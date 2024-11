STIRI TECH UPS-ul Vertiv™ Liebert® GXE – Protecție electrică esențială, accesibilă și de înaltă performanță pentru echipamente critice Ionut Razvan Share







Vertiv™ Liebert® GXE este un UPS monofazat de tip online cu dublă conversie, oferind o soluție accesibilă și eficientă de protecție electrică. Acest model combină performanța ridicată cu o flexibilitate de implementare și operare, fiind ideal pentru companii ce doresc să își protejeze echipamentele critice într-un mod eficient și economic. Cu un factor de putere de ieșire de 0,9, Liebert GXE asigură alimentarea fiabilă a unui număr mare de dispozitive conectate, protejându-le împotriva variațiilor de curent prin tehnologia sa dublă-conversie și prin protecția avansată împotriva supratensiunilor. Eficiența sa excepțională, de până la 96% în modul ECO, contribuie la reducerea costurilor operaționale și a consumului de energie, păstrând în același timp fiabilitatea echipamentului. Modelul Vertiv Liebert® GXE este disponibil în versiuni de 1, 1,5, 2 și 3 kVA și poate fi instalat fie în format turn, fie în rack, în funcție de necesitățile fiecărui mediu de lucru. Pentru aplicațiile care necesită o durată mai mare de funcționare pe baterii, se pot adăuga cabinete de baterii externe, susținute de un încărcător intern puternic de 6 amperi, care permite reîncărcarea rapidă a bateriilor. În plus, opțiunile de monitorizare la distanță asigură o vizibilitate și un control complet asupra funcționării unității, chiar și în locații îndepărtate. Caracteristicile și beneficiile UPS-ului Vertiv Liebert GXE Factor de putere la ieșire ridicat (0,9) : permite alimentarea unui număr mai mare de dispozitive, economisind astfel spațiu și reducând costurile.

: permite alimentarea unui număr mai mare de dispozitive, economisind astfel spațiu și reducând costurile. Afișaj LCD intuitiv : oferă informații clare despre starea unității, ușurând instalarea și operarea.

: oferă informații clare despre starea unității, ușurând instalarea și operarea. Eficiență online până la 91% și în modul ECO până la 96% : asigură o disipare redusă a căldurii și o gestionare optimizată a energiei, contribuind astfel la economii și o fiabilitate mai mare.

: asigură o disipare redusă a căldurii și o gestionare optimizată a energiei, contribuind astfel la economii și o fiabilitate mai mare. Design compact, de tip turn sau rack/turn : opțiuni flexibile de instalare, ideale pentru spații mici sau medii IT standard.

: opțiuni flexibile de instalare, ideale pentru spații mici sau medii IT standard. Monitorizare la distanță : compatibil cu cardurile opționale IS-UNITY de la Vertiv™ pentru gestionare la distanță prin Intellislot™.

: compatibil cu cardurile opționale IS-UNITY de la Vertiv™ pentru gestionare la distanță prin Intellislot™. Baterii hot-swap : bateriile pot fi înlocuite fără a întrerupe alimentarea dispozitivelor conectate, menținând continuitatea operațională.

: bateriile pot fi înlocuite fără a întrerupe alimentarea dispozitivelor conectate, menținând continuitatea operațională. 8 prize de ieșire IEC C13 : permite conectarea și protecția mai multor dispozitive.

: permite conectarea și protecția mai multor dispozitive. Kit de montare inclus pentru versiunile rack/turn : facilități de montare pentru o integrare rapidă și eficientă în orice rack.

: facilități de montare pentru o integrare rapidă și eficientă în orice rack. Încărcare rapidă a bateriilor : încărcătorul integrat permite o reîncărcare de 90% în mai puțin de 4 ore, cu o capacitate de până la 6 amperi.

: încărcătorul integrat permite o reîncărcare de 90% în mai puțin de 4 ore, cu o capacitate de până la 6 amperi. Cabinete externe de baterii (EBC) : extind autonomia UPS-ului pentru aplicațiile care necesită o durată mai mare de funcționare în caz de avarie.

: extind autonomia UPS-ului pentru aplicațiile care necesită o durată mai mare de funcționare în caz de avarie. Bypass intern automat : asigură continuitatea operațională în caz de defecțiuni.

: asigură continuitatea operațională în caz de defecțiuni. Software de management gratuit : oferă instrumente complete de gestionare a UPS-ului, monitorizând consumul și durata de viață a bateriilor.

: oferă instrumente complete de gestionare a UPS-ului, monitorizând consumul și durata de viață a bateriilor. Vertiv™ Life™ Services: program de service pentru a maximiza disponibilitatea echipamentului prin monitorizare și diagnoză preventivă. Aplicații și utilizări recomandate UPS-ul Vertiv Liebert GXE este potrivit pentru o varietate de domenii, oferind protecție completă pentru echipamente critice și procese esențiale: IT : Protecția serverelor, echipamentelor de rețea și sistemelor de stocare de date.

: Protecția serverelor, echipamentelor de rețea și sistemelor de stocare de date. Finanțe : Securizarea bancomatelor și birourilor de sucursale.

: Securizarea bancomatelor și birourilor de sucursale. Telecomunicații : Protecția echipamentelor de comunicații și stațiilor mobile.

: Protecția echipamentelor de comunicații și stațiilor mobile. Educație : Asigurarea protecției în dulapurile de rețea și a echipamentelor IT din sălile de clasă.

: Asigurarea protecției în dulapurile de rețea și a echipamentelor IT din sălile de clasă. Administrație publică și guvern : Protecția birourilor distribuite și a sistemelor CCTV.

: Protecția birourilor distribuite și a sistemelor CCTV. Retail : Securitatea sistemelor de plată, cablajului de rețea și a telefoniei VoIP.

: Securitatea sistemelor de plată, cablajului de rețea și a telefoniei VoIP. Edge computing: Protecția pentru furnizorii de conținut, cloud distribuit și senzori. “UPS-ul Liebert GXE reprezintă un pas esențial în asigurarea protecției echipamentelor critice, fie că este vorba de servere IT, sisteme de securitate sau aplicații din telecomunicații. Eficiența ridicată în ambele moduri de funcționare, combinată cu factorul de formă compact și opțiunile de monitorizare, fac din acest UPS o soluție versatilă, perfectă pentru companiile care doresc să-și protejeze investițiile fără a compromite performanța sau flexibilitatea,” explică Bogdan Stratulă, Channel Manager, Central-Eastern Europe la Vertiv, subliniind avantajele pe care acest produs le oferă utilizatorilor. Asistență tehnică completă și servicii de instalare Pentru asigurarea funcționării optime, Vertiv oferă un pachet de servicii de asistență pentru unitățile UPS Liebert GXE, inclusiv un program extins de protecție de cinci ani pentru modelele de 3 kVA achiziționate în termen de șase luni de la data cumpărării. Acest program cuprinde: Reparație sau înlocuire avansată : înlocuirea unităților defecte în 8 ore lucrătoare, în funcție de disponibilitate.

: înlocuirea unităților defecte în 8 ore lucrătoare, în funcție de disponibilitate. Garanție completă pentru piese electronice și baterii : acoperă defecțiunile, excluzând cazurile de utilizare necorespunzătoare.

: acoperă defecțiunile, excluzând cazurile de utilizare necorespunzătoare. Transport gratuit din mai multe țări europene : Disponibil în întreaga Europă, inclusiv România.

: Disponibil în întreaga Europă, inclusiv România. Acces 24/7 la suport tehnic : asistență profesională pentru rezolvarea incidentelor tehnice.

: asistență profesională pentru rezolvarea incidentelor tehnice. Vertiv™ Life™ Services : diagnoză preventivă și monitorizare pentru modelul 3 kVA, pentru a asigura o funcționare optimă.

: diagnoză preventivă și monitorizare pentru modelul 3 kVA, pentru a asigura o funcționare optimă. De asemenea, Vertiv oferă servicii complete de instalare și punere în funcțiune, realizate de tehnicieni certificați, pentru a asigura integrarea corectă și rapidă a UPS-ului Liebert GXE și a cabinetelor de baterii externe în infrastructura existentă. Un articol de Bogdan Stratulă, Channel Manager, Central-Eastern Europe la Vertiv

