Prima funcție din industrie de detectare a deepfake-urilor bazată pe AI, dezvoltată de HONOR, va fi disponibilă la nivel global începând cu aprilie 2025

Tehnologia revoluționară HONOR de detectare a deepfake-urilor bazată pe AI va fi disponibilă la nivel global începând cu aprilie 2025. Această funcție de ultimă generație le oferă utilizatorilor instrumentele necesare pentru a combate amenințarea tot mai mare a deepfake-urilor. Printr-o analiză în timp real a conținutului video și foto, tehnologia oferă avertizări instantanee cu privire la conținutul care ar putea fi manipulat. Deși progresele AI au adus inovații incredibile, ele generează și provocări fără precedent, cum ar fi proliferarea deepfake-urilor avansate. Potrivit Entrust Cybersecurity Institute, în 2024 un atac deepfake avea loc la fiecare cinci minute. Aceste imagini, înregistrări audio și videoclipuri manipulate devin din ce în ce mai greu de identificat, iar studiul Deloitte Connected Consumer 2024 arată că 59% dintre respondenți au dificultăți în a distinge conținutul creat de oameni, față de cel generat de AI. În timp ce 84% dintre cei familiarizați cu AI generativ cred că acest tip de conținut ar trebui etichetat, HONOR susține că măsurile de detectare proactivă și colaborarea în industrie sunt esențiale pentru o protecție solidă. Liderii din industrie împărtășesc această viziune, iar organizații precum Content Provenance and Authenticity (C2PA) lucrează la dezvoltarea unor standarde tehnice pentru certificarea originii și autenticității conținutului digital, inclusiv a celui creat cu AI. Fiind mereu în avangarda inovației centrate pe utilizator, HONOR a luat măsuri proactive pentru a proteja utilizatorii de amenințarea tot mai răspândită a deepfake-urilor. Lansată în premieră la IFA 2024, tehnologia de detectare a deepfake-urilor bazată pe AI, dezvoltată de HONOR, analizează inconsecvențe subtile, adesea invizibile pentru ochiul uman, precum imperfecțiuni sintetice la nivel de pixel, artefacte de compoziție la margini, discontinuități între cadre și inconsecvențe în trăsăturile faciale. În momentul detectării unui conținut manipulat, utilizatorii vor primi o avertizare pentru a fi protejați de riscurile asociate deepfake-urilor.

