Peste 250.000 de atacuri cibernetice deghizate în anime

De la Naruto la Attack on Titan, infractorii cibernetici folosesc tot mai des anime-urile și alte preferințe ale Generației Z ca momeală. Într-un raport nou care acoperă perioada Q2 2024 – Q1 2025, Kaspersky a identificat peste 250.000 de atacuri cibernetice mascate sub forma unor anime-uri populare și alte emisiuni sau platforme de streaming îndrăgite de publicul tânăr. Pentru a ajuta Generația Z să recunoască aceste riscuri și alte pericole din mediul digital, Kaspersky lansează „Case 404” – un joc interactiv de educație cibernetică, care îi învață cum să își protejeze viața digitală.

Pentru mulți membri ai Generației Z, streamingul nu este doar o activitate recreativă, ci un mod de viață care le oferă conexiune cu personaje, lumi și comunități care le definesc identitatea. De la anime-uri până la maratoane de filme cu tentă nostalgică, legătura emoțională pe care Gen Z o are cu universurile de pe ecran este profundă. Acest atașament unic generează un paradox de securitate: cu cât un utilizator este mai implicat emoțional, cu atât este mai ușor de păcălit – iar entuziasmul Generației Z devine tot mai exploatabil pentru infractorii cibernetici.

Acest fenomen este deosebit de vizibil în cultura anime. Peste 65% dintre tinerii din Gen Z urmăresc anime-uri în mod regulat, această generație fiind cea mai implicată în consumul de anime din istorie. În cadrul analizei, experții Kaspersky au ales cinci titluri de anime extrem de populare în rândul tinerilor: Naruto, One Piece, Demon Slayer, Attack on Titan și Jujutsu Kaisen. S-au înregistrat 251.931 de încercări de distribuire a malware-ului sau a fișierelor nedorite, ascunse sub numele acestor producții. Infractorii cibernetici profită de încrederea și atașamentul Generației Z față de aceste serii, folosind adesea momeli precum „episoade exclusive”, „leaked scenes” sau „acces premium”.

Dintre toate titlurile de anime analizate, Naruto s-a aflat pe primul loc ca momeală, în ciuda faptului că a avut premiera în urmă cu mai bine de două decenii. Pe parcursul perioadei raportate, numele său a fost folosit în 114.216 tentative de atac. Pe locul al doilea se află Demon Slayer, cu 44.200 de încercări. Ascensiunea rapidă a acestuia în ultimii ani, alimentată de momente virale și de o comunitate globală în continuă expansiune, l-a transformat într-o țintă ideală pentru infractorii cibernetici care încearcă să profite de valul său de popularitate. În același timp, Attack on Titan — un favorit de cursă lungă — s-a clasat pe locul trei, cu 39.433 de tentative de distribuire a conținutului malware detectate.

Pe lângă anime, Kaspersky a analizat și cinci filme și seriale emblematice, care continuă să aibă un impact puternic asupra Generației Z: Shrek, Stranger Things, Twilight, Inside Out 2 și Deadpool & Wolverine. Doar aceste titluri au fost implicate în 43.302 tentative de atac, cu un vârf semnificativ al activității cibernetice în jurul începutului anului 2025. Această creștere se datorează în principal valului de atacuri asociate cu Shrek, care a înregistrat peste 36.000 de încercări în total, inclusiv un vârf abrupt în luna martie 2025 — de două ori mai mare decât media lunară din 2024.

Platforme precum Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV Plus și HBO Max au transformat complet modul în care sunt consumate filmele, serialele și anime-urile, oferind o experiență imersivă, la cerere, adaptată pasiunii Generației Z pentru conținut personalizat și povești cu impact global. Totuși, această evoluție a creat și un teren fertil pentru infractorii cibernetici. În perioada analizată, Kaspersky a detectat 96.288 de tentative de distribuire a fișierelor malware sau nadorite, care purtau denumiri inspirate din marile platforme de streaming. Spre deosebire de tendințele sezoniere, platformele de streaming oferă un flux continuu de conținut — de la premiere foarte așteptate până la „comori ascunse” descoperite de utilizatori luni sau chiar ani mai târziu.

Dintre serviciile analizate, Netflix s-a remarcat clar, fiind implicat în 85.679 de tentative de atac și asociat cu peste 2,8 milioane de pagini de phishing care imitau identitatea sa vizuală. Infractorii cibernetici profită de traficul intens, acoperirea globală extinsă și activitatea frecventă a utilizatorilor pe bază de abonament. Aceștia creează pagini de conectare false, trimit link-uri cu „teste gratuite” sau imită e-mailuri de resetare a parolei, mizând pe rolul central pe care Netflix îl are în rutina digitală a Generației Z.

Pe măsură ce viața digitală a Generației Z devine tot mai strâns legată de platforme de streaming, comunități de fani și rețele sociale, amenințările cibernetice evoluează pentru a le reflecta interesele. Pentru a răspunde acestor provocări, Kaspersky a lansat „Case 404”, un joc online interactive, special conceput pentru tinerii din Gen Z. În acest joc, utilizatorii devin detectivi cibernetici și investighează cazuri realiste de infracțiuni informatice. Prin această experiență digitală, Kaspersky nu doar atrage atenția asupra riscurilor, ci și ajută Generația Z să-și dezvolte gândirea critică și abilitățile necesare pentru a rămâne în siguranță într-o lume digitală din ce în ce mai vulnerabilă. La finalul jocului, participanții primesc o reducere pentru Kaspersky Premium, un pachet de securitate complet, ideal pentru protecția în mediul online.

Pentru a urmări în siguranță conținutul preferat, Kaspersky recomandă: