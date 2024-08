MOBILE NETWORKS STIRI Netograf: Viteza medie de download a crescut cu 184% pentru internetul fix și cu 70% pentru internetul mobil în ultimii 6 ani Ionut Razvan Share







Raportul ANCOM privind calitatea serviciului de acces la internet pentru anul 2023 indică faptul că, față de valorile înregistrate la nivelul anului 2018, în 2023, viteza medie de download pentru internetul fix a crescut cu 184%, iar viteza medie de upload a crescut cu 240%. Totodată, comparativ cu anul 2018, viteza medie de download pentru internetul mobil a crescut în 2023 cu 70%, iar viteza medie de upload s-a menținut constantă. Media națională – download și upload internet fix Conform rezultatelor testelor realizate de utilizatorii finali în cadrul platformei Netograf pe parcursul anului 2023 pentru serviciul de internet fix, viteza medie de download la nivel național a crescut cu aproximativ 15% față de anul precedent, înregistrând o valoare de 381 Mbps, în timp ce viteza medie de upload a înregistrat o creștere de 24%, ajungând la 347 Mbps. Față de valorile înregistrate la nivelul anului 2018, în 2023 viteza medie de download pentru internetul fix a crescut cu 184%, iar viteza medie de upload a crescut cu 240%. Datele înregistrate prin intermediul Netograf referitoare la vitezele de transfer se corelează cu tendința generală rezultată din raportările de date statistice ale furnizorilor corespunzătoare vitezelor de transfer asumate de aceștia și cu alte analize ale ANCOM ce confirmă trendul pozitiv al dezvoltării rețelelor fixe de comunicații electronice. Acoperirea extinsă, progresivă, la nivel național, cu rețele de comunicații fixe bazate pe fibră optică permite sporirea în continuare a vitezelor de download și upload aferente serviciilor de acces la internet furnizate la punct fix. Media națională – download și upload internet mobil În ceea ce privește serviciul de internet mobil, viteza medie de download la nivel național a ajuns la 39 Mbps (față de 38 Mbps în 2022), iar viteza medie de upload a înregistrat o valoare de 12 Mbps, fiind în scădere față de anul 2022. Debutul restrângerii acoperirii cu tehnologii de comunicații mobile de a treia generație (3G), în cursul anului 2023, în cadrul rețelelor mobile naționale, oferă un indiciu important cu privire la tendința de stagnare în evoluția acestor viteze. Se poate totuși estima în mod rezonabil că vitezele de download și upload vor înregistra ajustări pozitive în anii următori, odată cu încheierea procesului de eliminare a tehnologiilor 3G, concomitent cu avansul implementării, la nivelul rețelelor mobile, a tehnologiilor de comunicații mobile de a cincea generație (5G). Comparativ cu anul 2018, viteza medie de download pentru internetul mobil a crescut cu 70% în 2023, iar viteza medie de upload s-a menținut constantă. Raportul ANCOM privind calitatea serviciului de acces la internet pentru anul 2023 conține (pe lângă evoluția vitezelor medii la nivel național pentru conexiuni fixe și mobile) și evoluții ale vitezelor medii per furnizor, evoluții ale vitezelor medii la nivel de județ, dar și evoluții ale altor parametri tehnici de calitate relevanți (întârzierea și variația întârzierii de transfer al pachetelor de date), pentru primii 5 furnizori ficși și pentru furnizorii mobili. Parametrii de calitate administrativi Numărul reclamațiilor înregistrate în anul 2023 la o mie de conexiuni active pentru cei mai mari furnizori de internet fix (din punct de vedere al numărului de conexiuni) se încadrează între 4 și 254 de reclamații, în timp ce în cazul internetului mobil, numărul reclamațiilor înregistrate de furnizori la o mie de conexiuni active se încadrează în intervalul 2,6–4,5 reclamații. Din evoluția numărului de reclamații privind deranjamentele valide, se observă o tendință de scădere (îmbunătățire a calității) pentru 3 dintre furnizorii de internet fix și o tendință de creștere a numărului de reclamații pentru ceilalți 2, comparativ cu 2022. În ceea ce privește internetul mobil, numărul reclamațiilor referitoare la deranjamente are o valoare foarte mică în rândul majorității furnizorilor, între 0,1 și 4,1 reclamații la nivel de semestru. Pe lângă evoluții și statistici comparative privind frecvența reclamațiilor, Raportul privind calitatea serviciului de acces la internet pentru anul 2023 cuprinde evoluții și statistici comparative și în ceea ce privește termenul de furnizare a serviciului de acces la internet, termenul de remediere a deranjamentelor și termenul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatorii finali, altele decât cele referitoare la deranjamente, pentru primii 5 furnizori de internet fix și pentru furnizorii mobili.

