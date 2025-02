STIRI TECH & TRENDING Un nou segment sustenabil – Bateriile reîncărcabile Trust USB-C Ionut Razvan Share







Oferind o alternativă convenabilă și durabilă la bateriile de unică folosință, Trust anunță lansarea noii sale game de baterii reîncărcabile prin USB-C. Disponibile în format AA și AAA, aceste baterii sunt concepute pentru a furniza energie pentru o gamă largă de dispozitive, contribuind în același timp la reducerea deșeurilor de baterii. Oferind o durată de viață impresionantă de până la 800 de cicluri de încărcare, aceste baterii sunt construite pentru a rezista, fiind perfecte pentru toate tipurile de dispozitive alimentate cu baterii. Spre deosebire de bateriile reîncărcabile tradiționale, bateriile Trust pot fi încărcate direct prin intermediul oricărui cablu USB-C, fără a fi nevoie de un încărcător. De asemenea, aceste baterii USB-C se încarcă rapid, atingând capacitatea maximă în doar o oră pentru AAA și două ore pentru AA. Un indicator LED încorporat afișează starea de încărcare, clipind în timpul încărcării și rămânând constant atunci când sunt complet încărcate, astfel încât utilizatorii să știe exact când sunt gata de pornire. Disponibile în variante de 2 și 4 pachete, pachetul de 4 include și un cablu USB-C 4 în 1, făcând posibilă încărcarea rapidă a tuturor bateriilor în același timp. Ideale pentru fiecare gospodărie, aceste baterii oferă o soluție practică pentru o viață mai durabilă, fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul. Bateriile AAA reîncărcabile USB-C un preț recomandat de 9,99 € (pachet de 2) și 19,99 € (pachet de 4); iar bateriile AA reîncărcabile USB-C au un preț recomandat de 12,99 € (pachet de 2) și 24,99 € (pachet de 4).

