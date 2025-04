SMART HOME STIRI Mercusys prezintă 5 soluții accesibile și performante pentru Internet stabil și cu arie mare de acoperire Ionut Razvan Share







Mercusys, brand recunoscut pentru soluțiile sale inovatoare de rețelistică, prezintă cinci dispozitive esențiale pentru internet stabil și performant. Indiferent dacă utilizatorii au nevoie de o conexiune puternică pentru activitățile online de zi cu zi, pentru munca de acasă sau pentru divertisment, soluțiile Mercusys sunt concepute pentru a asigura viteze mari și o acoperire extinsă în locuințe. Halo H80X – Conectivitate Wi-Fi 6 pentru întreaga locuință Disponibil în variantele de 2 și 3 unități, sistemul mesh Halo H80X este ideal pentru acoperirea uniformă a locuinței. Cu tehnologia Wi-Fi 6, acesta oferă viteze de până la 2402 Mbps în banda de 5 GHz și până la 574 Mbps în banda de 2.4 GHz și gestionarea eficientă a mai multor dispozitive conectate simultan. Utilizatorii se pot bucura de o conexiune stabilă, fără întreruperi, în orice colț al casei. Fiecare unitate poate fi plasată în diferite colțuri cheie ale locuinței, pentru mărirea ariei semnalului Wi-Fi 6. Halo H47BE – Performanță stabilă și viteze mari cu tehnologie Wi-Fi 7 Halo H47BE este o soluție excelentă pentru cei care își doresc un sistem mesh puternic, cu tehnologie Wi-Fi 7 și viteze superioare Tri-Band de până la 9.3 Gbps. Sistemul Halo oferă un semnal puternic, latență redusă și capacitate multiplă de conectare, făcându-l perfect pentru casele inteligente și pentru activități precum streaming 4K sau gaming online. La fel ca celălalt sistem Mesh prezentat, fiecare unitate poate fi așezată în diferite locuri pentru a facilita extinderea semnalului Wi-Fi în toată locuința. MR47BE – Router Wi-Fi 7 cu tehnologie EasyMesh Pentru utilizatorii care au nevoie de un router puternic pentru conexiuni rapide și stabile, MR47BE Tri-Band este alegerea ideală. Cu tehnologie Wi-Fi 7, acesta oferă viteze de până la 9.3Gbps, reducând interferențele și îmbunătățind performanța rețelei de acasă. Designul compact și ușurința în instalare îl fac potrivit pentru orice tip de locuință. În plus, cele 6 antenele omnidirecționale și tehnologia Beamforming oferă o acoperire mai largă, mai multă capacitate de conectare, conexiuni mai puternice și mai puține interferențe. MR90X – Puterea Wi-Fi 6 cu viteze ultra-rapide O soluție mai accesibilă față de varianta de mai sus este routerul MR90X. Acest router este dual-band Wi-Fi 6 și oferă viteze de până la 6 Gbps și suportă multiple dispozitive conectate simultan. Totodată, funcția Target Wake Time (TWT) reduce consumul dispozitivelor mobile și IoT în timpul transmisiilor de date pentru a economisi din energia bateriilor acestora*. MR60X conectat cu ME70X – Combinația de buget, perfectă pentru extinderea rețelei Wi-Fi 6 Combinarea routerului MR60X cu Range extenderul ME70X este soluția optimă pentru extinderea acoperirii Wi-Fi, economisind și ceva buget. Această configurație permite utilizatorilor să beneficieze de o rețea stabilă și puternică în întreaga locuință. Cu suport pentru Wi-Fi 6 și tehnologii avansate de gestionare a rețelei, această soluție asigură o conexiune fluidă și fiabilă, range extenderul mărind aria semnalului transmis deja de router.

