FEATURED STIRI TECH & TRENDING HP Amplify 2025 – Noi experiențe AI cu un portofoliu de peste 80 de produse și servicii Ionut Razvan Share







În cadrul conferinței anuale Amplify, HP Inc. (NYSE: HPQ) a anunțat noi produse și servicii menite să modeleze viitorul muncii, care le permit oamenilor și companiilor să își creeze și să își gestioneze propriul mod de a lucra. Compania a prezentat peste 80 de PC-uri și noi soluții în Workforce Experience Platform, toate proiectate pentru a stimula creșterea companiei și dezvoltarea profesională. ”HP transpune inteligența artificială în experiențe care susțin dezvoltarea”, a declarat Enrique Lores, președinte și CEO HP Inc. ”Modelăm viitorul muncii cu inovații AI care fac diferența și care se adaptează perfect modului în care oamenii doresc să muncească.” Deschizători de drumuri pentru viitorul muncii Deoarece clienții doresc să își actualizeze dispozitivele la Windows 11[i], HP își echipează PC-urile pentru a beneficia de cele mai recente tehnologii disponibile, modelele selectate fiind calificate Copilot+ PC[ii]. Seria HP EliteBook 8 este reproiectată pentru a răspunde nevoilor angajaților din companii și organizații, asigurând productivitate alimentată de inteligența artificială și colaborare fără sincope, într-un pachet ce poate fi actualizat și restaurat. Cu opțiuni NPU de până la 50 TOPS, oferă eficiență energetică mai bună cu până la 224% și generare de imagini AI de până la 43 de ori mai rapid față de modelele anterioare fără NPU[iii].

este reproiectată pentru a răspunde nevoilor angajaților din companii și organizații, asigurând productivitate alimentată de inteligența artificială și colaborare fără sincope, într-un pachet ce poate fi actualizat și restaurat. Cu opțiuni NPU de până la 50 TOPS, oferă eficiență energetică mai bună cu până la 224% și generare de imagini AI de până la 43 de ori mai rapid față de modelele anterioare fără NPU[iii]. Seria HP EliteDesk 8 integrează inteligența artificială într-un mod consolidat și sigur în portofoliul de desktop-uri. Aceste dispozitive sunt ideale pentru cei care au nevoie de un PC fiabil care să poată gestiona chiar și cele mai solicitante proiecte. Este primul portofoliu de PC-uri desktop de business din lume care protejează împotriva hackingului cuantic[iv], combinând performanțele ridicate cu un consum redus de energie, pentru a reduce costurile.

integrează inteligența artificială într-un mod consolidat și sigur în portofoliul de desktop-uri. Aceste dispozitive sunt ideale pentru cei care au nevoie de un PC fiabil care să poată gestiona chiar și cele mai solicitante proiecte. Este primul portofoliu de PC-uri desktop de business din lume care protejează împotriva hackingului cuantic[iv], combinând performanțele ridicate cu un consum redus de energie, pentru a reduce costurile. HP EliteStudio 8 AiO G1i este instrumentul perfect pentru un angajat aflat în mișcare, care se deplasează constant în birou sau în afara lui. Fiind primul PC comercial din lume cu capacitate KVM (keyboard, video, mouse) integrată prin HP Device Switch [v] , un angajat poate utiliza configurarea all-in-one pentru muncă sau își poate conecta rapid laptopul la AIO cu un singur cablu pentru a alimenta notebook-ul și a accesa toate perifericele disponibile.

este instrumentul perfect pentru un angajat aflat în mișcare, care se deplasează constant în birou sau în afara lui. Fiind primul PC comercial din lume cu capacitate KVM (keyboard, video, mouse) integrată prin HP Device Switch , un angajat poate utiliza configurarea all-in-one pentru muncă sau își poate conecta rapid laptopul la AIO cu un singur cablu pentru a alimenta notebook-ul și a accesa toate perifericele disponibile. Seria OmniBook X este proiectată pentru creatorii de conținut care au nevoie de un PC care să se adapteze fluxului de lucru, cum este dispozitivul subțire de 14″ cu procesor Qualcomm. Omnibook X Flip va fi disponibil în două versiuni: de 14″ și de 16″. Seria OmniBook 7 este construită pentru productivitate pe tot parcursul zilei, la școală sau la muncă. Iar Seria OmniBook 5 este ideală pentru familii și studenți, având un design versatil potrivit pentru streaming, jocuri simple și productivitate personală. Dispozitivele din portofoliul de notebook-uri consumer sunt oferite într-o varietate de dimensiuni, cu procesoare puternice Intel Ultra, AMD Ryzen™ și Qualcomm. HP oferă și noi soluții software AI, care completează această nouă generație de PC-uri AI. Dispozitivele HP, comerciale și consumer, sunt echipate cu software exclusiv conceput pentru a transforma modul în care oamenii lucrează, indiferent de locul în care se află. HP AI Companion este un asistent AI de căutare integrat în dispozitiv, care oferă instantaneu răspunsuri și analize securizate ale fișierelor, chiar și fără conexiune la internet[vi] , [vii]. Noi caracteristici planificate pentru această primăvară includ text și comenzi vocale intuitive și protecții integrate împotriva keylogger-ului pentru a spori productivitatea, menținând în același timp securitatea datelor pe dispozitiv.

este un asistent AI de căutare integrat în dispozitiv, care oferă instantaneu răspunsuri și analize securizate ale fișierelor, chiar și fără conexiune la internet[vi] [vii]. Noi caracteristici planificate pentru această primăvară includ text și comenzi vocale intuitive și protecții integrate împotriva keylogger-ului pentru a spori productivitatea, menținând în același timp securitatea datelor pe dispozitiv. HP Go [viii] este proiectat să ofere conectivitate globală fără întreruperi profesioniștilor aflați mereu în mișcare. Cu comutare automată a rețelei, indiferent de operatorul de telefonie, gestionare avansată a flotei și configurare fără efort, cei care călătoresc se pot conecta și pot fi productivi oriunde. Opțiunea de serviciu HP Go va fi disponibilă mai întâi pe HP EliteBook 6 G1q cu Snapdragon X Series, care va deveni astfel primul PC AI din lume cu comutare 5G zero-touch între diverși operatori[ix].

