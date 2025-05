STIRI TECH & TRENDING Lenovo lansează noi stații de lucru portabile ThinkPad și laptopuri de business pregătite pentru noua eră AI Ionut Razvan Share







Lenovo lansează un portofoliu actualizat de dispozitive ThinkPad concepute pentru a răspunde nevoilor în continuă schimbare ale profesioniștilor de azi – de la creatori de conținut și ingineri până la utilizatori avizați și echipe hibride. Gama include PC-uri Copilot+ performante, precum stațiile de lucru mobile ThinkPad P14s AMD Gen 6 și ThinkPad P16s AMD Gen 4, alături de noile laptopuri de business ThinkPad Seria L și seria extinsă ThinkPad X1 Aura Editions, ce oferă performanța, capacitatea de gestionare și nivelul de inteligență cerute de fluxurile de lucru bazate pe inteligența artificială din prezent. Noile sisteme ThinkPad reflectă angajamentul Lenovo de a oferi soluții mai inteligente și personalizate, care susțin volume de lucru complexe, obiective de sustenabilitate și modele de lucru flexibile, indiferent dacă utilizatorii construiesc simulări complexe sau doar colaborează între echipe. „Lenovo marchează noua eră AI pentru profesioniști cu soluții avansate pentru stațiile de lucru care potențează fluxurile de lucru pentru oamenii care proiectează și construiesc lucruri uimitoare. Cele mai noi stații de lucru ThinkPad seria P accelerează inovația și productivitatea și oferă performanțe de excepție într-un format portabil pentru aplicații bazate pe inteligență artificială, care necesită multă putere de calcul”, a spus Rob Herman, vicepreședinte Worldwide Workstation and Client AI Business la Lenovo. „Cel mai recent portofoliu ThinkPad din seria L reflectă modul în care ne gândim la nevoile reale ale oamenilor de afaceri, de la creativi și specialiști până la echipe care lucrează de la distanță și companii mari. Indiferent dacă aveți nevoie de o stație de lucru mobilă performantă sau de productivitate scalabilă, Lenovo vă oferă flexibilitatea și inteligența necesare pentru a progresa în era inteligenței artificiale”, a declarat Tom Butler, vicepreședinte Commercial Portfolio and Product Management, în cadrul Lenovo Intelligent Devices Group. Performanță și portabilitate: noile stații de lucru mobile ThinkPad seria P Pe măsură ce inteligența artificială continuă să remodeleze industriile, cererea de soluții de procesare performante, eficiente și pregătite pentru inteligența artificială nu a fost niciodată mai mare. Cele mai recente modele din seria Lenovo ThinkPad P răspund acestor provocări. Pornind de la 1,39 kg și având o grosime de 16,13 mm, Lenovo ThinkPad P14s AMD este cea mai subțire și mai ușoară stație de lucru portabilă din portofoliul Lenovo, în timp ce Lenovo ThinkPad P16s AMD combină performanța premium cu portabilitatea și oferă o experiență AI avansată pentru profesioniștii care abordează sarcini de lucru complexe atunci când se află în mișcare. Ambele stații de lucru oferă performanțe premium cu procesoare AMD Ryzen™ AI PRO seria 300 până la Ryzen AI 9 HX PRO 370 cu o frecvență de până la 5,1GHz și 12 nuclee. Aceste procesoare oferă până la 50 NPU TOPS, permițând productivitate accelerată prin intermediul AI și multitasking fără întreruperi pentru profesioniștii aflați în mișcare. ThinkPad P14s și P16s sunt concepute pentru activități CAD și BIM susținute de ingineri și arhitecți, precum și de cadre didactice și studenți din aceste domenii, oferind soluții performante și rentabile. Dotate cu tehnologia AMD „Zen 5” și grafică integrată bazată pe arhitectura AMD RDNA™ 3.5, noile stații de lucru din seria P oferă performanțe îmbunătățite pentru activități complexe de proiectare și creație, fără a compromite durata de viață a bateriei. Cu până la 96 GB de memorie1, aceste stații de lucru asigură buna funcționare chiar și a celor mai solicitante aplicații, oferind spațiu suficient pentru seturi mari de date și simulări complexe. Capacitatea extinsă de memorie îmbunătățește performanța generală a sistemului și permite profesioniștilor să lucreze eficient, fără întreruperi. ThinkPad P14s și P16s sunt PC-uri Copilot+, cele mai rapide și mai inteligente PC-uri de până acum2, concepute pentru a optimiza fluxurile de lucru bazate pe inteligență artificială și oferind performanțe crescute și o durată de viață extinsă a bateriei. De asemenea, dispun de o arhitectură de memorie unificată, care permite alocarea flexibilă a resurselor între CPU și GPU. Acest lucru permite ca până la 75% din memoria de procesare a sistemului să fie dedicată plăcii grafice, oferind o capacitate de răspuns deosebită și multitasking fără întreruperi pentru sarcinile grafice intense. În plus, driverul grafic este certificat de furnizori independeți de software (ISV) pentru aplicații cheie din industrie, oferind performanțe optime, stabilitate și fiabilitate. Cu până la 82 TOPS de putere de procesare AI, noile stații de lucru portabile rulează fără efort asistenți AI care pot simplifica gestionarea documentelor, pot accelera răspunsurile la e-mail, pot îmbunătăți întâlnirile virtuale și pot accelera crearea de conținut. Inovații concepute pentru o utilizare personalizată și securizată Cel mai recent portofoliu ThinkPad de la Lenovo cuprinde un set de inovații menite să facă dispozitivele mai inteligente, mai accesibile și mai ușor de gestionat. Funcțiile variază în funcție de model, dar noile produse reflectă angajamentul Lenovo de a îmbunătăți experiența utilizatorului prin: Funcții de colaborare îmbunătățite , inclusiv camere RGB+IR de 5MP și Dolby Atmos® audio cu tehnologie Elevoc® de eliminare a zgomotului.

