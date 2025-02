FEATURED STIRI Soluția pentru consumatori Kaspersky primește premiul AV-Comparatives Top-Rated Product Ionut Razvan Share







Kaspersky Standard, principalul plan din portofoliul Kaspersky Consumer, a fost distins cu premiul anual „Top-Rated Product” acordat de către AV-Comparatives pentru rezultatele remarcabile obținute în întreaga serie de teste pentru produsele dedicate utilizatorilor individuali din 2024. Produsul a demonstrat, de asemenea, performanțe deosebite în testele de identificare a rezultatelor fals pozitive, determinare a performanțelor și evaluarea protecției avansate împotriva amenințărilor. În 2024, Kaspersky Standard a participat și a obținut rezultate remarcabile în 7 teste multi-aspect din seria principală de teste (Main Test Series), care include Performance Test, Malware Protection Tests, Whole Product Dynamic Tests și Advanced Threat Protection Test. Performanțele sale în timpul evaluărilor i-au adus produsului un scor de 100 de puncte din 105 și i-au conferit statutul de top. În plus, Kaspersky a primit premii de nivel Gold\Silver\Bronze în categorii specifice. Soluția pentru consumatori Kaspersky a înregistrat cel mai mic număr de alarme false (False Positive), fapt pentru care a fost recompensată cu premiul Gold. Capacitatea de a reduce numărul de alarme false, în timp ce oferă rezultate remarcabile în testele de protecție împotriva malware-ului (Malware Protection) și în testele dinamice la nivelul întregului produs (Whole Product Dynamic Tests), este deosebit de importantă pentru a asigura utilizatorilor o experiență digitală la cel mai înalt nivel de securitate. Produsul a primit, de asemenea, premiul Silver pentru eficiența ridicată în cadrul testului de Protecție Avansată împotriva Amenințărilor (Advanced Threat Protection Test). Acest test evaluează soluțiile de securitate împotriva atacurilor țintite în condiții cât mai apropiate de realitate. Kaspersky Standard și-a demonstrat eficiența și s-a clasat în top 3 dintre participanți. În plus, Kaspersky Standard a obținut premiul de Argint pentru impactul redus asupra performanței sistemului, demonstrat în timpul evaluărilor desfășurate în diverse scenarii de utilizare și în cadrul unei suite de teste sintetice. „Împlinind 20 de ani de testare de către AV-Comparatives la începutul anului 2024, Kaspersky a demonstrat constant performanțe puternice în evaluările noastre independente. Soluțiile sale de securitate au îndeplinit în mod regulat standarde înalte în testele noastre riguroase. Primirea premiului Top-Rated Product pentru 2024 evidențiază succesul său continuu în cadrul acestor evaluări”, spune CEO și fondatorul Andreas Clementi de la AV-Comparatives. Raportul complet AV-Comparatives este disponibil aici.

