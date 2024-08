FEATURED SMARTPHONES STIRI Xiaomi își consolidează poziția secundă în România și își crește cota de piață cu 35% în T2 2024, potrivit Canalys Ionut Razvan Share







– Xiaomi își consolidează poziția secundă la nivelul pieței românești, ca număr de unități la finalul perioadei aprilie-iunie 2024, în creștere anuală cu 35%, potrivit celui mai recent raport al companiei de analiză a pieței de tehnologie Canalys. Xiaomi a ajuns la o cotă de piață de 19% în România, ca număr de unități vândute, potrivit Canalys Estimates, Smartphone Analysis, August 2024.

