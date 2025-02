ENTERTAINMENT FEATURED SMARTPHONES STIRI Noua inițiativă Human Mobile Devices -„Shut the Phone Up Sunday” Ionut Razvan Share







Pe măsură ce mișcarea de „detoxifiere digitală” continuă să ia amploare, producătorul Human Mobile Devices (HMD) lansează „Shut the Phone Up Sunday”, o inițiativă menită să îi ajute pe oameni să își recupereze timpul și claritatea mentală luând o pauză de la smartphone-ul lor. În ciuda faptului că piața globală a telefoanelor clasice este în declin, HMD a câștigat cotă de piață timp de doi ani consecutivi, raportând din nou o creștere de două cifre în 2024 față de 2023. Pe măsură ce tot mai multe persoane folosesc „dumbphone”-urile, HMD încurajează consumatorii să renunțe la telefoane și să se deconecteze în acest an cel puțin o zi pe săptămână – o inițiativă care are ca scop să combată oboseala digitală, să reducă utilizarea excesivă a smartphone-urilor și să încurajeze conexiunile în viața reală. Consumatorii pot alege să participe schimbându-și smartphone-ul cu un telefon clasic, folosind un smartphone cu mod de detoxifiere sau, dacă se simt pregătiți, pot să înfrunte situația și să renunțe complet la telefon în fiecare duminică pentru a-și recăpăta o zi de odihnă digitală și pentru a-și dezvolta obiceiuri bune cu tehnologia. Mișcarea vine pe fondul unei schimbări culturale în creștere care a început în SUA în 2023, în special în rândul Generației Z. Tendința „dumbphone” a câștigat o tracțiune semnificativă, deoarece tinerii, autointitulați „screenagers”, au început să ceară o întoarcere la dispozitive mai simple, fără distrageri. Un hashtag TikTok, #bringbackfliphones, a adunat un număr impresionant de 61 de milioane de vizualizări, evidențiind dorința tot mai mare de a se elibera de strânsoarea copleșitoare a smartphone-urilor moderne. În urma acestei creșteri a cererii, Human Mobile Devices a reaprins interesul pentru piața telefoanelor cu clapetă prin relansarea Nokia 2660 Flip în culori proaspete și tinere – Pop Pink și Lush Green – în 2023. Noul design a fost un succes răsunător pe piața europeană, vânzându-se rapid la debut. De fapt, numai vânzările de telefoane cu clapetă au crescut cu 100% în anul fiscal 2022/2023, dublându-se în doar un an la nivel global. Pornind de la acest impuls, Nokia 3210 a făcut furori în China, epuizând stocurile de mai multe ori datorită atracției sale universale pentru diverse categorii demografice: studenți și utilizatori de telefoane de rezervă. Succesul acestor dispozitive demonstrează un apetit reînnoit pentru o experiență cu telefoanele mai simplă și mai utilă. Iar în 2024, colaborarea dintre HMD și Mattel a dus la lansarea telefonului HMD BarbieTM – un telefon cu clapetă – care s-a vândut aproape imediat atât în SUA, cât și în Marea Britanie. „Tehnologia avansează într-un ritm fără precedent, însă dorința pentru simplitate și design atemporal este mai puternică ca niciodată. Telefoanele clasice și-au depășit rădăcinile funcționale pentru a deveni o declarație de modă, în special în rândul Generației Z. Pe măsură ce această tendință ia amploare, vedem telefonul clasic ca o pictogramă de design – apelul său retro chic îmbinând perfect nostalgia cu stilul modern.” a declarat Raun Forsyth, vicepreședinte de design al HMD. Unul dintre cele mai populare telefoane HMD pentru a vă lua o vacanță de la smartphone este HMD Barbie™ Flip Phone, care s-a vândut în mod repetat în 2024. Dispozitivul roz îndrăzneț vine cu două capace interschimbabile inspirate de stilurile iconice Barbie™, astfel încât să vă puteți schimba vibe-ul zilnic. Adăugați-vă o notă personală cu cristale lipite, autocolante retro și o curea din mărgele pastelate cu brelocuri precum patine cu rotile Malibu și ochelari de soare chic 1959. Ambalat într-o cutie de bijuterii Barbie™ x HMD, este la fel de distractiv să îl despachetezi și să îl folosești. În plus, cu imagini de fundal cu tema Barbie, pictograme, memento-uri de auto-îngrijire și tonuri de apel relaxante, este un paradis digital care este elegant și înălțător. În centrul strategiei HMD se află Better Phone Project, o inițiativă lansată în iulie 2024 pentru a co-crea o soluție pentru cei care doresc o relație mai sănătoasă cu tehnologia. Părinții, educatorii și guvernele caută modalități de atenuare a impactului negativ, motiv pentru care Human Mobile Devices se angajează să creeze dispozitive care să susțină obiceiuri digitale mai sănătoase. Performanța globală impresionantă a HMD pe piața telefoanelor clasice pe parcursul anului 2024 consolidează și mai mult cererea pentru o abordare mai simplă și mai atentă a conectivității. Cu o creștere de două cifre a întregii categorii de telefoane clasice HMD – nu doar a telefoanelor cu clapetă – cu milioane de dispozitive vândute în plus față de 2023, categoria telefoanelor clasice înregistrează o revenire – în toate grupele de vârstă – pe măsură ce consumatorii caută alternative funcționale, dar la modă, la smartphone-uri. Inițiativa „Shut the Phone Up Sunday” începe în februarie 2025, iar HMD încurajează oamenii de pretutindeni să se deconecteze, să se reîncarce și să se bucure de beneficiile unei detoxifieri digitale în duminicile din 2025. Participanții sunt invitați să treacă de la un smartphone la un telefon clasic sau să se deconecteze complet pentru o duminică liniștită, care să prioritizeze îngrijirea de sine și bunăstarea. Pentru a-i ajuta pe oameni să se îndepărteze de smartphone-urile lor, HMD a încheiat un parteneriat cu Arne Mathiasen, antreprenor și proprietar al Dumbphone.dk (un grup care lucrează pentru a-i învăța pe tinerii din Danemarca beneficiile de a fi mai puțin online) pentru a dezvălui cele mai importante cinci sfaturi pentru a închide telefonul în acest an: Nu o faceți singur. Încearcați să vă deconectați cu altcineva, în familie, de exemplu, sau cu un grup de prieteni. Este mult mai ușor să faceți primul pas dacă sunteți înconjurat de alte persoane care pornesc în această experiență împreună cu dumneavoastră

