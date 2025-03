ENTERTAINMENT STIRI Trust a lansat tastatura wireless Vaiya Multi-Device Ionut Razvan Share







Trust anunță lansarea tastaturii wireless Vaiya Multi-Device, o soluție versatilă și durabilă, concepută pentru a îmbunătăți productivitatea pe mai multe dispozitive. Cu un design axat pe precizie, confort și sustenabilitate, Vaiya este partenerul ideal pentru birou, lucrul de acasă sau utilizarea în deplasare. Datorită capacității de a se conecta simultan la până la patru dispozitive, Vaiya redefinește multitasking-ul. Dispune atât de un receptor USB de 2,4 GHz, cât și de trei conexiuni Bluetooth, permițând comutarea rapidă între desktop-uri, laptopuri, tablete și alte dispozitive prin intermediul butoanelor dedicate. Această funcționalitate asigură o conectivitate stabilă și eficientă, fără întreruperi. Tastatura este echipată cu switch-uri de tip foarfecă, oferind o experiență de tastare lină, silențioasă și precisă, iar layout-ul complet maximizează confortul în utilizare. Bateria reîncărcabilă integrată oferă până la șase luni de autonomie per încărcare, iar posibilitatea de utilizare în timpul încărcării asigură un flux de lucru neîntrerupt. Compatibilă cu Windows, iOS, iPadOS, macOS, Android și Chrome OS, Vaiya este cu adevărat un instrument multifuncțional. În plus, include 12 taste multimedia Fn și un buton dedicat pentru asistenți inteligenți precum Siri, Copilot și Bixby, facilitând accesul rapid la comenzi și sporind eficiența în utilizare. Angajată în direcția sustenabilității, Vaiya este fabricată din 55% plastic reciclat, reducând impactul asupra mediului fără a compromite performanța și durabilitatea. Cu un echilibru perfect între formă și funcționalitate, Vaiya reprezintă alegerea ideală pentru profesioniștii moderni.

