisteme, dar și pentru a dezvolta în continuare superagenți AI care au fost lansați recent în cadrul evenimentului Tech World din Shanghai.

Grupul de soluții de infrastructură (ISG): Hipercreștere, profitabilitate în a doua jumătate a anului, promovarea infrastructurii hibride

Performanța FY24/25:

ISG a înregistrat un an cu o hipercreștere, iar veniturile au crescut cu 63% de la an la an, ajungând la un nivel record de 14,5 miliarde USD. Marja de operare a fost semnificativ îmbunătățită, iar ISG a atins pragul de rentabilitate în a doua jumătate a anului fiscal.

Segmentul Cloud Services Provider (CSP) a continuat să crească pe parcursul anului, înregistrând o profitabilitate susținută.

Segmentul Enterprise and SMB (E/SMB) a avut o dinamică puternică, veniturile crescând cu 20% de la an la an, atingând astfel un nivel record.

Segmentul de servere AI a înregistrat, de asemenea, o hipercreștere datorită cererii în creștere pentru infrastructura AI, soluțiile de răcire cu lichid Neptune™ Lenovo, lider în industrie, fiind o componentă cheie a acestei creșteri rapide.

Privind în perspectivă, ISG va continua să implementeze strategia CSP și E/SMB, să simplifice portofoliul de produse, să-și consolideze capabilitățile de comercializare și să-și îmbunătățească reziliența operațională pentru a genera o creștere constantă și echilibrată în toate regiunile geografice și o profitabilitate sustenabilă.

Grupul de soluții și servicii (SSG): motor de transformare cu marjă mare și creștere ridicată, permițând valorificarea Hybrid AI Advantage

Performanța FY24/25: