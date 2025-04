STIRI TECH & TRENDING Vertiv lansează o versiune îmbunătățită a soluției pre-proiectate pentru centre de date edge din regiunea EMEA, cu accent pe eficiență energetică și implementare rapidă la fața locului Ionut Razvan Share







Vertiv (NYSE: VRT), furnizor global de soluții pentru infrastructura digitală critică și lider în furnizarea completă de soluții pentru lanțul de alimentare și cel termic, a anunțat astăzi o actualizare semnificativă a soluției Vertiv™ SmartAisle™ , proiectată special pentru aplicații de edge computing de până la 180 kW. Disponibil acum în Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA), acest sistem complet pre-proiectat combină alimentarea, răcirea, rack-urile și capacitățile avansate de management și monitorizare într-o singură unitate integrată, concepută pentru a simplifica și accelera implementările edge. În conformitate cu Directiva Uniunii Europene privind Eficiența Energetică (EED), sistemul oferă o funcționare eficientă energetic și include monitorizarea eficienței utilizării energiei (PUE), pentru a ajuta organizațiile să își urmărească operațiunile în paralel cu obiectivele lor de responsabilitate corporativă. „Noul Vertiv™ SmartAisle™ schimbă cu adevărat regulile jocului când vine vorba de implementări edge eficiente și de succes,” a declarat Giuseppe Leto, director senior al diviziei de sisteme IT la Vertiv în EMEA. „ Am simplificat, accelerat și eficientizat extinderea și dezvoltarea operațiunilor IT pentru companii. Sistemul pre-proiectat elimină provocările tradiționale ale planificării instalării multiple de echipamente și a logisticii, oferind în același timp clienților o soluție completă, fiabilă, de la un capăt la altul, care permite operatorilor de centre de date să monitorizeze cerințele de eficiență energetică conform celor mai recente reglementări ale UE.” Dispozitivul inteligent de management al infrastructurii Vertiv™ RDU501, integrat în sistem, permite operatorilor de centre de date să controleze operațiunile în timp real, 24/7, oferind o platformă de monitorizare și management consolidată și ușor de utilizat. În plus, abordarea Vertiv privind soluțiile smart pre-proiectate pentru edge ajută organizațiile să reducă timpul de planificare, proiectare și pregătire a locației cu până la 80% și să scadă costurile de implementare cu până la 30% comparativ cu o soluție tradițională de tip brick-and-mortar, în timp ce integrarea tuturor componentelor este concepută pentru a obține o eficiență energetică cu până la 20% mai mare decât media din industrie. Vertiv SmartAisle face parte din portofoliul în continuă creștere al Vertiv de soluții modulare, flexibile și complet pre-proiectate. Sistemul este disponibil în patru variante standard de design de referință, având capacitatea de a scala până la o sarcină IT de 180 kW și oferă redundanță N+1 atât pentru sistemele de alimentare, cât și pentru cele de răcire. Caracteristici și beneficii cheie: Monitorizare avansată 24/7 a consumului de energie și managementul capacității

Monitorizare ambientală precisă cu șase senzori per rack de server

Sisteme UPS modulare de înaltă eficiență și neîntreruptibile

Distribuția energiei prin bare de alimentare sau PDU-uri montate pe podea

Monitorizare integrată a energiei prin unități de distribuție montate în rack (rPDU)

Sistem de răcire adaptiv cu expansiune directă, cu capacitate de modulare între 20-100%

Eficiență termică îmbunătățită prin izolare a culoarului rece

Securitate fizică avansată cu mânere electronice și camere IP

Arhitectură scalabilă care permite implementarea standardizată în mai multe locații edge

Tags: