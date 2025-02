FEATURED SMARTPHONES STIRI realme lansează la nivel global seria 14 Pro Ionut Razvan Share







Realme va participa la Mobile World Congress (MWC) 2025 din Barcelona unde își va lansează oficial noile produse. realme va atrage atenția prin lansarea globală și europeană a seriei 14 Pro, ce aduce în prim-plan tehnologii de ultimă generație. Totodată, brandul va dezvălui strategia sa ambițioasă pentru următorii trei ani. Conform celor mai recente date Counterpoint Research pentru Q3 2024, realme s-a menținut în top 4 branduri de smartphone-uri timp de trei trimestre consecutive. Această performanță constantă reflectă strategia realme de a se concentra pe segmentul mid-to-high-end. Participarea la MWC subliniază angajamentul brandului de a-și consolida poziția pe piața europeană. Cu sloganul „Tech Drives. Style Thrives.”, realme își propune să lase o impresie puternică la MWC 2025 printr-o prezentare inovatoare. Aceasta evidențiază angajamentul brandului față de inovația tehnologică și un design excepțional, adaptat tinerilor utilizatori. Vizitatorii vor putea descoperi tehnologii de vârf, inclusiv sisteme de camere foto avansate ce aduc fotografia mobilă la un nivel comparabil cu DSLR-urile. De asemenea, realme va prezenta cele mai noi inovații AI din cadrul realme NEXT AI Lab, menite să îmbunătățească experiența utilizatorilor și performanța camerelor foto prin funcționalități inteligente. În plus, realme va anunța lansarea globală a seriei 14 Pro, primul telefon din lume cu design care se schimbă la temperaturi scăzute, ce redefinește performanța, designul și capacitățile foto în segmentul său de preț. Vizitatorii sunt invitați să exploreze această experiență inedită la standul realme din Hala 3, standul 3B4, unde vor avea ocazia să testeze tehnologii de ultimă oră.

Tags:

Previous Article Declinul de încredere, ineficiența transformării și resursele umane sunt principalele riscuri în sectorul de telecomunicații