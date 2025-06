OFERTE SMARTPHONES STIRI Călătorii internaționale simplificate cu Kaspersky eSIM Store Ionut Razvan Share







Kaspersky eSIM Store este o nouă soluție de conectivitate destinată celor care călătoresc în scop turistic sau de afaceri. Concepută pentru a oferi acces facil la internet în peste 150 de țări și regiuni, platforma pune la dispoziția utilizatorilor peste 2.000 de planuri de date accesibile, ușor de activat și administrat. Potrivit GSMA, producția de dispozitive compatibile cu eSIM a crescut de zece ori în ultimii cinci ani, iar până în 2028 se estimează că jumătate dintre conexiunile mobile din lume vor folosi tehnologia eSIM. Această tendință este susținută de confortul și simplitatea utilizării eSIM-ului, care elimină necesitatea cartelelor fizice și facilitează o experiență fără bătăi de cap oriunde te-ai afla. Pentru a răspunde acestei cereri în creștere, Kaspersky eSIM Store oferă acces la planuri de date de la operatori telecom locali din întreaga lume, printr-o interfață intuitivă și ușor de gestionat. Conectivitate permanentă, simplificată Kaspersky eSIM Store le permite utilizatorilor să se bucure de conexiuni la internet accesibile și convenabile, oriunde în lume, fără bătăi de cap cauzate de cartelele SIM fizice. Utilizatorii pot accesa cu ușurință planuri eSIM de la furnizori locali de telecomunicații din peste 150 de țări și regiuni, beneficiind de tarife avantajoase și condiții transparente, fără costuri de roaming. În timpul călătoriilor, eSIM-ul ajută utilizatorii să evite costurile ridicate de roaming, să nu mai fie nevoiți să caute puncte de vânzare locale sau să își dezvăluie datele personale unor terți. În plus, elimină dependența de rețele Wi-Fi nesecurizate. Astfel, călătorii aflați în vacanță se pot bucura de experiență și pot împărtăși momentele importante cu cei dragi, iar cei care călătoresc în interes profesional beneficiază de conexiune constantă la email-uri, documente și apeluri video. Conectare instantanee, în doar câteva atingeri Kaspersky eSIM Store oferă o interfață prietenoasă pentru alegerea, achiziție, top-ups și gestionarea planurilor de date. Utilizatorii își pot programa activarea pentru o anumită dată sau pot începe utilizarea imediat — totul în doar câteva click-uri. Pentru a răspunde nevoilor oricărui călător, există multiple opțiuni flexibile pentru alegerea și gestionarea planurilor de date. Sunt disponibile opțiuni în funcție de destinație, inclusiv planuri pentru țări specifice, un plan global valabil în 122 de destinații sau planuri mini-globale adaptate pentru anumite regiuni. În funcție de durata călătoriei, utilizatorii pot alege între planuri cu valabilitate limitată sau planuri fără termen de expirare, care rămân active până la consumarea completă a datelor. Acest lucru oferă confort indiferent dacă este vorba de o călătorie scurtă sau lungă. În plus, utilizatorii au control asupra momentului în care începe planul. Ei pot programa activarea pentru o anumită dată sau pot începe utilizarea imediat, având astfel flexibilitatea de a se alinia programului lor de călătorie. Pentru a evita epuizarea neașteptată a traficului de date, Kaspersky eSIM Store oferă monitorizare în timp real a consumului și alerte atunci când soldul este aproape de zero. Profilul utilizatorului (pe site sau în aplicație) permite reîncărcări rapide și susține utilizarea în mai multe țări pe o singură eSIM – se instalează o dată și poate fi folosită pe termen nelimitat. Kaspersky eSIM Store este lansat în parteneriat cu furnizorul premiat BNESIM Limited, care oferă servicii globale Kaspersky eSIM Store este disponibil acum pe site-ul oficial Kasperskyesimstore.com și ca aplicație mobilă în App Store și Google Play. Kaspersky eSIM Store completează gama largă de soluții Kaspersky recunoscute la nivel internațional, precum Kaspersky VPN Secure Connection și Kaspersky Premium. Împreună acoperă toate nevoile moderne de conectivitate și susțin libertatea digitală – asigurând conexiuni sigure și fără griji oriunde în lume.

Tags: