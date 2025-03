Cumperi un PC Gaming by PC Garage din campanie si primești o tastatură Genesis THOR 230 TKL RGB sau o pereche de căști Genesis NEON 764

PC Garage, unul dintre cele mai mari magazine online de produse IT și electronice din România anunță campania “Cadou la alegere pentru PC Gaming by PC Garage – Martie 2025”. Până pe 23 martie 2025, clienții care achiziționează un PC Gaming by PC Garage din campanie, primesc la alegere o tastatură Genesis THOR 230 TKL RGB sau o pereche de căști Genesis NEON 764.

Perifericele vin în completarea sistemului de gaming, oferind gamerilor un cadou util pentru setupul de gaming. Căștile Genesis NEON 764 Black oferă o experiență audio captivantă, fiind echipate cu difuzoare de 50mm pentru un sunet clar și precis. Designul ergonomic, cu pernițe din spumă cu memorie, asigură confort sporit în sesiunile lungi de gaming. Microfonul captează vocea clar, eliminând zgomotul de fundal. Compatibilitatea multiplatformă le face ideale pentru PC, console și dispozitive mobile.

Tastatura de gaming Genesis THOR 230 TKL RGB este compactă, rapidă și durabilă, perfectă pentru gamerii care vor un timp de reacție optim. Switch-urile mecanice Outemu Red oferă un feedback rapid și silențios, iar iluminarea RGB permite personalizarea estetică a setup-ului de gaming. Construcția solidă și layout-ul TKL economisesc spațiu pe birou, oferind un plus de confort în timpul jocului.

PC Gaming BALAUR Ultra este unul dintre sistemele de gaming cele mai cunoscute. Acesta este format dintr-o serie de componente special alese de către specialiștii PC Garage, asamblat meticulos și pregătit să se confrunte cu ore întregi de gaming. Format din AMD Ryzen 5 8400F, 32GB RAM DDR5, RTX 4060 și o carcasă RGB, sistemul este potrivit pentru pentru gaming casual.

PC Gaming BALAUR Epic Max mizează pe o carcasă albă cu iluminare RGB, procesor Intel Core i5-14400F, 1TB SSD, 32GB RAM DDR5 și RTX 4060. Este un sistem elegant, performant și care va putea rula cele mai noi titluri chiar și din următorii ani.

PC Gaming ZMEU Pro Do It Yourself KIT este propunerea PC Garage pentru cei care vor să-și asambleze sniguri sistemul, pas cu pas. Componentele, printre care se numără procesorul AMD Ryzen 5 5600X, 32GB RAM DDR4, 1TB SSD și RX 7600, se livrează împreună cu toate accesoriile și un ghid de asamblare. Astfel, pasionații își pot aloca timpul să învețe cum se construiește un calculator și să-și construiască singuri propriul PC de gaming.

Cel mai performant, PC Gaming GREUCEANU Epic Super powered by ASUS, este format din AMD Ryzen 7 7800X3D, 32GB RAM DDR5, 2TB SSD și RTX 4070 SUPER. Este de departe unul dintre cele mai performante sisteme de gaming, capabil să ruleze jocuri inclusiv în rezoluție 4K, dar este pregătit și pentru viitoarele titluri care vor necesita o putere mare de procesare.

