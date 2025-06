STIRI TECH & TRENDING Mercusys oferă internet stabil, accesibil și pregătit pentru orice locuință Ionut Razvan Share







Vara e mai frumoasă când totul merge fără întreruperi – iar o rețea Wi-Fi stabilă face diferența. Te relaxezi pe terasă cu muzica preferată, dai startul unui maraton de filme în sufragerie, împărtășești amintiri din vacanță pe rețelele sociale sau te aventurezi în jocuri online cu prietenii până târziu în noapte? Atunci știi cât de importantă este o rețea Wi-Fi fiabilă. Mercusys vine în întâmpinarea acestei nevoi cu o gamă de echipamente accesibile, ușor de instalat și pregătite să ofere acoperire extinsă, viteză mare și conexiuni stabile în fiecare cameră. Descoperă mai jos 6 soluții smart pentru un internet pe care te poți baza. Halo H70X (3-pack), Wi-Fi 6 fără întreruperi, în fiecare cameră Halo H70X îți oferă o conexiune Wi-Fi puternică în fiecare colț al casei. În varianta 3-pack, acoperă până la 550 m² și asigură viteze de până la 1201 Mbps pe banda de 5 GHz și 574 Mbps pe banda de 2.4 GHz, pentru o rețea rapidă și stabilă în toată locuința. Tehnologiile MU-MIMO și OFDMA permit conectarea simultană a până la 150 de dispozitive, fără pierderi de performanță, ceea ce îl face ideal pentru familii. Datorită funcției Seamless Roaming, telefonul sau laptopul tău se va conecta automat la cea mai apropiată unitate Halo, pentru o tranziție fără întreruperi în timp ce te miști prin casă. În plus, fiecare unitate vine cu 3 porturi Gigabit, utile pentru conexiuni prin cablu ultra-rapide. Instalezi totul în câteva minute prin aplicația Mercusys, iar funcțiile de control parental te ajută să menții obiceiuri online sănătoase pentru cei mici. Tehnologiile MU-MIMO și OFDMA permit conectarea simultană a până la 150 de dispozitive, fără pierderi de performanță, ceea ce îl face ideal pentru familii. Datorită funcției Seamless Roaming, telefonul sau laptopul tău se va conecta automat la cea mai apropiată unitate Halo, pentru o tranziție fără întreruperi în timp ce te miști prin casă. În plus, fiecare unitate vine cu 3 porturi Gigabit, utile pentru conexiuni prin cablu ultra-rapide. Instalezi totul în câteva minute prin aplicația Mercusys, iar funcțiile de control parental te ajută să menții obiceiuri online sănătoase pentru cei mici. Halo H60X (2-pack), conexiune stabilă în toată locuința Halo H60X , te bucuri de o conexiune stabilă în toată locuința, chiar și în zilele toride în care preferi confortul interior. Acest sistem Mesh Wi-Fi 6 AX1500 oferă viteze de până la 5000 Mbps și acoperă până la 350 m² (în varianta 2-pack), pentru ca toate camerele să aibă semnal puternic, fără întreruperi. Datorită funcției, Seamless Roaming, unitățile Halo lucrează împreună pentru a forma o rețea unificată, cu un singur nume și parolă astfel încât oriunde te afli conexiunea este la fel de puternică. Instalarea e simplă, direct din aplicația Mercusys, iar funcțiile de control parental și rețea pentru vizitatori îți oferă mai multă flexibilitate. MR90X , performanță la putere maximă MR90X duce experiența de navigare la un nou nivel, cu viteze cumulate de până la 6000 Mbps, acoperire extinsă și conexiuni stabile pentru toate dispozitivele din locuință. Echipat cu tehnologia Wi-Fi 6 și un port Multi-Gig de 2.5 Gbps, acest router este pregătit să livreze performanță constantă, chiar și în rețele aglomerate. Cele 8 antene High-Gain și tehnologia Beamforming mențin semnalul puternic în fiecare colț al casei — ideal când vrei să te retragi într-un loc mai liniștit, și ai nevoie de conexiune pentru laptop sau telefon. Mai mult, routerul MR90X dispune de securitate avansată WPA3, control parental intuitiv și o aplicație mobilă prietenoasă, pentru configurare și administrare direct de pe telefon. Echipat cu tehnologia Wi-Fi 6 și un port Multi-Gig de 2.5 Gbps, acest router este pregătit să livreze performanță constantă, chiar și în rețele aglomerate. Cele 8 antene High-Gain și tehnologia Beamforming mențin semnalul puternic în fiecare colț al casei — ideal când vrei să te retragi într-un loc mai liniștit, și ai nevoie de conexiune pentru laptop sau telefon. Mai mult, routerul MR90X dispune de securitate avansată WPA3, control parental intuitiv și o aplicație mobilă prietenoasă, pentru configurare și administrare direct de pe telefon. MR80X , Wi-Fi 6 Dual-Band pentru o conectivitate fără limite MR80X îți aduce acasă viteze impresionante de până la 3 Gbps, astfel încât să te bucuri de streaming, gaming sau muncă fără întreruperi, chiar și atunci când vara își face simțită căldura și toți membrii familiei sunt conectați simultan. Cele patru antene High-Gain cu Beamforming extind semnalul Wi-Fi și îți oferă semnal stabil în întreaga casă, fie că ești pe terasă sau la etaj. Cu tehnologiile MU-MIMO și OFDMA, MR80X gestionează eficient până la 256 de dispozitive, reducând interferențele și asigurând o rețea rapidă și sigură prin standardul WPA3. Configurarea și controlul rețelei sunt intuitive prin aplicația Mercusys, astfel încât să te poți concentra mai mult pe relaxare și mai puțin pe setări. Configurarea și controlul rețelei sunt intuitive prin aplicația Mercusys, astfel încât să te poți concentra mai mult pe relaxare și mai puțin pe setări. MB130-4G , router wireless cu conectivitate 4G LTE MB130-4G îți oferă libertatea de a avea internet rapid și stabil oriunde ai nevoie fără să depinzi de cabluri. Cu viteze 4G LTE de până la 150 Mbps și Wi-Fi Dual Band cu până la 1200 Mbps, poți conecta simultan până la 32 de dispozitive – ideal pentru birou, casă de vacanță sau spații temporare. Portul pentru cartelă SIM asigură o instalare ușoară, iar antenele interne High-Gain și porturile pentru antene externe amplifică semnalul, pentru o acoperire extinsă chiar și în zonele mai izolate. Dacă ai nevoie de conexiune prin cablu, portul WAN/LAN îți oferă flexibilitate maximă. Mai mult, aplicația Mercusys îți permite și să gestionezi accesul la internet sau să activezi roaming-ul SIM-ului pentru o experiență personalizată. Bateria de 2200 mAh asigură până la 10 ore de funcționare continuă pentru a nu rămâne niciodată fără internet când ești pe drum sau în aer liber. Instalarea e simplă, Plug and Play, prin introducerea cartelei SIM, iar controlul și configurarea se fac rapid din aplicația Mercusys, disponibilă pe Android și iOS. Fie că lucrezi remote, faci sport outdoor sau călătorești, MT110 îți oferă o conexiune Wi-Fi stabilă și performantă, mereu la îndemână. Bateria de 2200 mAh asigură până la 10 ore de funcționare continuă pentru a nu rămâne niciodată fără internet când ești pe drum sau în aer liber. Instalarea e simplă, Plug and Play, prin introducerea cartelei SIM, iar controlul și configurarea se fac rapid din aplicația Mercusys, disponibilă pe Android și iOS. Fie că lucrezi remote, faci sport outdoor sau călătorești, MT110 îți oferă o conexiune Wi-Fi stabilă și performantă, mereu la îndemână. Indiferent de nevoile tale – fie că ai nevoie de o rețea stabilă pentru muncă de acasă, Wi-Fi rapid pentru întreaga familie sau soluții cu wi-fi mobil pentru călătorii – Mercusys are în portofoliu produse accesibile, ușor de folosit și performante care te pot ajuta.

