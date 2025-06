STIRI Devhd și 4VCO încheie un puternic parteneriat pentru a optimiza operațional companiile din piețele de private equity Ionut Razvan Share







Devhd, companie specializată în servicii profesionale bazate pe platforma ServiceNow și 4VCO, companie londoneză de consultanță în procese de business pentru piețele de private equity, anunță lansarea unui parteneriat strategic. În cadrul acestui parteneriat, Devhd va acționa ca un partener de implementare pentru 4VCO, oferind consultanță și sprijin în proiecte ServiceNow pentru clienții piețelor de private equity, astfel încât aceștia să își eficientizeze fluxurile de lucru și să își crească productivitatea. Parteneriatul reunește expertiza și competențele celor două companii, pentru a ajuta actualii, dar și potențialii clienți să adopte platforma ServiceNow, să acceseze toate funcționalitățile disponibile, și să facă tranziția în procesul de change management cât mai facilă. În prima etapă, eforturile companiilor se vor concenta pe piețele din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Germania și Elveția. Piețele de private equity se confruntă adesea cu provocări complexe, de ordin operațional, tehnic și de reglementare, multe dintre ele, specifice industriei. Parteneriatul dintre Devhd si 4VCO are ca obiectiv să simplifice și să structureze fluxurile de lucru, să îmbunătățească procesele de conformitate și transparența operațională și, în același timp, să degreveze echipele de sarcini repetitive, astfel încât să se poată concentra pe acțiuni generatoare de valoare adăugată. “Suntem încântați de colaborarea cu 4VCO, o companie cu o istorie solidă în furnizarea de consultanță de specialitate și cu rezultate dovedite în creșterea eficienței operaționale pe piețele de private equity. Experienta noastră combinată și cunoașterea aprofundată a platformei ServiceNow ne dau posibilitatea să accelerăm transformarea digitală în acest domeniu”, a declarat Adrian Herdan, Founder & Practice Manager, Devhd. “Ne bucură parteneriatul cu Devhd, care oferă o soluție adaptată contextului actual pentru companiile care doresc să obțină excelența operațională într-o industrie în care complexitatea tehnologică și reglementările sunt în continuă creștere,” a adăugat Paul Whapham, Managing Consultant, 4VCO

