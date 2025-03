STIRI TECH & TRENDING Studiu de caz – Soluția multi-view ATEN KVM over IP pentru un studio de producție virtuală din Londra Ionut Razvan Share







ATEN International, furnizor de top de soluții KVM și AV/IT pentru conectivitate și management, anunță că soluția sa KVM over IP a fost implementată cu succes la Target3D, unul dintre cele mai importante studiouri de producție virtuală și captură a interpretări din Londra. Cu capabilități multi-view, soluția ATEN KVM over IP facilitează producția media virtuală în timp real și urmărirea mișcărilor, sporind agilitatea industriei de difuzare prin fluxuri de lucru multitasking care integrează producția live-action cu efectele vizuale. Prin implementarea soluției ATEN KVM over IP, Target3D poate realiza acum producție media virtuală în timp real și poate capta mișcările, încurajând crearea de conținut imersiv pentru jocuri AAA, videoclipuri muzicale, reclame și multe altele. Datorită funcționalității multi-view și managementului centralizat al serverelor, soluția ATEN îmbunătățește colaborarea între regizori, operatori și actori, asigurând operațiuni fluide și eficiente pentru producția virtuală de ultimă generație. Target3D a integrat extender-ul ATEN KE8952 4K HDMI Single Display KVM over IP cu PoE, conectând nodurile de randare esențiale pentru fluxurile de lucru din producția virtuală. De asemenea, studioul utilizează switch-ul ATEN CM1284 4-Port USB 4K HDMI Multi-View KVMP™, care oferă monitorizare quad-view în timp real și Boundless Switching, permițând gestionarea cu ușurință a mai multor surse video. „Am decis să configurăm un hub central pentru nodurile de randare necesare fluxurilor de lucru în producția virtuală, conectate prin KVM over IP. Folosim transmițătoarele și receptoarele ATEN KE8952 pentru a controla serverele media și de calcul printr-un switch Layer 2+ de 1 GB, ceea ce înseamnă că fiecare echipament este acum accesibil prin rețea. În cazul nostru, acest lucru înseamnă că putem accesa orice stație de lucru prin panourile de distribuție din întreaga clădire.” a declarat Will Jones, Inginer Specializat în producție virtuală și captură a interpretări la Target3D. Nicholas Lin, Vicepreședinte Senior al ATEN, a declarat: „Suntem mândri să sprijinim Target3D în depășirea limitelor producției virtuale. Soluțiile noastre KVM over IP optimizează fluxurile de lucru multitasking, oferind capabilități 4K cu ecran dual pentru un management versatil al serverelor, în scenarii precum ecrane de producție multi-display și video wall LED. Aceste soluții permit studiourilor să atingă noi niveluri de eficiență și creativitate, demonstrând angajamentul ATEN de a transforma industria difuzării și a producției media prin soluții agile și inovatoare, adaptate cerințelor în continuă evoluție ale profesioniștilor din domeniul creativ.” Soluția ATEN KVM over IP în industria de difuzare Soluția ATEN KVM over IP este concepută pentru a răspunde cerințelor exigente ale radiodifuzorilor. Combinând extendere KVM over IP cu Matrix Manager KVM over IP (CCKM) putem avea control, monitorizare și acces fără întreruperi ale conținutului digital, prin canale multimedia securizate și fiabile. Această soluție le permite radiodifuzorilor să gestioneze centralizat mai multe surse video, să comute rapid între dispozitive și să optimizeze fluxurile de lucru cu monitoare dedicate și video wall-uri personalizate. Caracteristici esențiale pentru aplicațiile de difuzare: Extensie over IP simplificată – Depășește limitările impuse de distanță cu o soluție KVM flexibilă, care asigură răspunsuri rapide în medii critice, precum săli de control pentru producții live și echipamente mobile pentru transmisiuni exterioare;

– Depășește limitările impuse de distanță cu o soluție KVM flexibilă, care asigură răspunsuri rapide în medii critice, precum săli de control pentru producții live și echipamente mobile pentru transmisiuni exterioare; Vizualizare completă – Permite o perspectivă detaliată asupra fluxurilor video live pentru control precis în emisie sau oferă echipelor de post-producție o vizualizare detaliată, sporind creativitatea și eficiența;

– Permite o perspectivă detaliată asupra fluxurilor video live pentru control precis în emisie sau oferă echipelor de post-producție o vizualizare detaliată, sporind creativitatea și eficiența; Calitate video 5K – Oferă cele mai înalte standarde vizuale, asigurând transmisii video clare, precise și neîntrerupte pentru difuzare live și fluxuri de editare;

– Oferă cele mai înalte standarde vizuale, asigurând transmisii video clare, precise și neîntrerupte pentru difuzare live și fluxuri de editare; Control centralizat – Optimizează operațiunile prin management unificat, permițând echipelor de difuzare să ia decizii rapide, bazate pe date, și să rezolve cu eficiență eventualele blocaje operaționale;

– Optimizează operațiunile prin management unificat, permițând echipelor de difuzare să ia decizii rapide, bazate pe date, și să rezolve cu eficiență eventualele blocaje operaționale; Comutare rapidă – Permite comutarea între servere în mai puțin de 0,3 secunde, fără flicker sau inconsecvențe de rezoluție, asigurând tranziții fluide, esențiale pentru producțiile live și dinamice.

