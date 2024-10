FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Vodafone a semnat un Memorandum de Înţelegere pentru preluarea Telekom România Mobile Communications Ionut Razvan Share







Vodafone România a anunțat că semnat un Memorandum de Înţelegere pentru achiziţia Telekom România Mobile Communications, fiind inclusă și o parte semnificativă din activele deținute la Hellenic Telecommunications Organization (OTE), a anunţat compania într-un comunicat de presă. Și Digi România va prelua o parte din active. “Este un moment important pentru piaţa de telecomunicaţii din România, cu un potenţial semnificativ de creştere odată cu finalizarea acestei tranzacţii. Încă de la preluarea mandatului de CEO al Vodafone România, am considerat că industria are nevoie de condiţii care să susţină nivelul ridicat al investiţiilor 5G şi promovarea inovaţiei. Sunt încântat de anunţul de astăzi care dovedeşte încă o dată că Vodafone îşi respectă promisiunea faţă de România. Continuăm să investim şi să furnizăm românilor servicii la cele mai înalte standarde”, a declarat Achilleas Kanaris, CEO al Vodafone România. Pentru finalizarea tranzacţiei trebuie îndeplinite proceduri legale, inclusiv încheierea analizei de due diligence şi obţinerea aprobărilor prealabile din partea autorităţilor competente. În în prezent, nu sunt detalii legate de aprobarea finală a achiziţiei, deoarece procesul este într-un stadiu incipient, se mai arată în comunicat. Vodafone arată și că va finaliza anul acesta investiţii de peste 200 de milioane de euro în România. Investiţiile operatorului de telecomunicații în cei 27 de ani de prezenţă în România depășesc 6,5 miliarde de euro.

