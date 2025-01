Samsung extinde viziunea “AI for All” la CES 2025 pentru a aduce AI în fiecare zi, oriunde

Samsung Electronics Co., Ltd. a prezentat noua sa viziune “AI for All” la CES® 2025, cu scopul de a face din AI o experiență “Everyday, Everywhere”. Bazându-se pe un deceniu de leadership în domeniul caselor conectate, Samsung valorifică puterea AI pentru a aduce modalități inteligente de integrare în acțiunile din fiecare zi, permițând oamenilor să experimenteze o lume mai personală, cu impact și împuternicire.

Jong-Hee (JH) Han, vicepreședinte, CEO și șef al diviziei Device eXperience (DX) a Samsung, a deschis conferința de presă Samsung CES 2025 prin prezentarea foii de parcurs a companiei pentru Home AI, un plan pentru redefinirea semnificației de acasă prin furnizarea de servicii cu adevărat personalizate pe toate dispozitivele inteligente, conectate. Această strategie, alături de inovațiile Samsung în materie de dispozitive bazate pe inteligență artificială în domeniul telefoniei mobile, al electrocasnicelor și al afișajului vizual, este o dovadă a angajamentului de lungă durată al Samsung față de inovarea centrată pe om și aduce puterea inteligenței artificiale în experiențele de zi cu zi pentru a face viața mai bună pentru toți.

“Sunt mândru de modul în care am introdus noi tehnologii inteligente în locuințe, am conectat dispozitive cheie și am stabilit standardul pentru casa viitorului”, a declarat vicepreședintele Han. “În acest an, la CES, ne consolidăm angajamentul de a oferi experiențe personalizate prin implementarea pe scară largă a inteligenței artificiale și vom continua această călătorie de leadership în domeniul inteligenței artificiale în locuință și nu numai, nu doar pentru următorul deceniu, ci pentru secolul următor.”

Îmbunătățirea experiențelor de zi cu zi cu ajutorul inteligenței artificiale la domiciliu

Mai târziu, în cadrul conferinței de presă, Jonathan Gabrio, Head of the Connected Experience Center la Samsung Electronics America, a dezvoltat viziunea Samsung Home AI, subliniind angajamentul companiei de a integra AI în întreaga experiență conectată pentru a răspunde diverselor stiluri de viață. De la gospodării cu o singură persoană la familii multigeneraționale sub același acoperiș, Home AI învață din obiceiuri și se adaptează la rutinele individuale pentru o experiență smart home hiper-personalizată.

Securitatea și confidențialitatea sunt în centrul strategiei Samsung pentru Home AI. Samsung recunoaște că, pe măsură ce utilizatorii introduc mai multe dispozitive conectate în casele lor și IA devine mai personală, trebuie să protejeze și confidențialitatea utilizatorilor. Pentru a răspunde acestor nevoi în continuă evoluție, compania și-a extins capacitățile de securitate. Acum, Samsung Knox Matrix protejează aparatele electrocasnice împreună cu dispozitivele mobile și televizoarele cu tehnologia sa blockchain caracteristică, asigurându-se că dispozitivele conectate lucrează împreună pentru a proteja casa utilizatorului, datele și între ele de amenințările digitale. Cu Knox Matrix Dashboard, un control transparent al confidențialității, Samsung oferă un management simplificat al securității în întreaga casă conectată. Pe măsură ce informațiile se sincronizează între dispozitive, Knox Matrix’s Credential Sync asigură că datele pot fi criptate sau decriptate doar de pe dispozitivele utilizatorului, iar Samsung Knox Vault adaugă un alt nivel de protecție, păstrând informațiile sensibile, cum ar fi parolele sau PIN-urile, izolate într-o locație sigură.

Samsung One UI oferă o experiență software integrată pe toate dispozitivele Samsung conectate, îmbunătățind interoperabilitatea, oferind utilizatorilor funcții bazate pe inteligență artificială și actualizări software timp de până la șapte ani.

La baza tuturor acestora se află SmartThings, platforma Samsung pentru case inteligente, care aduce conectivitate inteligentă pentru sute de milioane de utilizatori din întreaga lume. Având la bază credința Samsung în inovarea deschisă și parteneriatul ca fundament pentru colaborare, SmartThings este echipat cu cea mai recentă tehnologie AI pentru a eficientiza și personaliza experiența casei inteligente pentru un confort complet. SmartThings Ambient Sensing înțelege intuitiv mediul utilizatorului și contextul situațional prin analizarea chiar și a mișcărilor umane și a sunetelor ambientale prin intermediul dispozitivelor conectate din casă, permițând astfel acestor dispozitive să răspundă inteligent și fără probleme și să se adapteze la rutinele zilnice.

