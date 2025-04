STIRI TECH & TRENDING Devhd își extinde portofoliul de servicii în domeniul CRM Ionut Razvan Share







Devhd, partener ServiceNow și companie inovatoare axată pe soluții și servicii de transformare digitală prin AI (Artificial Intelligence), anunță extinderea portofoliului de servicii în domeniul CRM (Customer Relationship Management) prin implementarea și adaptarea soluțiilor ServiceNow pentru clienții din România și din regiune. Această diversificare vine în contextul în care ServiceNow își extinde capacitățile în zona gestionării relațiilor cu clienții. ServiceNow redefinește CRM-ul printr-o abordare axată pe automatizare, integrare end-to-end și optimizarea experienței utilizatorilor, spre deosebire de sistemele CRM tradiționale, care sunt predominant orientate spre vânzări. Bill McDermott, CEO-ul ServiceNow, a subliniat că platforma nu concurează direct cu CRM-urile tradiționale, ci umple golurile pe care acestea nu le acoperă, concentrându-se pe livrarea serviciilor și integrarea datelor. Cu ajutorul platformei ServiceNow, Devhd va utiliza capabilitățile de inteligență artificială pentru automatizarea proceselor, furnizarea de recomandări proactive și îmbunătățirea experienței utilizatorilor. De asemenea, Devhd va facilita integrarea platformei ServiceNow cu sisteme de tip ERP (Enterprise Resource Planning), conectând datele despre clienți cu procesele operaționale pentru o rezolvare mai rapidă și eficientă a sarcinilor. În plus, platforma ajută companiile să îmbunătățească colaborarea dintre echipele orientate spre clienți și cele operaționale, oferind o imagine de ansamblu asupra relației cu clientul. Rezultatul este atât o experiență personalizată pentru clienți, dar și o creștere a eficienței operaționale. Recunoașterea ServiceNow ca Leader în Gartner® Magic Quadrant™ – CRM Customer Engagement Center 2024, reflectă capacitatea sa de a transforma modul în care organizațiile oferă servicii clienților, de la primul contact până la livrarea completă a soluției. Conform Zion Market Research, piața globală a serviciilor CRM a fost estimată la 64,86 miliarde USD în anul 2023. Se preconizează că această piață va atinge valoarea de 122,8 miliarde USD până în 2032, cu o rată anuală de creștere estimată de 7,35% pentru perioada 2024–2032. „Credem cu tărie că viitorul relațiilor cu clienții se bazează pe capacitatea de a rezolva rapid și eficient nevoile acestora. Prin parteneriatul nostru cu ServiceNow și prin expertiza noastră locală, aducem pe piața din România o nouă generație de soluții pentru gestionarea relațiilor cu clienții – centrate pe automatizare, inteligență artificială și integrare completă a proceselor de business”, a declarat Adrian Herdan, CEO Devhd. Soluțiile CRM bazate pe platforma ServiceNow sunt potrivite în special pentru industriile care necesită un grad ridicat de integrare a serviciilor, cum ar fi sectorul public, serviciile financiare și mediile B2B complexe. Companiile care aleg aceste soluții oferite de Devhd beneficiază de: Automatizarea fluxurilor de lucru și integrarea cu procesele existente

Experiență omnichannel, cu automatizare inteligentă și capabilități AI pentru îmbunătățirea interacțiunii cu clienții

Reducerea timpilor de răspuns și creșterea satisfacției clienților

Vizibilitate completă asupra interacțiunii clienților și conexiunii acestora cu procesele operaționale “Expertiza echipei Devhd în implementarea și adaptarea soluțiilor CRM ale platformei ServiceNow susține viziunea noastră de a sprijini transformarea digitală a organizațiilor din România și din regiune, prin soluții moderne, scalabile și perfect adaptate cerințelor actuale ale pieței”, a mai adăugat Adrian Herdan.

