HONOR X8c: noul smartphone elegant și puternic

HONOR lansează HONOR X8c, un smartphone care combină stilul cu tehnologia de vârf. Dotat cu o cameră de 108MP respectiv 50MP pentru fotografii nocturne clare cu ajutorul AI, și o durabilitate de excepție, dispozitivul este potrivit pentru cei care își doresc o experiență deosebită. Experiență de fotografiere extraordinară HONOR X8c dispune de o cameră principală de 108MP[1], cu o putere excepțională de redare a detaliilor și clarității, chiar și în condiții de lumină scăzută, rezultând cadre nocturne intense. Sistemul este dotat și cu o cameră wide de 5MP cu o diafragmă de f/2.2. Echipată cu stabilizator optic de imagine, camera livrează fotografii de noapte clare. Utilizatorii pot opta pentru unul dintre cele două focale pentru a realiza fotografii la nivel profesionist în modul portret. Pentru cei interesați de partea video, camera de filmat are o capacitate de 1080P, rezoluție de 1080×1920 pixeli[2] și zoom digital 8x pentru focus flexibil[3]. Camera „de selfie” de 50MP[4] surprinde detaliile chiar și în condiții de luminozitate redusă. Excelează la capitolul tonuri medii, oferind un echilibru între lumină și umbră. Lumina de selfie difuză, asigurând vizibilitatea detaliilor într-o manieră flatantă. Modul wide de selfie dotat cu AI permite utilizatorilor să permuteze între un câmp vizual de 78° pentru selfie-urile standard și unul de 90° pentru fotografiile de grup, pentru a încadra cu ușurință pe toată lumea în poză. HONOR X8c vine și cu funcția AI Eraser[5], tehnologia avansată AI care permite eliminarea obiectelor nedorite din fotografii. Performanță optimă, durabilitate și protecție HONOR X8c are o greutate redusă de doar 174g[6] și un profil ultra-slim de 7,12mm[7]. Construcția nu reprezintă un compromis al durabilității, neexistând riscul de uzură sau deteriorare. HONOR X8c este certificat SGS Premium Performance Certification Drop & Crush Resistance și dispune de HONOR Anti-drop Protection. De asemenea, beneficiază de protecție la apă și praf IP64, protecție impermeabilă 360° și o rezistență la ploaie, asigurând performanțe fiabile în orice condiții. Smartphone-ul este echipat cu o baterie de 5000mAh[8] care oferă autonomie extinsă și suportă încărcare rapidă prin cablu cu HONOR SuperCharge 35W[9], permițând o reîncărcare completă în doar 78 de minute. În plus, dispune de până la 256GB[10] de stocare ultra-generoasă și o experiență RAM echivalentă cu 8GB[11], asigurând o performanță fluidă și fără întreruperi. Ecran AMOLED vibrant cu caracteristici de protecție a ochilor centrate pe utilizator HONOR X8c este echipat cu un ecran AMOLED de 6,7 inci[12], care oferă o rată de reîmprospătare de 120Hz[13] și rezoluție FHD+, redând imagini vibrante cu 16,7 milioane[14] de culori și acoperire 100% DCI-P3. Cu o luminozitate maximă de 2800 niți[15], asigură vizibilitate excelentă chiar și în condiții de lumină puternică. Reflectând angajamentul HONOR pentru o experiență vizuală centrată pe utilizator, ecranul include funcții avansate de protecție oculară, precum dimming PWM la 3840Hz, certificare TÜV Rheinland Flicker-Free, Low Blue Light, Dynamic Dimming, Circadian Night Display, Dark Mode și E-book Mode. În plus, dispune de un senzor de amprentă integrat sub ecran, oferind o deblocare rapidă și intuitivă. Experiență intuitivă și inteligentă cu MagicOS 9.0 HONOR X8c, echipat cu MagicOS 9.0, oferă o experiență de utilizare inteligentă, bazată pe AI, care optimizează fiecare interacțiune. Magic Portal interpretează mesajele și intențiile utilizatorilor, ghidându-i automat către aplicațiile potrivite din sistem. Magic Capsule permite acces instant la informații suplimentare direct din notificări, în timp ce Magic Lock Screen oferă conținut dinamic și personalizat. În plus, funcția Custom permite personalizarea ecranului de start prin ajustarea pictogramelor și temelor, oferind fiecărui utilizator o interfață adaptată stilului său. Culoare, preț și disponibilitate Pentru a se potrivi diferitelor preferințe de stil ale utilizatorilor, HONOR X8c este disponibil în culorile Negru (Midnight Black) și Verde (Marrs Green). Începând cu 17 ianuarie 2025, HONOR X8c este disponibil pentru achiziție în România exclusiv prin Altex, la prețul recomandat de la 1299 lei.

