Vertiv introduce un nou sistem flexibil și de înaltă densitate pentru eliminarea căldurii, conceput pentru a susține răcirea hibridă cu lichid și aer în aplicațiile AI Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler este o soluție eficientă din punct de vedere energetic și care economisește spațiu, concepută pentru a funcționa cu temperaturi fluctuante ale apei, specifice aplicațiilor AI și HPC București [11 martie 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), furnizor global de infrastructură digitală critică și soluții de continuitate, a făcut astăzi o nouă completare cheie la portofoliul său de gestionare termică de top în industrie, prin lansarea Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler pentru susținerea aplicațiilor de răcire pe bază de aer și lichid pentru AI (inteligență artificială) și HPC (calcul de înaltă performanță). Această soluție globală susține diverse condiții climatice pentru centre de date răcite hibrid sau cu lichid și fabrici AI. Integrându-se perfect cu medii de înaltă densitate, răcite cu lichid, Vertiv CoolLoop Trim Cooler oferă eficiență operațională și se aliniază cu nevoile în evoluție ale industriei pentru soluții de răcire compacte și eficiente din punct de vedere energetic. Oferă o reducere de până la 70% a consumului anual de energie pentru răcire, utilizând free-cooling și funcționarea mecanică și economii de spațiu de 40% în comparație cu sistemele tradiționale. Conceput pentru a răspunde provocărilor fabricilor moderne de inteligență artificială, sistemul permite temperaturi fluctuante ale apei de alimentare de până la 40°C și o funcționalitate a plăcii reci la 45°C. Conexiunile simple de apă asigură o integrare lină și directă a sistemului pentru coolerul Vertiv CoolLoop Trim și unitățile de distribuție a lichidului de răcire Vertiv™ CoolChip CDU, pentru răcirea direct-to-chip. Coolerul Vertiv CoolLoop Trim se poate conecta direct la sistemele de răcire prin imersie. Acest lucru simplifică instalarea și complexitatea operațională, permițând compatibilitatea într-o gamă largă de medii de răcire de înaltă densitate, oferind clienților economii de timp și eficiență a costurilor. „AI schimbă în mod dramatic profilurile de răcire ale centrelor de date de astăzi, necesitând abordări inovatoare pentru gestionarea provocărilor termice inerente în cazul rack-urilor de peste 100 kW”, a declarat Sam Bainborough, Vice President, Thermal Business EMEA EMEA la Vertiv. „Anunțul de astăzi și extinderea continuă a portofoliului Vertiv, lider în industrie pentru managementul termic de înaltă densitate, ne permit să oferim soluții de pionierat, pregătite pentru viitor, de răcire cu lichid și apă răcită, pentru a satisface cerințele clienților noștri bazate pe inteligență artificială.” Sistemul Vertiv™ CoolLoop Trim utilizează un agent frigorific cu un potențial redus de încălzire globală (low-GWP) și oferă o capacitate de răcire scalabilă de aproape 3 MW în configurația de răcire cu aer. Datorită bobinelor free-cooling optimizate pentru temperaturi ambientale ridicate, sistemul este conceput pentru a funcționa în modul de free-cooling pe o perioadă mai lungă din an și în condiții variate, reducând astfel consumul de energie electrică și emisiile de CO 2 e. De asemenea, este conform cu interdicția impusă de reglementările UE F-GAS din 2027, evitând necesitatea unor reproiectări costisitoare sau modernizări ale infrastructurii pentru a respecta această cerință viitoare.

