Orange: Cele mai bune performanțe de internet fix în 2024 – nPerf

Orange a fost desemnat câștigător global pentru performanțele sale remarcabile în internetul fix în România, cu un scor de 134 677 nPoints. Orange a înregistrat cele mai rapide viteze de download, cu o rată de 360 Mbps, și upload, cu 258 Mbps, precum și o experiență superioară de navigare și streaming video. Vodafone a impresionat cu latența sa scăzută de 23 ms, oferind utilizatorilor o experiență de rețea rapidă și eficientă. De asemenea, Vodafone a obținut performanțe notabile în streaming video, cu un scor de 88%, depășind alți operatori în acest segment. Digi Romania a înregistrat un scor de 130 490 nPoints, remarcându-se prin viteze competitive de download și upload, respectiv 223 Mbps și 206 Mbps. Digi a oferit o experiență de navigare și streaming video consistentă și de calitate. Barometrul nPerf se bazează pe 70 893 de teste efectuate de utilizatori în condiții reale prin intermediul site-ului web nPerf sau folosind aplicația nPerf disponibilă pe Android și iOS. “Am asistat la o îmbunătățire semnificativă a performanțelor internetului fix în România în ultimul an, cu Orange conducând în mod clar piața datorită vitezelor sale ridicate și a calității generale a serviciului,” a declarat Sébastien de Rosbo, Director General nPerf. Focus WiFi: Orange este operatorul care oferă cea mai bună experiență WiFi în România. Focus FTTH: Orange, Digi Romania sunt operatorii care oferă cea mai bună experiență FTTH în România. FTTH (Fiber to the Home) este o tehnologie de rețea de bandă largă care livrează cabluri de fibră optică direct la case sau afaceri individuale. Aceasta oferă viteze de internet mult mai rapide comparativ cu conexiunile tradiționale de cupru sau DSL, deoarece cablurile de fibră optică pot transmite date la viteze mult mai mari și pe distanțe mai lungi fără a pierde din puterea semnalului. Principalul avantaj al FTTH este capacitatea sa de a oferi viteze simetrice de upload și download. Barometrul conexiunilor de internet fixe în România Perioada de analiză este din 1 ianuarie 2024 până în 31 decembrie 2024. Citiți analiza completă făcând clic aici