Bixby Voice, un asistent vocal AI îmbunătățit, va fi integrat pentru a crește ușurința în utilizare. Asistentul a fost instruit astfel încât să poată recunoaște vocile individuale și să răspundă la comenzi într-un mod care funcționează cel mai bine pentru fiecare utilizator.

Un alt mod în care SmartThings simplifică viața de zi cu zi este Flex Connect, programul Samsung de răspuns la cererea de energie, care stimulează clienții să își înscrie dispozitivele cu SmartThings și să utilizeze SmartThings Energy. Utilizatorii pot reduce presiunea asupra rețelelor electrice locale și pot primi recompense sub formă de puncte Samsung Rewards. În 2025, programul va fi extins de la New York și California la anumite regiuni din Texas, ajutând la abordarea nevoilor critice ale rețelei din acest stat.

Aceste actualizări Home AI eliberează timpul petrecut anterior cu managementul locuinței, permițând utilizatorilor să se concentreze pe ceea ce contează cel mai mult și să exploreze noi pasiuni. Noile Galaxy Book5 Pro și Galaxy Book5 360 de la Samsung sunt AI PC-uri construite pentru a crește productivitatea cu ajutorul procesoarelor Intel® Core™ Ultra (Seria 2) și pentru a spori creativitatea cu funcții precum AI Select și Samsung Studio. AI Select funcționează pentru a face navigarea mai ușoară, în timp ce Samsung Studio permite utilizatorilor să editeze pe smartphone-ul, tableta sau PC-ul Galaxy oriunde le vine inspirația, acasă sau în deplasare. Cu ajutorul NPU, Photo Remaster transformă fotografiile cu rezoluție scăzută în imagini de înaltă calitate, în timp ce Storage Share permite utilizatorilor să acceseze direct fișierele de pe smartphone de pe PC, evitând procesul de descărcare.

Odată cu productivitatea vine și proactivitatea. Atunci când AI și Samsung Health se combină, utilizatorii sunt împuterniciți să preia controlul asupra sănătății și bunăstării lor. Cu informații despre sănătate bazate pe inteligență artificială colectate pe Galaxy Ring și Galaxy Watch, Samsung ajută utilizatorii să dea sens datelor lor și să ajungă la decizii mai informate cu privire la bunăstarea lor. Aceste noi capabilități vor îmbunătăți și mai mult experiența generală a Samsung Health, care se distinge ca o soluție de sănătate end-to-end care integrează perfect întreaga locuință

Divertisment fără întreruperi în era inteligenței artificiale

Cele mai recente experiențe de ecran Samsung, alimentate de Samsung Vision AI, aduc bucurie neașteptată zilelor utilizatorilor prin personalizare de neegalat și noi caracteristici interesante. Experiența AI Screen infuzează inteligența în televizoare, aducând utilizatorilor Generative Wallpaper, Live Translate și Click to Search. În fruntea acestei tehnologii se află Neo QLED 8K, care oferă cele mai avansate experiențe de vizionare prin intermediul funcțiilor AI precum 8K AI Upscaling Pro, Auto HDR Remastering Pro și Color Booster Pro – toate acestea funcționează în background pentru a îmbunătăți în mod inteligent calitatea imaginii. În plus, experiența artistică The Frame se extinde, permițând tuturor modelelor Samsung QLED să vină cu o colecție digitală de peste 3.000 de piese de artă, astfel încât să poată transforma orice cameră într-o galerie personală.

Angajamentul Samsung față de strategia Screens Everywhere se reflectă în noile opțiuni de afișare pentru aparatele sale, inclusiv noile sale frigidere cu ecrane AI Home de 9″ și alte dispozitive cu ecrane de 7″. Consumatorii se vor putea bucura de funcționalități sporite – inclusiv diverse servicii de divertisment, funcții AI precum AI Vision Inside și acces direct la serviciul de cumpărături online Instacart – pe o gamă mai largă de produse.

Tehnologia AI disponibilă oriunde

În afara casei, inovațiile Samsung în materie de inteligență artificială sunt pregătite să transforme noi categorii și industrii cu SmartThings Pro. Creat pentru a oferi partenerilor de afaceri aceleași soluții digitale bazate pe inteligență artificială pe care SmartThings le oferă consumatorilor, SmartThings Pro este o soluție B2B care acoperă de la locuințe multi-rezidențiale la spații comerciale, hoteluri, școli și multe altele. De la lansarea sa din iunie anul trecut, SmartThings Pro oferă întreprinderilor integrări pentru a înțelege mai bine consumul de energie, pentru a identifica proactiv dispozitivele care au nevoie de întreținere și pentru a oferi un control complet al soluțiilor conectate. Samsung colaborează cu parteneri pentru a crea o platformă inovatoare, Future Innovation Technology (FIT), pentru ca întreprinderile și clădirile mai mari să poată seta controale automate ale climei care să economisească energie și să reducă costurile cu energia electrică.

De asemenea, compania lucrează cu Samsung Heavy Industries la o nouă colaborare SmartThings care utilizează standardul de conectivitate Matter pentru a se conecta cu navele compatibile. SmartThings pentru nave oferă un mod Pre-Sailing Mode, care permite căpitanilor și echipajelor să automatizeze când pornește motorul și să activeze setările pentru temperatură și lumini, economisind timp și energie. Între timp, modul de îngrijire oferă o vizualizare completă a puterii unei nave, a sistemelor AC și a alarmelor de fum, în timp ce modul de protecție monitorizează constant – și va alerta căpitanul și echipajul cu privire la – orice activitate anormală.

În plus, Samsung își extinde integrările SmartThings și auto într-un nou parteneriat cu Hyundai Motor Group pentru a aduce SmartThings la vehiculele electrice Hyundai EV. Cu ecosistemul extins, utilizatorii pot folosi acum SmartThings Find pentru a-și localiza cu ușurință mașina parcată, chiar și în parcările aglomerate. Cu puterea Home AI, SmartThings poate face recomandări cu privire la momentul reîncărcării EV-urilor în funcție de programe și tarife. Iar dacă există o pană de curent în cartier, acesta va activa automat modul de rezervă a bateriei, care funcționează împreună cu modul de energie AI pentru a extinde energia bateriei pentru a alimenta lucrurile esențiale din casă.

În domeniul auto, Samsung și subsidiara sa Harman își continuă angajamentul de a transforma experiența din mașină cu noi produse care aduc conștientizarea contextuală în cabină. Valorificând expertiza Samsung în UX și AI, noul avatar de bord al HARMAN acționează ca un copilot digital inteligent, care funcționează cu produse Harman, precum Ready Care și Ready Vision, pentru a anticipa nevoile șoferilor, în timp ce aceștia se concentrează asupra drumului.

Responsabilizarea următoarei generații

În cele din urmă, Inhee Chung, vicepreședinte al Corporate Sustainability Center, a subliniat modul în care viziunea Samsung AI for All este înrădăcinată în angajamentul mărcii de a exploata puterea tehnologiei avansate pentru o lume mai bună și mai incluzivă. Samsung introduce caracteristici de accesibilitate diverse și îmbunătățite prin intermediul dispozitivelor și serviciilor sale bazate pe inteligență artificială, începând cu capacitatea de a sincroniza automat caracteristicile de accesibilitate ale aparatelor de uz casnic de pe un smartphone.

Din prima jumătate a acestui an, Bixby va face ca dispozitivele conectate să afișeze automat text cu contrast ridicat sau să ofere un ghid vocal pentru membrii familiei cu vedere slabă, totul prin simpla recunoaștere a vocii acestora. Pentru cei cu vedere slabă, AI îmbunătățește subtitrările audio prin reducerea sunetului în limbi străine și citirea subtitrărilor în limba aleasă de utilizator.

Chung a discutat, de asemenea, despre modul în care inițiative precum Samsung Solve for Tomorrow, Samsung Innovation Campus și colaborarea companiei cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) permit următoarea generație de inovatori. În prezent, Samsung Solve for Tomorrow provoacă mai mult de 2,6 milioane de elevi din 66 de țări să utilizeze STEM pentru a aborda provocările din comunitatea lor. În special, în timpul Jocurilor Olimpice Paris 2024 de anul trecut, Samsung și Comitetul Internațional Olimpic (CIO) au lansat o comunitate digitală “Together for Tomorrow, Enabling People” și au numit cele mai bune 10 echipe din Solve for Tomorrow la nivel global ca ambasadori ai comunității. Între timp, Samsung Innovation Campus a ajutat la pregătirea a aproape 180 000 de tineri din 33 de țări pentru forța de muncă prin instruirea în domeniul tehnologiilor emergente precum AI, IoT și big data.

Într-un mesaj video, Achim Steiner, administrator PNUD, s-a alăturat vicepreședintelui Chung pentru a oferi informații actualizate cu privire la parteneriatul dintre Samsung și PNUD, menit să valorifice puterea tehnologiei în scopuri benefice. De la inițierea sa în urmă cu cinci ani, aplicația Samsung Global Goals a strâns peste $20 de milioane datorită celor aproape 300 de milioane de utilizatori care utilizează un smartphone, o tabletă sau un ceas Galaxy. În plus, activitatea comună a Samsung și PNUD prin inițiativa Generation17 continuă să inspire tineri lideri extraordinari din întreaga lume care își mobilizează comunitățile pentru a promova Obiectivele globale.