HP a lansat computerul Thin Client

Pe măsură ce spațiile de lucru în cloud se extind și transformarea digitală bazată pe inteligență artificială continuă în ritm accelerat, nevoia de puncte terminale sigure și simple, pentru a gestiona activități esențiale, nu a fost niciodată mai mare – în special pentru cei care lucrează în sectoarele guvernamental, financiar, medical, retail și media. HP a prezentat HP Elite t660 Thin Client conceput pentru a răspunde acestor nevoi și pentru a oferi securitate și putere de neegalat. Fiind cel mai sigur computer Thin Client din lume[i], Elite t660 este echipat cu platforma exclusivă HP Wolf Security[ii] pentru a proteja de amenințări, simplificând în același timp gestionarea clienților cloud. În plus, oferă o performanță cu 58% mai puternică de la o generație la alta[iii]. Caracteristici de top: Securitate și reziliență optimizate pentru punctele terminale : Fiind primul computer Thin Client cu HP Wolf Security, Elite t660 integrează securitatea de la zero pentru a proteja împotriva atacurilor și amenințărilor, având funcții precum HP Sure Start[iv], HP Sure Admin[v] și HP Secure Erase – spre deosebire de alte soluții care adaugă instrumente de securitate pe o fundație slabă. Construit pe platforma HP Wolf Security, noul HP Wolf Cloud Endpoint Manager[vi] permite administrarea simplificată a clienților cloud pe toate dispozitivele și sistemele de operare.

Nivel ridicat de productivitate : De la aplicații esențiale, la sarcini care implică multitasking, utilizatorii au eficiență maximă cu procesoare Intel® CoreTM de generația 13 cu cinci nuclee[vii], până la 32 GB de memorie și suport pentru până la patru ecrane 4K. Elite t660 este, de asemenea, primul dispozitiv HP Thin Client cu suport pentru afișaje 5K, pentru o claritate maximă.

Fabricat în mod responsabil: Parte a celui mai sustenabil portofoliu de PC-uri din lume[viii], Elite t660 conține cel puțin 50% plastic reciclat post-consum, iar designul sistemului de 45W fără ventilator utilizează cu 30% mai puțină energie decât un desktop[ix]. Dispozitivul este înregistrat EPEAT® Gold și certificat ENERGY STAR®. Elite t660 este așteptat să fie disponibil pe hp.com în martie 2025.

