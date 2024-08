ENTERTAINMENT STIRI TECH O vară complet conectată la distracție, cu dispozitivele performante și accesibile de la Mercusys Ionut Razvan Share







Vara este perioada perfectă pentru ca familiile să se bucure de mai mult timp petrecut împreună, de un program mai flexibil și de activități plăcute – atât în curte sau în grădină, în serile mai răcoroase, cât și în casă, la adăpost de razele soarelui. Astfel, fie că se relaxează pe terasă sau vizionează filme în interior, fie că preferă să se bucure împreună de jocuri de echipă și să-și pună la încercare competitivitatea, membrii familiei au libertatea de a naviga pe Internet din orice colț al casei, fără a-și face vreo problemă referitoare la conexiune. Și cum activitățile noastre implică tot mai des accesul la Internet, dintr-o perspectivă sau alta, este cu atât mai important ca rețeaua de acasă să fie una stabilă și securizată, care să vină în întâmpinarea nevoilor tuturor membrilor familiei. Astfel, Mercusys se asigură că indiferent de activitatea preferată și de numărul de prieteni care se adună împreună vara aceasta, toți utilizatorii beneficiază de o gamă variată de soluții de rețea concepute pentru a îmbunătăți experiența pe Internet, oferind conexiuni robuste, fiabile și de mare viteză în întreaga casă. Routere de înaltă performanță pentru activitățile preferate de vară În lumea în care trăim, distracția se împarte în egală măsură între mediul offline și cel online, așadar o conexiune stabilă și puternică la Internet a căpătat o importanță tot mai mare în ultimii ani. Pe măsură ce divertismentul a evoluat și standardele de conectivitate s-au dezvoltat, dispozitivele au trebuit să țină pasul cu acest ritm rapid de creștere, în special cu standardul Wi-Fi 6. MR90X , un model care oferă o viteză de până la 6 Gbps, perfect pentru navigare, streaming și descărcare simultană de conținut, pentru ca toți membrii familiei să poată beneficia de un trafic fluid în rețea și de conexiune puternică. Special pentru situațiile în care toți prietenii se adună împreună, modelul reduce congestia rețelei, datorită tehnologiilor MU-MIMO 4×4 și OFDMA, oferind și o acoperire îmbunătățită și semnal puternic, cu cele 8 antene highgain cu Beamforming. Din acest punct de vedere, Mercusys oferă o varietate de routere pentru a răspunde diferitelor nevoi și preferințe, fiecare dintre acestea fiind dotat cu funcții avansate. Un prim exemplu este, un model care oferă o viteză de până la 6 Gbps, perfect pentru navigare, streaming și descărcare simultană de conținut, pentru ca toți membrii familiei să poată beneficia de un trafic fluid în rețea și de conexiune puternică. Special pentru situațiile în care toți prietenii se adună împreună, modelul reduce congestia rețelei, datorită tehnologiilor MU-MIMO 4×4 și OFDMA, oferind și o acoperire îmbunătățită și semnal puternic, cu cele 8 antene highgain cu Beamforming. MR80X , un dispozitiv dual-band Wi-Fi 6 care asigură navigare web rapidă, streaming și descărcări instant și, mai mult, integrează funcția Smart Connect, pentru selectarea automată a celei mai bune benzi pentru fiecare dispozitiv. Tot pentru momentele în care casa e plină de distracție și voie bună, utilizatorii se pot baza pe routerul Mercusys, un dispozitiv dual-band Wi-Fi 6 care asigură navigare web rapidă, streaming și descărcări instant și, mai mult, integrează funcția Smart Connect, pentru selectarea automată a celei mai bune benzi pentru fiecare dispozitiv. MR60X , un model care oferă viteze de până la 1,5 Gbps și integrează de asemenea tehnologiile OFDMA și MU-MIMO, alături de 4 antene cu Beamforming, în așa fel încât toată lumea să se poată distra fără griji în același timp. Din categoria routerelor Wi-Fi 6 care îi pot scăpa pe utilizatori de grija lag-ului în rețea face parte și, un model care oferă viteze de până la 1,5 Gbps și integrează de asemenea tehnologiile OFDMA și MU-MIMO, alături de 4 antene cu Beamforming, în așa fel încât toată lumea să se poată distra fără griji în același timp. MR1500X , un produs perfect pentru ca utilizatorii să poată face trecerea către standardul Wi-Fi 6 la un preț accesibil, oferind viteze rapide de 1.5 Gbps, de acoperire îmbunătățită și de o capacitate mai mare a rețelei, dar și de conexiuni Gigabit prin cablu. Astfel, copiii se pot bucura de serialele favorite sau de jocuri pe console ori PC, în vreme ce adulții pot organiza o seară de film sau își pot bune la bătaie cunoștințele într-un joc online de cultură generală, pentru că vara petrecută cu prietenii e cea mai distractivă. Una dintre cele mai noi soluții Mercusys compatibile Wi-Fi 6 este și routerul, un produs perfect pentru ca utilizatorii să poată face trecerea către standardul Wi-Fi 6 la un preț accesibil, oferind viteze rapide de 1.5 Gbps, de acoperire îmbunătățită și de o capacitate mai mare a rețelei, dar și de conexiuni Gigabit prin cablu. Astfel, copiii se pot bucura de serialele favorite sau de jocuri pe console ori PC, în vreme ce adulții pot organiza o seară de film sau își pot bune la bătaie cunoștințele într-un joc online de cultură generală, pentru că vara petrecută cu prietenii e cea mai distractivă. Întreaga locuință devine cartierul general al distracției Niciodată n-a fost mai ușor să duci distracția în