În ciuda contextului dificil din industria IT, Devhd a reușit o creștere cu peste 25% a cifrei de afaceri în 2024 față de 2023

Devhd – companie inovatoare axată pe soluții și servicii de transformare digitală prin AI, bazate pe tehnologie ServiceNow, – a reușit în 2024 să obțină o creștere a cifrei de afaceri peste 25% față de 2023, în linie cu estimările de la începutul exercițiului financiar, chiar dacă la nivel macroeconomic, cât și la nivelul industriei IT contextul nu a fost foarte favorabil. „2024 a fost un an esențial pentru Devhd, caracterizat atât prin realizări notabile, cât și prin adaptarea constantă la un context de piață dinamic și provocator. Am încheiat 2024 cu o cifră de afaceri de 1,3 milioane EUR, o creștere importantă față de 2023, iar în acest an ne propunem să menținem același ritm de creștere și să consolidăm prezența companiei noastre pe piețele internaționale”, a declarat Adrian Herdan, CEO Devhd. Contextul local Una dintre cele mai importante provocări ale anului 2024 a fost eliminarea parțială a facilităților fiscale acordate industriei IT, care a condus la creșterea abruptă a costurilor operaționale și a pus presiune pe profitabilitate și competitivitatea companiei pe plan extern. „La Devhd ne-am străduit să ne adaptăm la noile condiții fiscale si am încercat totodată să rămânem dedicați sprijinirii echipei și promovării unui mediu de lucru care să încurajeze inovația și performanța”, a precizat Adrian Herdan. Totodată, Devhd a continuat să investească în educarea pieței din România privind potențialul platformei ServiceNow, punând accent pe soluții din domenii cheie, precum IT Service Management, Customer Service Management, HR Service Delivery, IT Operations Management, Configuration Management Database (CMDB), Asset Management, dar și soluții integrate de AI și GenAI. Repere importante din 2024 Printre cele mai importante realizări ale anului 2024, pentru Devhd au fost: Extinderea activității în Marea Britanie prin semnarea unui prim contract cu un important client din sectorul financiar;

Dezvoltarea expertizei tehnice, echipa Devhd obținând mai mult de 30 de certificări ServiceNow, inclusiv 4 acreditări pentru linii de produse ServiceNow: ITSM, ITSM Pro, App Engine și Hardware Asset Management;

Lansarea aplicației AuditUP, prima aplicație dezvoltată de echipa Devhd, pe tehnologie ServiceNow și disponibilă international pe ServiceNow Store, care monitorizează în timp real activități critice din platformă, ajutând organizațiile să mențină conformitatea SOX și să reducă riscurile operaționale. Perspective pentru 2025 Anul 2025 aduce oportunități importante pentru piața IT internațională, generate atât de interesul crescut al companiilor pentru automatizarea proceselor de business, cybersercurity și îmbunătățirea experienței clienților în mediul online dar și de adoptarea noilor tehnologii AI și GenAI. Cu toate acestea, contextul economic și politic internațional actual preprezintă o provocare majoră care determină o atitudine rezervată în privința investițiilor și bugetelor alocate. În 2025, Devhd își propune să continue demersurile pentru dezvoltarea activității sale în cele trei piețe unde este acum prezentă: România, Germania și Marea Britanie, să mărească echipa și să lanseze aplicații noi pe platforma ServiceNow, care să răspundă nevoilor clienților globali din diverse industrii. “Ne dorim ca toate planurile noastre să fie sprijinite de un cadru economic mai stabil și predictibil, dar, în ciuda incertitudinilor politice și fiscale actuale, vom rămâne flexibili și ne vom adapta la evoluțiile din mediul extern și de pe plan național. Vom continua totodată să inovăm în dezvoltarea de aplicații și implementarea de proiecte și tehnologii noi”, a încheiat Adrian Herdan. În cei 8 ani de prezență în România, compania a finalizat sute de proiecte și a livrat zeci de aplicaţii personalizate pentru clienți enterprise din țară și din străinătate, toate bazate pe tehnologiile și soluțiile de automatizare a proceselor ServiceNow. Într-un context în care automatizarea, securitatea cibernetică și adoptarea tehnologiilor AI rămân priorități, Devhd își va menține angajamentul de a fi un partener de încredere pentru companiile care doresc să își transforme procesele operaționale și să atingă noi niveluri de eficiență prin platforma ServiceNow.

