Kaspersky a obținut 97% din pozițiile TOP3 în testele independente ale industriei

Pe parcursul anului 2024, Kaspersky a participat la 95 de teste și recenzii independente, produsele sale obținând de 91 de ori locul întâi și 92 de clasări în TOP3, realizând cele mai bune rezultate dintre toți competitorii pentru al 12-lea an consecutiv. Procentul general de clasări în TOP3 al Kaspersky stabilește un nou record, atingând un nivel de 97%.

Indicatorul TOP3 reflectă cât de performant a fost un furnizor în cadrul testelor comparative independente într-un an calendaristic. Acest index este calculat pe baza numărului total de teste la care a participat furnizorul și a numărului de poziții în TOP3 obținute, oferind astfel o evaluare cuprinzătoare a eficienței soluțiilor de securitate cibernetică pentru companii și utilizatori individuali. Metodologia TOP3 include evaluări realizate de laboratoare independente de prestigiu, precum AV-Comparatives, AV-TEST, SE Labs și altele.

În 2024, soluțiile Kaspersky pentru consumatori și companii au primit numeroase distincții din partea unor organizații de testare de renume din industrie. După ce a fost desemnat „Produsul Anului” în 2023, anul acesta Kaspersky Standard – planul principal din portofoliul pentru consumatori – și-a demonstrat din nou calitățile, primind premiul anual „Top-Rated Product” acordat de AV-Comparatives, obținând scoruri ridicate în întreaga serie de teste pentru produse destinate utilizatorilor individuali. Produsul a participat și a avut o performanță remarcabilă în șapte teste multi-aspect, care au inclus teste de Protecție în Condiții Reale, Teste de Performanță, Teste de Protecție împotriva Malware-ului și Teste Advanced Threat Protection, fiind recompensat cu premii de aur, argint și bronz în diferite categorii.

În plus, Kaspersky Premium pentru Windows s-a clasat pe locul 1 între cei 15 furnizori de soluții de securitate cibernetică participanți la testul Anti-Phishing realizat de AV-Comparatives. Kaspersky Premium a obținut certificarea Anti-Phishing, ocupând primul loc la rata de detecție a tentativelor de phishing, fără a înregistra niciun fals pozitiv.

În ceea ce privește soluțiile corporate, Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) a demonstrat o protecție de 100% împotriva atacurilor LSASS (Local Security Authority Subsystem Service), trecând cu succes toate cele 15 scenarii de testare realizate de AV-Comparatives. Produsul a fost, de asemenea, aprobat de laboratorul de testare pentru protecția împotriva injectării de procese (Process Injection). Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (KEDRE) a fost apreciat la un nivel înalt de către institut, obținând o rată de răspuns activ cumulativă de 100% și a fost certificat și distins cu titlul de „Lider Strategic” pentru al treilea an consecutiv.

Anul trecut a fost remarcabil pentru Kaspersky, care a primit nouă premii anuale „BEST 2024” din partea AV-TEST. Kaspersky Plus a fost distins cu premiile pentru „Cea mai bună protecție” și „Cea mai mare utilitate” pentru utilizatorii individuali, în timp ce Kaspersky Premium a fost onorat cu premiul pentru „Cea mai bună securitate MacOS”. În segmentul business, AV-TEST a recunoscut performanța soluțiilor Kaspersky Small Office Security (KSOS) și Endpoint Security for Business, acordându-le premiile pentru „Cea mai bună protecție”, „Cea mai avansată protecție” și „Cea mai mare utilitate” pentru clienții corporate.

Pe lângă aceste distincții, în 2024, Kaspersky Plus (redenumit Kaspersky Premium începând cu trimestrul al patrulea din 2024), Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) și Kaspersky Small Office Security (KSOS) au obținut, de asemenea, cele mai mari scoruri la Total Accuracy Rating (TAR) în toate cele patru teste trimestriale realizate de SE Labs. Aceste produse au primit punctajul maxim disponibil, echivalent cu o protecție de 100% împotriva atacurilor generale și direcționate, fără alerte false. Pentru performanțele sale excepționale, Kaspersky Plus a primit și premiul „Best Home Anti-Malware 2024”.

Anul 2024 a marcat un nou succes în istoria măsurătorilor indicatorului TOP3. Din 2013, Kaspersky a participat la peste 1000 de teste independente, obținând 871 de poziții în TOP3, stabilind astfel cel mai mare scor dintre toți competitorii.