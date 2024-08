STIRI Companii din Germania, România și Statele Unite au implementat soluția Devhd AuditUp, disponibilă pe platforma ServiceNow Ionut Razvan Share







Companii din Germania, România și Statele Unite ale Americii au implementat aplicația AuditUp dezvoltată de Devhd – companie axată pe soluții de transformare digitală inovativă, bazate pe tehnologie ServiceNow. Companiile care utilizează deja AuditUp activează în domeniul tehnologiei, producției de componente auto, consultanță și retail. Aplicația AuditUp monitorizează în timp real accesul în platforma ServiceNow și aduce beneficii multiple companiilor care o utilizează. Printre acestea se numără: reducerea muncii manuale prin simplificarea controalelor lunare și a auditului anual SOX (Sarbanes–Oxley Act) pentru platforma ServiceNow, răspuns imediat la detecția evenimentelor neautorizate, vizibilitate crescută asupra activităților de administrare a platformei, eliminarea modificărilor neautorizate, reducerea riscului de abateri prin protejarea informațiilor critice și asigurarea conformității cu procesele interne. În plus, aplicatia este ușor de utilizat. AuditUP poate fi descărcată și integrată cu ușurință de către orice companie ce folosește platforma ServiceNow. Procesul de instalare și adoptare este rapid, permițând companiilor să beneficieze de avantajele soluției în cel mai scurt timp. “Am identificat la unul din clienții noștri nevoia care a stat la baza dezvoltării acestei aplicații. Prima versiune a fost implementată cu acest client, cu rezultate excelente, care au generat reduceri de timp și de costuri. Pe baza acestui succes, am decis să dezvoltăm o aplicație configurabilă și ușor de implementat și pentru alte companii. Intenționăm să continuăm dezvoltarea AuditUp prin adăugarea de noi funcționalități și capabilități, să o transformăm într-o soluție și mai robustă, adaptată nevoilor tot mai variate ale clienților ServiceNow și să oferim o versiune premium pe viitor”, a declarat Adrian Herdan, CEO Devhd. AuditUp a fost publicată pe ServiceNow Store în februarie 2024. Deocamdată, aplicația este disponibilă în varianta freemium, pentru a încuraja companiile interesate să o implementeze și să o testeze, fără a aloca investiții suplimentare. “Pe viitor, avem în vedere și alte automatizări și îmbunătățiri pe care dorim să le explorăm și să le dezvoltăm pe platforma ServiceNow. Avem expertiza necesară și lucrăm pe platformă de peste 10 ani, astfel încât o cunoaștem foarte bine. Scopul nostru este să certificăm și alte “idei” pe care le avem și să le facem disponibile pe ServiceNow Store, pentru toți cei aproximativ 8.000 de clienți ai plaformei”, a mai explicat Adrian Herdan. Având rolul de Build Partner și dispunând de o echipă de specialiști certificați, Devhd este una dintre puținele companii românești care poate dezvolta aplicații cu IP propriu pe platforma ServiceNow.

