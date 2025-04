DIGI FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI ING Bank, împreună cu UniCredit Bank, sprijină extinderea infrastructurii de fibră optică a grupului DIGI în Europa printr-o finanțare de 200 milioane euro Ionut Razvan Share







ING Bank și UniCredit Bank au încheiat cu succes, în calitate de coordonatori comuni și manageri principali, o tranzacţie sindicalizată de referință în domeniul finanțării infrastructurii de telecomunicații. Finanțarea în valoare de 200 milioane de euro, acordată pe o perioadă de 5 ani, va sprijini dezvoltarea rețelelor de fibră optică ale grupului DIGI în Europa. Grupul DIGI intenționează să utilizeze fondurile pentru planurile lor de investiții în extinderea și modernizarea rețelelor de infrastructură proprie, în principal în Spania, Portugalia și Belgia. Strategia companiei vizează creșterea competitivității prin eficientizarea costurilor și continuarea dezvoltării infrastructurii proprii, cu un accent deosebit pe componentele CAPEX. „ING este una dintre pricipalele bănci partenere ale grupului DIGI. În total, în ultimii 10 ani, ING Bank a intermediat pentru grupul DIGI tranzacții de peste 3 miliarde de euro. Suntem încântați să sprijinim compania cu această nouă finanțare, care consolidează și mai mult parteneriatul nostru strategic. Grupul DIGI are planuri de creștere ambițioase, iar noi suntem determinați să contribuim din rolul de partener financiar la această poveste de succes.” – Raluca Radbata, Coordonator Sector Telecom, Media & Technology, ING Bank România. „Suntem onorați să fim coordonatori într-o tranzacție atât de relevantă pentru DIGI. Această colaborare reflectă angajamentul nostru ferm de a sprijini companiile de referință din domenii strategice, precum telecomunicațiile. Apreciem încrederea acordată UniCredit Bank și ne bucurăm să susținem grupul DIGI în strategia de extindere și modernizare a infrastructurii de fibră optică. Este un pas important, atât pentru dezvoltarea pieței locale, cât și pentru consolidarea prezenței grupului la nivel international.” – Mihaela Petraru, Director Corporații Mari, Instituții Financiare și Sector Public, UniCredit Bank România. Alături de ING Bank și UniCredit Bank, la finanțarea grupului DIGI a participat și un consorțiu format din alte instituții bancare. Tranzacția reflectă angajamentul strategic al băncilor de a susține clienții cheie în inițiativele de extindere atât pe plan local, cât și în expansiunea la nivel internațional.