, inclusiv camere RGB+IR de 5MP și Dolby Atmos® audio cu tehnologie Elevoc® de eliminare a zgomotului. Conectivitate flexibilă și modernă , cu suport pentru Wi-Fi 6E/7 3 , 4G LTE opțional 4 și două porturi Thunderbolt™ 4.

, cu suport pentru Wi-Fi 6E/7 , 4G LTE opțional și două porturi Thunderbolt™ 4. Mai multe componente care pot fi înlocuite de client (CRU), care permit reparații mai ușoare și cicluri de viață extinse (baterie CRU, tastatură, WWAN, difuzoare și ventilator, în funcție de model).

care permit reparații mai ușoare și cicluri de viață extinse (baterie CRU, tastatură, WWAN, difuzoare și ventilator, în funcție de model). Accesibilitate și îmbunătățiri de design , cum ar fi marcaje tactile pe tastatură, ambalaje fără plastic și utilizarea de materiale reciclate în anumite componente 5 .

, cum ar fi marcaje tactile pe tastatură, ambalaje fără plastic și utilizarea de materiale reciclate în anumite componente . Instrumente software integrate precum Lenovo Commercial Vantage, care permite utilizatorilor să personalizeze și să gestioneze cu ușurință setările dispozitivului, precum și Lenovo View, care utilizează inteligența artificială pentru a îmbunătăți apelurile video cu funcții precum încadrarea automată, estomparea fundalului și menținerea contactului vizual.

precum Lenovo Commercial Vantage, care permite utilizatorilor să personalizeze și să gestioneze cu ușurință setările dispozitivului, precum și Lenovo View, care utilizează inteligența artificială pentru a îmbunătăți apelurile video cu funcții precum încadrarea automată, estomparea fundalului și menținerea contactului vizual. Funcțiile de securitate ThinkShield, care oferă protecții la nivel de BIOS, ștergere securizată de fișiere și controale de confidențialitate integrate pentru a proteja datele sensibile și a asigura securitatea la nivel de companie. Un design modern pentru afaceri dinamice În acest an, modelele ThinkPad L13 Gen 6 și L13 2-in-1 Gen 6 au fost complet reproiectate, atât în formatul tradițional clamshell, cât și cel 2-in-1. Carcasa actualizată are o dimensiune mai mică, linii mai clare și un raport ecran-corp de până la 84,7%, care contribuie la o experiență vizuală mai captivantă. A fost introdusă o nouă bară de comunicare ce are o cameră de 5MP + IR și o cameră frontală suplimentară, disponibilă pe anumite modele 2-în-1 pentru a permite colectarea de conținut și activități de colaborare în timpul deplasărilor. Principalele îmbunătățiri constau în: Opțiuni de afișare mai luminoase, cu panouri de 400 de niți pentru vizibilitate îmbunătățită în medii cu luminozitate variabilă.

Greutate mai mică, fiind alcătuite din 50% aluminiu reciclat utilizat în carcasa superioară pentru un design modern și mai durabil.

O nouă configurație a porturilor și conectivitate extinsă, inclusiv dual Thunderbolt™ 4, USB-A, HDMI 2.1 și, opțional, un cititor inteligent de carduri.