Nu vă bazați complet pe propria voință. Chiar și cu cea mai bună voință din lume, poate fi mult prea ușor să reveniți la vechile obiceiuri. Înlăturați cât mai multe tentații, fie că este vorba de a renunța complet la smartphone și de a trece la un telefon clasic, fie de a activa un mod de detoxifiere care vă limitează accesul la anumite aplicații

Dacă vă faceți griji că veți pierde apeluri telefonice importante, puneți-vă cartela sim existentă într-un telefon clasic atunci când vreți să luați o pauză. În acest fel, veți avea liniștea că veți putea în continuare să efectuați sau să primiți acele apeluri, fără să renunțați la detoxifierea digitală

Acceptați că s-ar putea să vă simțiți inconfortabil la început. Ne-am obișnuit să ținem aceste sentimente la distanță dând scroll pe social media, dar disconfortul va trece și s-ar putea să vă treziți că experimentați o stare diferită, mai calmă decât înainte

Cu cât vă împotriviți mai mult ideii de detoxifiere digitală, cu atât mai mult puteți avea de câștigat de pe urma acesteia. Am devenit dependenți de smartphone-urile noastre datorită lumii moderne de astăzi, dar a lua o pauză este o modalitate sănătoasă de a ne reconecta cu lumea de dincolo de ecranele noastre „O detoxifiere digitală poate fi o modalitate puternică de a învăța ceva nou despre tine. Devine foarte clar cum te afectează smartphone-ul atunci când trebuie să trăiești fără el pentru o perioadă scurtă de timp, iar această claritate vine prin experiență directă. Priviți detoxifierea digitală ca pe o modalitate de a dobândi o perspectivă experiențială. Acest lucru poate servi ca un motivator puternic pentru schimbarea obiceiurilor după aceea, în timp ce vă oferă, de asemenea, o conștientizare fundamentală a obiceiurilor specifice pe care ați putea dori să le modificați. Duminica este o zi perfectă pentru o detoxifiere digitală, deoarece pentru majoritatea oamenilor este o zi în care nu trebuie să facă naveta la serviciu sau să ia copiii de la școală. Sper că vă veți alătura Human Mobile Devices și veți începe detoxifierea digitală de duminică.” spune Arne Mathiesen. Participanții la inițiativa „Shut the Phone Up Sunday” pot descărca gratuit un „out-of-office” digital pe care să îl folosească pe e-mailuri, pe rețelele de socializare sau pe serviciile de mesaje text pentru a anunța oamenii că iau o pauză digitală. Pentru a afla mai multe și pentru a descărca out-of-office-ul „Shut the Phone Up”, vizitați hmd.com.

