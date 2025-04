FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI ANCOM propune modificarea deciziei de stabilire a tarifului de spectru Ionut Razvan Share







Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a lansat în consultare publică un proiect de decizie pentru a aduce lămuriri cu privire la reducerea temporară a tarifului pentru frecvențele din benzile de 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz și 3400-3800 MHz adoptată prin decizia ANCOM nr. 645/2022 pentru modificarea şi completarea Deciziei președintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului. Proiectul de decizie urmărește clarificarea prevederilor deciziei privind tariful de utilizare a frecvențelor radio pentru serviciile de comunicații mobile adoptată de Autoritate în anul 2022. Astfel, se propune specificarea în cadrul deciziei a faptului că reducerea temporară a tarifului pentru frecvențele din benzile de 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz și 3400-3800 MHz este aplicabilă doar participanților la procedura de selecție competitivă organizată în 2022 și doar pentru portofoliul de spectru radio deținut la acel moment. ANCOM propune această măsură pentru evitarea oricăror posibile divergențe de interpretare a normei legale din partea persoanelor cu interese în materia spectrului radio cu privire la aplicabilitatea avută în vedere de legiuitor la momentul reglementării reducerii tarifare în cauză.

