HONOR a lansat Magic7 Lite

Magic7 Lite varianta 8+256GB , va fi disponibilă pentru achiziție la prețul recomandat de 1799lei.

, va fi disponibilă pentru achiziție la prețul recomandat de Magic7 Lite varianta 8+512GB, va fi disponibilă pentru achiziție la prețul recomandat de 1999lei.

HONOR a lansat telefonul Magic7 Lite, primul model din seria Magic7 disponibil în Europa. Acest smartphone revoluționează categoria mid-range, oferind o combinație impresionantă de durabilitate, autonomie extinsă a bateriei, un ecran excepțional, funcții avansate de fotografiere și performanțe AI de ultimă generație. Cu un design elegant, care redefinește standardele estetice premium, HONOR Magic7 Lite se impune ca o alegere ideală pentru utilizatorii din această categorie.: „Începem anul 2025 în forță, introducând pe piețele europene un nou reper în design, durabilitate și performanță prin HONOR Magic7 Lite. Acest dispozitiv ultra-rezistent, alimentat de inteligență artificială, oferă o autonomie impresionantă de 3 zile, capabilități foto de top și un preț accesibil în categoria mid-range. Fiind primul model din seria Magic7 lansat în Europa, acest smartphone stabilește standardul pentru portofoliul nostru din acest an, evidențiind angajamentul nostru de a depăși limitele inovației și de a oferi performanță și durabilitate excepțională, fără compromisuri în privința designului.”HONOR Magic7 Lite este primul smartphone din industrie dotat cu o baterie de 6600mAh [1] Silicon-Carbon, stabilind noi standarde în tehnologia bateriilor. Cu cea mai mare capacitate disponibilă pe piață, dispozitivul oferă o autonomie remarcabilă, asigurând până la 48,4 ore de streaming muzical și 25,8 ore de redare video online [2] cu o singură încărcare. Pentru a spori durabilitatea, bateria este prevăzută cu un strat de protecție de nivel „Armor” și un strat de siguranță avansat, care, alături de sistemul HONOR Power Management, asigură izolarea electrozilor chiar și în cele mai extreme condiții. Bateria este proiectată să ofere performanțe remarcabile în condiții extreme, funcționând fără probleme într-un interval termic extins, de la -30°C până la 55°C, oferind până la 20 de ore de apeluri audio la -30°C și 30 de ore la 55°C. În plus, tehnologia AI permite menținerea apelurilor continue timp de până la 50 de minute [5] , chiar și atunci când bateria ajunge la doar 2%. Datorită tehnologiei HONOR SuperCharge de 66W [6] , reîncărcarea este rapidă, prelungind semnificativ timpul de utilizare, în timp ce sistemul AI Safe Charging asigură o încărcare sigură și eficientă, oferind utilizatorilor un plus de siguranță și încredere.HONOR Magic7 Lite redefinește standardele de rezistență, fiind echipat cu tehnologia de ultimă generație HONOR Anti-Drop Display, care asigură o rezistență remarcabilă la căderi de până la 2 metri [7] . Cu sticlă ultra-temperată și un scut de protecție avansat, dispozitivul oferă siguranță completă, în timp ce designul unic Bézier protejează eficient colțurile împotriva impactului. Comparativ cu modelul anterior, HONOR Magic7 Lite înregistrează o creștere a fiabilității cu 166% [8] , stabilind un nou reper în categoria sa. HONOR Magic7 Lite este echipat cu o structură impermeabilă în trei straturi, oferind o protecție 360° împotriva apei și prafului [9] , fiind certificat cu rating-ul IP64M pentru rezistență la apă și praf. Proiectat să reziste la stropiri, dispozitivul a fost testat pentru a funcționa impecabil chiar și după scufundări de până la 5 minute, la o adâncime de 25 cm [10] . În plus, dispozitivul permite utilizarea tactilă cu mâinile ude sau uleioase, asigurând o utilizare fără întreruperi, ceea ce îl face un partener de încredere pentru orice aventură.HONOR Magic7 Lite impresionează cu un ecran OLED Eye-Comfort de 6,78 inchi [11] , care redă 1,07 miliarde de culori și o rezoluție de 1,5K [12] , oferind imagini vibrante și detalii uimitoare pentru o experiență de vizualizare captivantă. Cu o luminozitate HDR de 4000 nits [13] , lider în industrie, ecranul asigură imagini clare, precise și bogate în detalii. Rata de reîmprospătare de 120Hz [14] contribuie la o mișcare fluidă și o interfață extrem de receptivă, pentru o utilizare mai plăcută. Pentru un confort vizual superior, HONOR Magic7 Lite este echipat cu tehnologii avansate precum 3840Hz Risk-free PWM Dimming, Circadian Night Display și Dynamic Dimming [15] protejând ochii și oferind o experiență de vizionare plăcută.Dotat cu o cameră Ultra-Sensing de 108MP și un senzor generos de 1/1.67, HONOR Magic7 Lite captează imagini cu detalii remarcabile și o luminozitate superioară. Tehnologia avansată de 9-in-1 pixel binning, echivalentă cu o dimensiune a pixelului de 1,92μm [16] , permite realizarea de fotografii clare și bine iluminate, indiferent de condițiile de lumină. Camera principală oferă 3x Lossless Zoom și trei moduri de portret unice: 1x Environmental Portrait, 2x Atmospheric Portrait și 3x Close-up Portrait. Astfel, utilizatorii pot realiza fotografii portret uimitoare la diferite distanțe focale. Mai mult, stabilizarea optică a imaginii (OIS) integrată reduce eficient neclaritățile și tremurul, garantând cadre perfect clare. Pentru a completa experiența fotografică, HONOR Magic7 Lite dispune de funcții inteligente avansate, precum HONOR AI Motion Sensing și AI Eraser, care optimizează calitatea imaginilor și simplifică editarea acestora direct pe smartphone.HONOR Magic7 Lite se remarcă prin designul ultra-subțire și finisajul rafinat din titan, având o greutate de doar 189g [17] și o grosime de 7,98mm [18] , ceea ce îl face atât elegant, cât și extrem de ușor. Alimentat cu cel mai recent MagicOS 8.0 bazat pe Android 14, dispozitivul oferă o experiență de utilizare fluidă și personalizată, completată cu funcții inteligente precum Magic Capsule, Magic Portal și Parallel Space, care se adaptează perfect celor mai diverse cerințe ale utilizatorilor.În perioada 1 ianuarie – 15 februarie, consumatorii pot beneficia de o garanție extinsă HONOR Care+, care oferă un serviciu de reparare gratuită a ecranului, valabil o singură dată, pe o durată de șase luni. În cazul unor daune accidentale, precum crăpături cauzate de coliziuni, căderi sau presiuni exercitate accidental, clienții vor achita doar o taxă de service de până la 200 lei, fără costuri suplimentare pentru piesele de schimb (oferta finală va fi stabilită conform politicii Centrului de Service Autorizat HONOR). Activarea serviciului HONOR Care+ este rapidă și simplă, putând fi realizată prin aplicația My HONOR imediat după prima pornire a dispozitivului. Acest beneficiu reflectă încrederea producătorului în calitatea și durabilitatea produselor HONOR. Pentru mai multe detalii, vizitați https://www.honor.com/ro/support/screen-protection/ HONOR Magic7 Lite este disponibil începând cu 17 ianuarie 2025, în două variante de culoare: Purple (Titanium Purple) și Black (Titanium Black).