fiecare colț al locuinței, pentru că sistemele mesh Mercusys Halo sunt perfecte pentru a te bucura de muzică, filme sau jocuri chiar și pe terasă ori în grădină. Una dintre cele mai bune soluții de conectivitate pe care le oferă Mercusys este sistemul mesh Halo H80X , un sistem mesh Wi-Fi 6 cu acoperire pentru întreaga locuință. Cu viteze de până la 3000 Mbps, Seamless Roaming și suport pentru peste 150 de dispozitive conectate în rețea, Halo H80X permite inclusiv configurarea unei rețele unificate, cu o singură denumire și o singură parolă, pentru și mai multă ușurință de utilizare, cu securitate maximă. Halo H50G , care oferă acoperire extinsă și poate fi gestionat extrem de simplu și intuitiv, cu ajutorul aplicației Mercusys. Fiecare unitate Halo H50G utilizează tehnologia Wi-Fi 5 (802.11ac) pentru a oferi performanțe remarcabile de până la 1900 Mbps, gestionând simultan mai multe dispozitive fără întreruperi. Halo H50G poate transforma fiecare colț al casei într-un hub al divertismentului online. Un sistem mesh ideal pentru distracția din această vară este și, care oferă acoperire extinsă și poate fi gestionat extrem de simplu și intuitiv, cu ajutorul aplicației Mercusys. Fiecare unitate Halo H50G utilizează tehnologia Wi-Fi 5 (802.11ac) pentru a oferi performanțe remarcabile de până la 1900 Mbps, gestionând simultan mai multe dispozitive fără întreruperi. Halo H50G poate transforma fiecare colț al casei într-un hub al divertismentului online. Performanță accesibilă și versatilitate pentru orice modalitate de utilizare Pentru cei care doresc să îmbine accesibilitatea cu versatilitatea, Mercusys propune o gamă de soluții ingenioase ce oferă viteze impresionante la prețuri prietenoase. Aceste produse sunt concepute pentru a satisface orice buget, fără a face compromisuri în privința performanței. MR30G , care asigură o viteză de până la 1,2 Gbps cu acoperire extinsă și integrează patru antene highgain cu Beamforming și trei porturi Gigabit pentru conexiuni rapide prin cablu, în așa fel încât dispozitivele din casă pot fi conectate și direct la router, pentru o experiență și mai fluidă. Cel mai bun exemplu este routerul, care asigură o viteză de până la 1,2 Gbps cu acoperire extinsă și integrează patru antene highgain cu Beamforming și trei porturi Gigabit pentru conexiuni rapide prin cablu, în așa fel încât dispozitivele din casă pot fi conectate și direct la router, pentru o experiență și mai fluidă. MR20 , un gadget care nu numai că oferă viteze de până la 750 Mbps, ci are și o funcționalitate multimodală, putând fi instalat ca router, access point sau range extender, doar prin intermediul unei pagini web sau al unei aplicații intuitive. Un dispozitiv extrem de util pentru o vară conectată este și routerul, un gadget care nu numai că oferă viteze de până la 750 Mbps, ci are și o funcționalitate multimodală, putând fi instalat ca router, access point sau range extender, doar prin intermediul unei pagini web sau al unei aplicații intuitive. ME20 . Utilizatorii pot extinde cu ușurință acoperirea Wi-Fi a routerului chiar și pe terasă ori în mansardă, obținând viteze combinate de până la 750 Mbps, doar prin apăsarea butonului WPS. Așa că pot fi siguri că distracția îi urmează oriunde doresc să ajungă. Trebuie doar să aleagă echipamentele potrivite, de care să se bucure alături de cei dragi. Pentru momentele în care e nevoie de conexiune chiar și în cele mai îndepărtate locuri ale casei, în ajutorul lor vine și range extender-ul. Utilizatorii pot extinde cu ușurință acoperirea Wi-Fi a routerului chiar și pe terasă ori în mansardă, obținând viteze combinate de până la 750 Mbps, doar prin apăsarea butonului WPS. Așa că pot fi siguri că distracția îi urmează oriunde doresc să ajungă. Trebuie doar să aleagă echipamentele potrivite, de care să se bucure alături de cei dragi. MS105GP . Acesta este o soluție performantă pentru cei care au nevoie de conexiuni multiple pe fir și integrează 5 porturi full Gigabit asigurând conectivitate de mare viteză și patru porturi PoE+ care transferă date și energie printr-un singur cablu, simplificând configurarea și reducând dezordinea. Switch-ul are și o rază de acțiune extinsă și poate crește distanța de transmisie la 250 de metri cu Extend Mode și, mai mult, este plug & play, ceea ce înseamnă că instalarea este foarte simplă, fără necesitatea unei configurări suplimentare. Iar pentru cei care caută și mai multă stabilitate pentru conexiuni fiabile prin cablu, Mercusys oferă dispozitivul ideal, switch-ul. Acesta este o soluție performantă pentru cei care au nevoie de conexiuni multiple pe fir și integrează 5 porturi full Gigabit asigurând conectivitate de mare viteză și patru porturi PoE+ care transferă date și energie printr-un singur cablu, simplificând configurarea și reducând dezordinea. Switch-ul are și o rază de acțiune extinsă și poate crește distanța de transmisie la 250 de metri cu Extend Mode și, mai mult, este plug & play, ceea ce înseamnă că instalarea este foarte simplă, fără necesitatea unei configurări suplimentare. Dispozitivul este ideal pentru cei care doresc să își simplifice configurarea rețelei, oferind eficiență din punct de vedere al costurilor, flexibilitate și gestionare inteligentă a energiei, astfel încât utilizatorii nu vor pierde niciun moment de distracție sau relaxare în vacanța de vară.

Tags: