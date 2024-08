FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Telekom Romania Mobile T2 24: venituri totale de 66.7 milioane de euro și o creștere a bazei de abonați de 4,7% de la an la an Ionut Razvan Share







La sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2024, Telekom Romania Mobile a înregistrat 1.951 millioane utilizatori pe bază de abonament, în creștere cu 4.7% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, continuând trendul crescător al bazei de abonați început în trimestrul patru al anului 2020. În aceeași perioadă, baza totală de abonați a fost de 3.60 milioane utilizatori, în scădere cu 11.4%, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, influențată de optimizarea unor activități de marketing. La 30 iunie 2024, Telekom Romania Mobile a înregistrat venituri totale de 66.7 milioane euro, în scădere cu 3.7%, comparativ cu aceeași perioadă din 2023. Veniturile din servicii mobile au fost afectate de promoțiile oferite pentru retenția clienților în perioadele anterioare, precum și de scăderea cu 50% a ratei de terminare a apelurilor, implementată la începutul anului 2024. Alte categorii de venituri s-au aflat pe un trend pozitiv în același trimestru, reflectând în principal vânzări crescute de terminale. Charalampos Mazarakis, Director General Telekom Romania Mobile: “Rămânem concentrați pe a oferi clienților excelență, prin produse și servicii gândite în acord cu nevoile lor, în timp ce avem în vedere optimizarea și transformarea business-ului companiei noastre către o experiență digitalizată.” În iunie 2024, Telekom Romania Mobile a lansat o ofertă specială, adresată atât clienților de cartele preplătite cât și abonaților, sub sloganul „Vino în Nelimitat Shop și ai totul la 3 euro!”. Oferta este destinată clienților persoane fizice și antreprenorilor și vine după lansarea serviciului VoWiFi, care oferă libertatea de a comunica din orice locație, prin WiFi internet.

