ANCOM: Scăderea tarifelor pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice pe autostrăzi și noi măsuri pentru acces la internet în bandă largă

În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Consultativ, ANCOM a adoptat decizia prin care sunt reduse, în medie, cu 90% tarifele orientative de acces la unele infrastructuri fizice rutiere pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice. De asemenea, a fost adoptată și decizia prin care sunt stabilite criteriile de rezonabilitate pentru asigurarea accesului persoanelor fizice la un serviciu funcțional de internet în bandă largă, prin intermediul unei conexiuni la punct fix.

Tarife orientative infrastructură fizică rutieră

Adoptarea deciziei reduce semnificativ, cu peste 90%, tarifele actuale. De exemplu, conform modelului de calcul publicat pe pagina de internet a ANCOM, aici, dacă în prezent, pentru autostrăzi, tariful pentru cablu subteran în lungul drumului, sub partea carosabilă este de 0,47 euro/m/lună, fără TVA, adică 5.647,06 euro/km/an fără TVA, tariful orientativ stabilit de ANCOM va fi de 0,02 euro/m/lună fără TVA, respectiv 282,91 euro/km/an fără TVA. Pentru drumurile expres și drumurile naționale, tarifele orientative pentru cablul subteran în lungul drumului sub partea carosabilă conform modelului de calcul vor fi de 0,02 euro/m/lună fără TVA, respectiv 191,51 euro per km/an fără TVA.

Tarifele adoptate au un caracter orientativ și vor servi drept reper pentru negocierile între părți, asigurând o transparență crescută și prevenind stabilirea unor tarife excesive pentru accesul la infrastructura rutieră. Operatorii de rețea trebuie să țină cont în cel mai înalt grad de aceste tarife în negocierea contractelor, orice abatere necesitând o justificare obiectivă.

Aceste măsuri sunt menite să sprijine dezvoltarea rețelelor de comunicații de mare viteză și să reducă costurile de instalare a infrastructurii necesare în acest sector.

Tarifele orientative adoptate de ANCOM pentru accesul la infrastructura fizică rutieră deținută sau administrată de un operator de rețea sunt diferențiate în funcție de categoria de drum și zona de acces (zona de siguranță/ampriză-în afara părții carosabile/sub partea carosabilă).

Acestea au fost calculate luând în considerare costurile cu investițiile în infrastructură realizate de operatorul de rețea, costurile operaționale aferente infrastructurii fizice la care este acordat accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice, precum și evaluarea impactului accesului solicitat asupra planului de afaceri al operatorilor de rețea și îmbunătățirile aduse infrastructurii fizice de către furnizorul de rețele de comunicații electronice, în măsura în care acestea aduc beneficii și operatorului de rețea, pentru fiecare dintre categoriile de operatori de rețea identificate.

ANCOM a urmărit să dezvolte un model echilibrat privind tarifele orientative de acces, vizând să contribuie la evitarea potențialelor litigii, dar și să accelereze soluționarea eventualelor dispute.

Criteriile de rezonabilitate pentru accesul la internet în bandă largă

Conform prevederilor Legii nr. 175/2022, decizia definește condițiile de rezonabilitate în care persoanele fizice pot beneficia de dreptul de acces la un serviciu funcțional de internet în bandă largă într-o anumită zonă:

Disponibilitate servicii – Niciun furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice nu oferă serviciul de acces la internet în bandă largă la nivelul minim de calitate.

Domiciliu solicitant – Adresa de domiciliu sau de reședință a solicitantului trebuie să fie în zona în care se solicită furnizarea serviciului.

Proiecte de finanțare – Nu există și nu este angajat niciun proiect finanțat din fonduri publice, naționale sau europene, pentru a furniza internet în bandă largă în zona în care se solicită furnizarea serviciului. Situația trebuie să fie valabilă în decurs de un an de la data la care ANCOM publică pe pagina de internet lista zonelor fără acces la acest serviciu, iar respectiva zonă să fie inclusă în lista publicată de ANCOM.

Angajament de utilizare – Cererea este însoțită de un angajament al solicitantului de a utiliza serviciul instalat pentru o perioadă de minimum 12 luni, dar care nu poate să depășească 24 de luni de la data conectării.

Furnizare serviciu – Nu se solicită furnizarea serviciului de către un furnizor care nu a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal pentru zona respectivă.

Costuri de instalare – Costurile de instalare nu depășesc echivalentul în lei a 2.000 de euro/cerere, exclusiv TVA. Dacă aceste costuri sunt mai mari, solicitantul poate acoperi diferența.

Nivelul minim de calitate care poate asigura un serviciu de acces funcțional la internet în bandă largă la punct fix se realizează printr-o conexiune ce permite o viteză de transfer al datelor necesară pentru descărcare (download) de 100 megabiţi/secundă (Mbps).

Autoritățile centrale și locale au un rol important în extinderea rețelelor de comunicații electronice și sprijinirea conectivității în zonele albe (identificate de ANCOM). Măsurile luate de autorități se pot concretiza, de exemplu, în prioritizarea procedurilor de construire a rețelelor publice de comunicații electronice, în atragerea de fonduri sau în acces gratuit, nediscriminatoriu, pe proprietatea publică sau privată pe care o dețin sau pe care o au în administrare.

În cazul în care măsurile luate de autoritățile centrale și locale, dar și celelalte mecanisme ale pieței nu vor contribui la atingerea unui nivel adecvat de conectivitate în zonele albe, ANCOM asigură aplicarea dreptului fiecărui cetățean de acces la un serviciu funcțional de internet în bandă largă prin mecanismul serviciului universal, definind condițiile de acces la acest serviciu, precum și procedura de desemnare a furnizorului de serviciu universal, urmând a se asigura astfel suportul legal complet necesar acestui scop. Astfel, furnizorul de serviciu universal va avea obligația de a răspunde cererilor care îndeplinesc criteriile de rezonabilitate stabilite prin această decizie. Impunerea unor obligații de serviciu universal nu ar trebui să constituie un scop în sine, utilizarea mecanismului de serviciu universal fiind subsidiară utilizării altor mecanisme.

Deciziile vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I și vor intra în vigoare la data publicării.