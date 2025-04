STIRI TECH & TRENDING Vertiv anunță lansarea globală a portofoliului de infrastructură prefabricată suspendată pentru accelerarea implementării centrelor de date Ionut Razvan Share







Vertiv (NYSE: VRT), furnizor global de infrastructură digitală critică și soluții pentru continuitate, a anunțat astăzi lansarea Vertiv™ SmartRun, un sistem modular de infrastructură prefabricată suspendată, conceput pentru a integra într-o singură soluție scalabilă: distribuția de energie de înaltă densitate prin busbar, rețeaua de conducte pentru răcire cu lichid, izolarea culoarului cald și infrastructura de rețea, susținând astfel amenajarea accelerată a centrelor de date. Această soluție „all-in-one” reduce complexitatea și accelerează timpii de implementare ai aplicațiilor de tip cloud și de antrenare AI, atât pentru centrele de date noi (greenfield), cât și pentru cele reamenajate (retrofit), de tip colocare și hyperscale. Implementarea Vertiv SmartRun oferă avantaje semnificative în ceea ce privește scalabilitatea și eficiența, oferind viteză de la un capăt la altul și configurații adaptabile pentru a îndeplini diverse cerințe de proiectare. Cu asamblare prefabricată, design plug-and-play și un proces simplificat de instalare cu o singură ridicare, Vertiv SmartRun poate fi implementat la fața locului cu până la 85% mai rapid decât metodele tradiționale de construcție, permițând instalații de centre de date mai mari de 1MW pe zi cu o singură echipă. Sistemul preconfigurat reduce necesarul de muncă pentru proiectarea inginerească și instalarea barelor de distribuție, a țevilor, cablurilor de rețea și a sistemelor de închidere a culoarului cald, oferind o soluție eficientă pentru integrarea infrastructurii suspendate. Sistemul abordează, de asemenea, provocările legate de spațiul tehnic disponibi în ceea ce privește încorporarea noilor tehnologii de eliminare a căldurii în centrele de date AI, prin integrarea unei rețele secundare de fluide în proiectarea Vertiv SmartRun. Sistemele de conducte prefabricate din oțel inoxidabil reduc complexitatea proiectării, fabricării și punerii în funcțiune, oferind o singură sursă pentru suportul complet de răcire cu lichid a centrelor de date. „Pe măsură ce cerințele privind infrastructura digitală evoluează, organizațiile au nevoie de soluții care să accelereze creșterea fără a adăuga complexitate,” a declarat Viktor Petik, vicepreședinte senior pentru soluții de infrastructură la Vertiv. „Vertiv™ SmartRun este o investiție strategică într-o infrastructură prefabricată, de înaltă densitate, care aduce agilitate operațională și permite o extindere fără întreruperi pentru a sprijini viitorul calculului de înaltă densitate.” Vertiv™ SmartRun este susținut de Vertiv™ Liquid Cooling Services și Vertiv™ Services, o rețea globală de experți instruiți, disponibili pentru a oferi suport complet în instalarea, mentenanța și optimizarea infrastructurii răcite cu lichid, asigurând o gestionare termică eficientă și o fiabilitate pe termen lung în medii cu densitate ridicată.

