HONOR lansează seria 200

HONOR, brandul global de tehnologie cu cea mai rapidă creștere din Europa, a lansat noua serie HONOR 200 în cadrul unui eveniment de referință, desfășurat la emblematicul hipodrom Longchamp din Paris. La eveniment au participat peste 800 de reprezentanți ai mass-media și parteneri din întreaga Europă. HONOR a anunțat că seria HONOR 200 va fi disponibilă imediat în Europa, iar în România va fi disponibilă pentru precomandă începând cu data de 13 iunie. Un moment central al prezentării a fost anunțul parteneriatului cu Studio Harcourt, legendara casă pariziană de fotografie de portret, dezvăluit recent de către CEO-ul HONOR, George Zhao. Subliniind angajamentul HONOR față de inovație, echipa de produs HONOR a lucrat îndeaproape cu fotografii experți de la Harcourt, analizând mii de imagini pentru dezvoltarea noului HONOR AI Portrait Engine. Îmbinând expertiza artistică a Studio Harcourt cu tehnologia avansată AI a HONOR, HONOR 200 Pro le permite utilizatorilor să controleze lumina și umbra – elemente esențiale în crearea portretelor de studio – pentru a obține fotografii perfecte de fiecare dată. „Cu seria HONOR 200, suntem mândri să aducem în Europa fuziunea perfectă între artă și tehnologie, oferind tuturor posibilitatea de a realiza portrete la nivel de studio,” a declarat Tony Ran, președintele HONOR Europe. „Până acum, mulți oameni nu puteau obține portrete de calitate înaltă precum cele realizate în studio, însă seria HONOR 200 stabilește un nou standard în fotografia de portret pe smartphone, transformându-ți telefonul într-un studio profesional portabil.” Această noutate în domeniul tehnologiei AI demonstrează nu doar angajamentul nostru față de inovație, ci și dedicarea noastră pentru excelență în redefinirea limitelor fotografiei mobile.”, a punctat Tony Ran. Printre alte anunțuri importante făcute în cadrul evenimentului se numără o colaborare cu renumitul fotograf de portrete Rankin, celebru pentru fotografiile sale iconice ale unor personalități precum Regina Elisabeta a II-a, David Bowie și Kate Moss. Detalii suplimentare despre acest parteneriat vor fi dezvăluite în următoarele săptămâni, inclusiv un posibil eveniment de vară la Londra. În plus, a fost anuțat faptul că MagicBook 16 Pro, prezentat anterior la ediția din acest an a MWC, va fi disponibil în unele țări europene în această vară. În cadrul evenimentului, invitații au avut ocazia să celebreze lansarea noii serii HONOR 200 și să experimenteze direct funcțiile acesteia prin intermediul zonelor interactive și a studiourilor pop-up de portrete, oferite de Studio Harcourt. Excelența Studio Harcourt ale fotografiilor de portret Întrucât lumina și umbra sunt esențiale în fotografia de portret, seria HONOR 200 este echipată cu hardware avansat și software de ultimă generație, capabile să recunoască chiar și cele mai subtile nuanțe de iluminare. HONOR 200 Pro dispune de o cameră principală pentru portrete de 50 MP, dotată cu un senzor super dinamic H9000, care permite surprinderea de imagini impresionante cu un echilibru perfect între lumină și umbră, chiar și în condiții de iluminare dificilă. De asemenea, HONOR 200 Pro beneficiază de tehnologia 4-in-1 pixel binning, cu pixeli de 2,4μm, ce facilitează surprinderea detaliilor complexe chiar și în lumină slabă. Mai mult, acest model include și o cameră teleobiectiv de 50MP, împreună cu un senzor teleobiectiv personalizat de la Sony, sporind astfel capacitățile de detectare a luminii și oferind imagini clare și fidele ale obiectelor îndepărtate, cu detalii excepționale. Colaborarea dintre Studio Harcourt și HONOR a implicat o cercetare extinsă pe timp de 400 de zile, la care au participat peste 20 de experți în imagistică. Echipa a analizat peste 1.000 de scenarii de iluminare și milioane de seturi de date pentru a se asigura că esența clasică a Studio Harcourt poate fi captată pe smartphone-uri. În plus, camera triplu de 50MP pentru portrete încorporează un algoritm HONOR RAW Domain actualizat, producând portrete bine echilibrate care gestionează expunerea în zonele luminoase, menținând detalii fine chiar și în condiții de iluminare scăzută. Display inovator pentru confortul ochilor, ideal pentru sesiuni prelungite de utilizare Demonstrând angajamentul său pentru inovații centrate pe utilizator, HONOR 200 Pro este echipat cu funcția de atenuare PWM de 3840Hz[1], verificată prin certificările TÜV Rheinland Flicker Free Display și TÜV Rheinland Full Care Display. Pentru a asigura confortul continuu al ochilor, seria HONOR 200 include tehnologia Natural Tone 2.0, care ajustează temperatura de culoare a ecranului în funcție de lumina ambientală. De asemenea, dispune de afișajul nocturn AI Circadian Night Display, care