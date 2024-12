FEATURED STIRI ANIS: Noile măsuri fiscale lovesc în stabilitatea unui sector strategic și creează o criză de încredere în rândul investitorilor Ionut Razvan Share







Noul proiect de Ordonanță de Urgență care propune modificări abrupte și intempestive ale politicii fiscale, în lipsa unei consultări reale cu mediul de afaceri, sfidează principiile fundamentale de stabilitate și predictibilitate fiscală. Devansarea calendarului pentru eliminarea facilităților fiscale pentru industria IT, începând cu ianuarie 2025, reprezintă un semnal profund negativ față de un sector strategic al economiei românești, tratat cu superficialitate. Amintim faptul că eliminarea facilităților fiscale pentru industria IT, ca parte a reformelor prevăzute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a fost prevăzută pentru anul 2028. În noiembrie 2023, facilitatea a fost amputată cu aplicare în cȃteva zile, destabilizȃnd industria. Devansarea acestui calendar, printr-o măsură luată încă o dată într-un mod intempestiv, pune în pericol stabilitatea unuia dintre cele mai performante sectoare economice din România și alimentează climatul de incertitudine pentru companii, afectând grav planificarea strategică și încrederea investitorilor. Conform studiului ANIS*, eliminarea facilității fiscale va avea ca efect reducerea competitivității industriei pe piața globală, prin creșterea costului cu forța de muncă, precum și diminuarea, în continuare, a numărului de locuri de muncă, deja în scădere cu circa 10.000 în anul 2023. ANIS avertizează că astfel de măsuri riscă să izoleze România pe scena globală a tehnologiei prin descurajarea investițiilor și intențiilor companiilor pentru piața din România, și să compromită eforturile de a transforma economia într-una digitală și competitivă. “Din nou, Guvernul ignoră legislația în materie de predictibilitate fiscală și orice dialog cu mediul de afaceri și antreprenorii care țin economia națională în picioare, creează locuri de muncă și plătesc impozite. Eliminarea facilității în acest context poate avea un impact negativ sever nu doar asupra industriei, prin reduceri masive de locuri de muncă, retragerea unor companii internaționale sau redirecționarea investițiilor către alte țări, dar și destabilizarea economiei în ansamblu, într-un moment critic pentru digitalizare și retehnologizare, strict necesare pentru a menține competitivitatea companiilor romȃnești”, a spus Edward Crețescu, președintele ANIS. Sectorul IT a demonstrat un rol esențial în reziliența economiei naționale, inclusiv în perioade de criză. Doar în ultimii cinci ani, excedentul la export al industriei a fost de peste 20 miliarde euro. Contribuția directă sectorului la PIB este de circa 8%, dar acesta contribuie prin efectele indirect și indus cu peste 14% la PIB. De asemenea, efectul de antrenare pe piața forței de muncă este de circa 15% din numărul total de salariați din economie*. Modificările fiscale majore care influențează într-un mod brutal dinamica industriei riscă să submineze progresul economic al României și să afecteze profund climatul de afaceri. Facem un apel ferm către Guvern să: Revină la masa discuțiilor cu sectorul privat, respectând angajamentele asumate în Programul de Guvernare pentru un parteneriat real cu mediul de afaceri, în vederea identificării unor soluții echilibrate pentru reducerea deficitului bugetar. Reanalizeze decizia de accelerare a eliminării facilităților fiscale pentru industria de IT și să revină într-un calendar predictibil, conform cadrului legal în vigoare, care să permită companiilor adaptarea graduală la noile condiții fiscale. Demareze un dialog real cu industria IT pentru a identifica soluții care să sprijine competitivitatea și să valorifice potențialul acestui sector de a contribui la digitalizarea economiei românești și la creșterea economică, în ansamblu.

Tags:

Previous Article De ce o infrastructură de rețea robustă este coloana vertebrală a îngrijirii îmbunătățite a pacientului