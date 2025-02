FEATURED SMART HOME STIRI 71% dintre europeni se tem că telefoanele lor ar putea fi deteriorate de copii Ionut Razvan Share







Totul este lapte și miere până când telefonul pățește ceva. Fie că sunt scăpate în noroi sau ajung din greșeală în mașina de spălat, se pare că smartphone-urile nu sunt niciodată în siguranță cât timp se află în mâinile copiilor. Un nou studiu desfășurat de HONOR, brandul global de dispozitive smart, arată că 36% dintre adulții din Europa știu ce înseamnă spargerea sau deteriorarea unui telefon, iar 32% au optat pentru o asigurare care să-i protejeze de incidentele cauzate de copii. În timp ce 48% au recurs la achiziționarea unei carcase de protecție, 36% au recunoscut că le-au ascuns cu totul de aceștia. În ceea ce privește sentimentele care apar la vederea unui copil jucându-se cu un telefon, 37% raportează anxietate, iar 14% intră în panică. Cercetarea a revelat situațiile prin care trec smartphone-urile în mâinile copiilor. Cele top zece scenarii pentru deteriorarea dispozitivelor sunt: Scăparea telefonului Aruncarea pe scări Aruncarea în toaletă Scufundarea în cadă Călcarea în picioare Deteriorarea cauzată de un acces de furie Căderea de pe un scaun înalt/ lovirea cu lingura Acoperirea cu nisip Scăparea de la mare înălțime (ex.: de pe o clădire/ un pod) Aruncarea în noroi Pentru a-și testa cel mai rezistent smartphone, HONOR a reunit o echipă de experți. Aceștia au fost invitați să supună HONOR Magic7 Lite la cele mai creative și impredictibile teste, pentru a-i identifica și forța limitele. Scenariile de testare au inclus transportarea dispozitivului la mari viteze pe mașini teleghidate sau construirea castelelor din nisip și îngroparea ulterioară a smartphone-ului în acestea. Copiii au făcut tot posibilul pentru a demonstra capacitatea Magic7 Lite de a rezista dorinței lor nelimitate pentru distracție. Concluzia cercetării a fost că dispozitivul a supraviețuit celei mai imprevizibile sesiuni de joacă. Testele toanelor copilărești Echipa formată din copii a atașat o parașută de HONOR Magic7 Lite pentru a-i testa tehnica de aterizare, telefonul prăbușindu-se, dar supraviețuind

Magic7 Lite a fost legat de capota unei mașini teleghidate care a zburat peste o rampă și peste o piscină – smartphone-ul a supraviețuit spre deosebire de mașina de care era atașat

Magic7 Lite a fost înghețat într-un bloc de gheață, din care ulterior a fost scos cu ajutorul unui ciocan, iar apelurile au putut fi în continuare înregistrate

În cele din urmă, Magic7 Lite a fost lăsat îngropat în nisip pentru câteva ore, iar durata de viață a bateriei a depășit-o pe cea a castelului Stanley Yan, country manager, a declarat că „Joaca de copii este mereu distractivă, însă este dificil să și menții dispozitivele în siguranță. Din acest motiv, am întrunit cea mai bună echipă pentru a testa capacitatea Magic7 Lite de a rezista celor mai grele încercări la care cei mici îl pot supune. Cel mai durabil smartphone pe care îl avem momentan este construit să supraviețuiască oricărui scenariu.” Conceput să fie durabil, Magic7 Lite este rezistent la praf și apă, dispune de Anti-Drop Display și este echipat cu una dintre cele mai puternice baterii de pe piață. Se poate urmări în video cum a performat pe durata testelor. Despre cercetare Cercetarea a fost derulată de către Ginger Comms în februarie 2025, în rândul respondenților din Regatul Unit, Irlanda, Italia, Spania, Germania și Franța.