utilizează inteligența artificială pentru a regla lumina albastră și pentru a stimula secreția de melatonină pe timp de noapte. Această caracteristică îmbunătățește calitatea somnului conform ritmului natural al utilizatorului. În plus, seria HONOR 200 suportă Adaptive Dimming, care ajustează automat luminozitatea ecranului în funcție de lumina ambientală și utilizarea aplicației, oferind o experiență de vizionare mai confortabilă. Cu un display cvadruplu curbat de 1,5K și o luminozitate HDR de vârf de 4000 nits, seria HONOR 200 oferă o vizibilitate excelentă chiar și în condiții de lumină puternică, precum lumina directă a soarelui. Performanță hardware îmbunătățită pentru o conectivitate fără întreruperi HONOR 200 Pro este dotat cu o baterie generoasă de 5200 mAh cu siliciu-carbon, oferind până la 61 de ore de streaming continuu de muzică după o singură încărcare. Pentru a maximiza productivitatea utilizatorilor, acest model dispune de capacități avansate de încărcare rapidă. Cu 100W Wired HONOR SuperCharge și 66W Wireless HONOR SuperCharge[7], dispozitivul poate fi încărcat complet în doar 41 de minute, fiind astfel ideal pentru utilizatorii mereu în mișcare. În plus, HONOR 200 Pro oferă o memorie impresionantă de 12GB și o capacitate de stocare de 512GB, permițând utilizatorilor să stocheze și să acceseze datele fără restricții, asigurând o experiență fluidă și eficientă. Echipat cu Snapdragon 8s Gen 3, HONOR 200 Pro atinge o viteză de procesare de până la 3 GHz, asigurând o redare grafică impecabilă și răspunsuri în timp real. Cu MagicOS 8.0, HONOR 200 Pro oferă o experiență de utilizare îmbogățită, cu o gamă de funcționalități avansate bazate pe inteligență artificială. Printre acestea se numără funcții emblematice precum Magic Portal, Magic Capsule și Magic Ring, care simplifică și îmbunătățesc interacțiunile digitale ale utilizatorilor. HONOR 200 Lite: Capturați fiecare moment cu sistemul său versatil de trei camere Lansat alături de HONOR 200 PRO și HONOR 200, HONOR 200 Lite impresionează prin sistemul său puternic de camere triple, excelând în fotografia de portret și permițând utilizatorilor să captureze imagini cu detalii excepționale. Acest sistem include o cameră principală de 108MP cu deschidere f/1.75 și mod HIGH-RES, o cameră wide & depth de 5MP și o cameră macro de 2MP. Camera frontală de 50MP, echipată cu lumină îmbunătățită pentru selfie-uri, creează un efect artistic de iluminare. HONOR 200 Lite se mândrește, de asemenea, cu un ecran AMOLED impresionant de 6,7 inci Eye-confort, cu funcția de atenuare PWM de 3240Hz și luminozitatea HDR maximă de 2000 nits. Dispozitivul oferă 8GB de RAM, 256GB de stocare și o durabilitate excepțională, asigurând o experiență de utilizare excepțională. HONOR MagicBook Pro 16: Putere și productivitate într-un design compact! În plus, HONOR a prezentat și noul HONOR MagicBook Pro 16 (versiune cu grafică integrată). Acest laptop impresionează prin ecranul său remarcabil, performanțele de neegalat, designul elegant și o gamă largă de funcții inteligente bazate pe inteligența artificială. HONOR MagicBook Pro 16 stabilește un nou standard în domeniul informaticii, revoluționând modul în care utilizatorii interacționează cu laptopurile lor. Această lansare oferă o experiență impecabilă, îmbunătățind atât productivitatea, cât și divertismentul. HONOR MagicBook Pro 16 impresionează cu un display HONOR FullView de 16 inchi și o rezoluție înaltă de 3072 x 1920, asigurând o claritate excepțională a imaginii. MagicBook Pro 16 oferă un raport ecran/corp de 93%, o gamă de culori DCI-P3 și sRGB de 100%, HDR 400 și o luminozitate maximă de 500 nits, livrând imagini vii și detaliate. Certificat de TÜV Rheinland pentru performanțele Low Blue Light și Flicker-Free, acesta include și modul E-Book și tehnologia Dynamic Dimming pentru a reduce oboseala ochilor. Echipat cu un procesor Intel® Core™ Ultra 5 și grafică Intel® Arc™, HONOR MagicBook Pro 16 oferă moduri High-powered și Smart pentru a echilibra performanța și consumul de energie. Cu o baterie de 75Wh, utilizatorii pot beneficia de până la 12 ore de utilizare zilnică. Prețuri și disponibilitate Prezentând un design elegant inspirat din natură, seria HONOR 200 este disponibilă pentru precomandă în perioada 13-27 iunie în magazinele de retail: Orange Romania, Vodafone, Altex, Emag & EVOMAG. HONOR 200 Pro este disponibil în două variante de culoare: Black & Ocean Cyan și are un preț recomandat de 3999 de lei. HONOR 200 este disponibil în două variante de culoare: Emerald Green & Black și are un preț recomandat de 3199 de lei. HONOR 200 Lite este disponibil în trei variante de culoare: Midnight Black, Cyan Lake & Starry Lake, și are un preț recomandat de 1599 de lei.