Stylus încorporat pentru modelul L13 2-in-1 Gen 6, ideal pentru luarea notițelor și pentru schițe. Instrumente de productivitate cu performanță configurabilă Noile ThinkPad L14 Gen 6 și ThinkPad L16 Gen 2 continuă să ofere fiabilitatea și versatilitatea de care au nevoie echipele de IT și utilizatorii finali. Aceste dispozitive sunt concepute pentru a se adapta la nevoile afacerii și oferă o gamă largă de configurații și caracteristici, fiind disponibile acum cu cele mai recente platforme Intel și AMD. Principalele îmbunătățiri includ: Display-uri mai luminoase pentru vizibilitate sporită în diverse medii.

Disponibilitate extinsă a platformei cu configurații variate. Performanță și eficiență îmbunătățite Seria ThinkPad L continuă să ofere clienților o gamă variată de platforme de la Intel și AMD, inclusiv cele mai recente generații de procesoare: Procesoare Intel® Core Ultra seriile 200U și 200H și Intel vPro®.

Procesoare pentru dispozitive portabile până la AMD Ryzen™ AI PRO seria 300. Toate modelele beneficiază de performanță și eficiență îmbunătățită, iar anumite configurații pentru ThinkPad L14 Gen 6 și L16 Gen 2 dispun de procesoare AMD Ryzen AI PRO seria 300. Aceste PC-uri Copilot+ sunt echipate cu o unitate de procesare neuronală de înaltă performanță, capabilă de până la 50 TOPS și permit experiențe AI îmbunătățite pe Windows 11. Modelele ThinkPad L14 Gen 6 și L16 Gen 2 suportă până la 64 GB de memorie4 și până la 2TB de stocare SSD4, în timp ce modelele mai compacte ThinkPad L13 Gen 6 și L13 2-in-1 Gen 6 suportă până la 32 GB de memorie4 și până la 1 TB de stocare SSD4. Aceste opțiuni oferă o scalare flexibilă a performanței pentru a satisface o gamă largă de nevoi ale utilizatorilor, de la productivitate de bază la multitasking intens și fluxuri de lucru cu stocare intensivă. Modele premium: X1 Aura Editions cu Intel Lenovo adaugă noi configurații în portofoliul său premium, cu ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition și ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition, disponibile acum cu cele mai recente procesoare Intel® Core™ Ultra 200U și 200H și Intel vPro. Aceste modele au la bază viziunea prezentată odată cu versiunile din seria Intel Core Ultra 200V, continuând să ofere experiența Lenovo Aura Edition – un set de îmbunătățiri atent selecționate care oferă utilizatorilor business un design premium, instrumente avansate de colaborare și personalizare fluidă. Concepute pentru mobilitate excelentă, ambele dispozitive dispun de o carcasă ultra-ușoară, un raport ecran-corp superior și funcții inteligente de colaborare oferite de Lenovo View și Dolby Atmos® audio. Odată cu includerea noilor opțiuni de procesor, utilizatorii beneficiază de o capacitate de răspuns și o eficiență energetică îmbunătățite, în timp ce echipele IT beneficiază de aceleași funcții de securitate și administrare pe care le oferă familia de modele flagship ThinkPad X1 de la Lenovo. Disponibilitate și prețuri în EMEA6 ThinkPad P14s AMD Gen 6 va fi disponibil începând cu luna mai 2025, cu un preț de pornire estimat de 1.379 euro (fără TVA).

ThinkPad P16s AMD Gen 4 va fi disponibil începând cu luna mai 2025, cu un preț de pornire estimat de 1.419 euro (fără TVA).

Lenovo ThinkPad L13 Gen 6 va fi disponibil începând cu luna iunie 2025, cu un preț de pornire estimat de 1.069 euro (fără TVA).

Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 va fi disponibil începând din luna iunie 2025, cu un preț de pornire estimat de 1.199 euro (fără TVA).

Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 va fi disponibil începând cu luna iunie 2025, cu un preț de pornire estimat de 1.099 euro (fără TVA).

Lenovo ThinkPad L16 Gen 6 va fi disponibil începând cu luna iunie 2025, cu un preț de pornire estimat de 1.099 euro (fără TVA).

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition cu Intel Core Ultra seria 2 U va fi disponibil începând cu luna mai 2025, cu un preț de pornire estimat de 1.679 euro (fără TVA).

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition cu Intel Core Ultra seria 2 U va fi disponibil începând cu luna mai 2025, cu un preț de pornire estimat de 1.879 euro (fără TVA).

Tags:

Previous Article Bright Labs 2025: 100 de zile de focus intensiv pentru fondatori tech din Europa