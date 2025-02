FEATURED SMARTPHONES STIRI realme va prezenta un telefon cu cameră foto cu senzor ultra-large la MWC 2025 Ionut Razvan Share







realme va dezvălui la MWC 2025 din Barcelona un telefon inovator, echipat cu o cameră revoluționară. Telefonul va integra un senzor ultra-large și un teleobiectiv avansat, redefinind astfel standardele fotografiei pe smartphone. Acest model premium dispune de un senzor semnificativ mai mare decât cele utilizate pe flagship-urile actuale și de un hardware inspirat de camerele DSLR, oferind performanțe excepționale. Testele interne realme confirmă progrese remarcabile în fotografia de tip portret și în condiții de lumină scăzută, stabilind un nou etalon în industrie. Pe lângă acest smartphone revoluționar, realme va prezenta oficial și seria realme 14 Pro, flagship-ul gamei mid-range, ce impresionează printr-un design unic. Aceasta este prima serie de smartphone-uri din lume cu tehnologie de schimbare a culorii sensibilă la temperatură. Echipată cu o baterie de 6000mAh și sistemul MagicGlow Triple Flash, seria 14 Pro oferă o autonomie impresionantă și capacități avansate de captură pe timp de noapte. Participarea realme la MWC 2025 marchează un moment important în expansiunea globală a brandului, evidențiind angajamentul său față de inovație și dorința de a concura la cel mai înalt nivel în industria smartphone-urilor. Vizitați realme la Hall 3, standul 3B4 și descoperiți cele mai recente inovații în tehnologia mobilă!

