FEATURED SMARTPHONES STIRI realme 14 5G – Design mecha futurist și performanță fără compromis Ionut Razvan Share







realme, cel mai rapid brand de smartphone-uri în ascensiune la nivel global, anunță lansarea celui mai nou model din seria Number: realme 14 5G. Cu un design revoluționar „Mecha” și un sistem de iluminare inedit „Victory Halo”, acest model ridică standardele estetice pentru telefoanele din segmentul mediu.

Design futurist inspirat din Mecha

Inspirat de legendarii roboți Mecha din universul science fiction, realme 14 5G îmbină într-un mod spectaculos elementele de inginerie și estetică. Liniile geometrice îndrăznețe, ce amintesc de armura unui Mecha, decorează spatele telefonului și îi conferă un aspect distinct și captivant. Această filozofie de design nu este doar pentru show ci completează perfect performanțele telefonului, reflectând angajamentul realme pentru inovație și excelență tehnologică.

Iluminare Victory Halo

Mai mult decât un simplu efect vizual, Victory Halo este o experiență în sine. Amplasat în jurul modulului foto, acest inel luminos strălucește în alb cald și oferă efecte personalizabile: fie că e vorba de o victorie în jocuri, un mesaj primit sau momentul încărcării. Utilizatorii pot alege între modul „Flash”, cu pulsații dinamice sau „Breathing”, cu tranziții line, pentru a-și personaliza interacțiunea cu telefonul.

Campionul autonomiei: baterie de 6000mAh

Pe lângă designul său spectaculos, realme 14 5G impresionează și prin autonomie. Este echipat cu o baterie Titan de 6000mAh, una dintre cele mai generoase din categoria sa de preț. Oferă până la 10 ore de gaming neîntrerupt și până la 17,5 ore de redare video, stabilind un nou standard pentru utilizatorii care vor mai mult de la telefonul lor.

realme utilizează o baterie de ultimă generație, cu o densitate energetică impresionantă de 782Wh/L, asigurând durabilitate chiar și după 1400 de cicluri de încărcare.

Mai multe detalii despre preț, disponibilitate și data oficială de lansare pentru realme 14 5G vor fi dezvăluite în curând.

Tags:

Previous Article ANCOM propune modificarea deciziei de stabilire a tarifului de spectru