[viii] este proiectat să ofere conectivitate globală fără întreruperi profesioniștilor aflați mereu în mișcare. Cu comutare automată a rețelei, indiferent de operatorul de telefonie, gestionare avansată a flotei și configurare fără efort, cei care călătoresc se pot conecta și pot fi productivi oriunde. Opțiunea de serviciu HP Go va fi disponibilă mai întâi pe HP EliteBook 6 G1q cu Snapdragon X Series, care va deveni astfel primul PC AI din lume cu comutare 5G zero-touch între diverși operatori[ix]. Cele mai noi funcții Poly Camera Pro, bazate pe inteligență artificială, fac interacțiunile virtuale și videoconferințele mai dinamice și mai atractive: Magic Background, integrări de streaming, suprapuneri ale persoanei care vorbește[x]. Suportul pentru mai multe camere, estetica personalizabilă și funcția de auto-framing transformă orice spațiu de lucru într-o experiență profesională. HP oferă departamentului IT informații valoroase care permit angajaților să se dezvolte, prin disponibilitatea extinsă a HP Workforce Experience Platform (WXP)[xi]. Noile caracteristici includ: AI Sentiment Analysis include acum capabilități AI pentru evaluarea și îmbunătățirea experienței angajaților prin analiza a mii de sondaje.

include acum capabilități AI pentru evaluarea și îmbunătățirea experienței angajaților prin analiza a mii de sondaje. Fleet Explorer este un nou instrument de procesare a limbajului natural (NLP) bazat pe inteligență artificială, care permite utilizatorilor să interogheze instantaneu datele despre flote, pentru a obține informații.

este un nou instrument de procesare a limbajului natural (NLP) bazat pe inteligență artificială, care permite utilizatorilor să interogheze instantaneu datele despre flote, pentru a obține informații. Integrarea Vyopta [xii] permite clienților HP și Vyopta să verifice în Workforce Experience Platform starea generală a mediului de colaborare al organizației.

[xii] permite clienților HP și Vyopta să verifice în Workforce Experience Platform starea generală a mediului de colaborare al organizației. Scripturile, alertele și tablourile de bord pre-stabilite ajută organizațiile să monitorizeze flotele și să automatizeze fluxurile de lucru. Conturarea viitorului în Gaming Tehnologia poate să le ofere oamenilor o tranziție ușoară de la muncă la divertisment. ”Aproximativ 60% dintre cei care dețin PC-uri de gaming își folosesc sistemele și pentru activități legate de muncă”, spune Mohamed Ala Saayed, Senior Program Director & Fellow la Frost & Sullivan[xiii]. Noul hardware de gaming în produsele OMEN și HyperX oferă performanță și personalizare. Laptopul de gaming OMEN 16 Slim redefinește experiența de joc cu designul său ultra-subțire, care permite utilizatorilor să acceseze titluri de oriunde. PC-ul oferă performanțe de nivel superior cu procesoare de până la Intel® Core™ Ultra 9 285H[xiv] și vine cu GPU de până la NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 pentru o fidelitate grafică.

redefinește experiența de joc cu designul său ultra-subțire, care permite utilizatorilor să acceseze titluri de oriunde. PC-ul oferă performanțe de nivel superior cu procesoare de până la Intel® Core™ Ultra 9 285H[xiv] și vine cu GPU de până la NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 pentru o fidelitate grafică. Laptopul de gaming OMEN Transcend 14 este îmbunătățit pentru a oferi aceleași performanțe puternice de CPU și GPU ca OMEN 16 Slim, oferind cu 25% mai multă putere[xv].

este îmbunătățit pentru a oferi aceleași performanțe puternice de CPU și GPU ca OMEN 16 Slim, oferind cu 25% mai multă putere[xv]. OMEN AI este o soluție personalizată, cu un singur click, care recomandă cele mai bune setări de sistem, hardware și gaming, în funcție de fiecare dispozitiv și joc în parte. Accesibil în cadrul OMEN Gaming Hub , OMEN AI este disponibil pe toate PC-urile HP de gaming și consumer.

este o soluție personalizată, cu un singur click, care recomandă cele mai bune setări de sistem, hardware și gaming, în funcție de fiecare dispozitiv și joc în parte. Accesibil în cadrul , OMEN AI este disponibil pe toate PC-urile HP de gaming și consumer. Căștile de gaming wireless HyperX Cloud III S oferă confort de neegalat și sunet imersiv pentru o autonomie de până la 120 de ore în modul 2.4GHz și până la 200 de ore în modul Bluetooth, cu o singură încărcare[xvi]. Acustica reglată de HyperX asigură un sunet clar, iar designul durabil și flexibil, opțiunile de microfon și plăcuțele personalizabile pentru căști permit gamerilor să se joace mai mult și să aibă un sunet mai bun[xvii].

Tags: