POCO F7: putere extremă, performanță fără efort

POCO a lansat seria F7, cu mult așteptatele POCO F7 Ultra și POCO F7 Pro. Concepute pentru excelență pe toate planurile și echipate de tehnologii de ultimă oră, cele două flagship-uri asigură viteză și eficiență de top, rămânând în același timp accesibile pentru tot mai mulți utilizatori, conform misiunii POCO de a oferi tehnologie de înaltă performanță la o valoare excepțională. „Cu seria POCO F7, am făcut tehnologia de ultimă oră mai accesibilă ca niciodată”, a declarat Angus Ng, Head of Product Marketing al POCO Global. „Pentru prima dată, prezentăm un model Ultra care duce puterea și performanța la un nou nivel pentru POCO. Îmbinând caracteristicile emblematice cu prețurile excepționale, lansarea POCO F7 Ultra și POCO F7 Pro marchează un semnificativ salt înainte ce reflectă angajamentul nostru de a îmbunătăți permanent experiența de utilizare și de a oferi utilizatorilor puterea de a-și maximiza potențialul în muncă, joacă și creativitate”. Putere dublă, performanță dublă La baza POCO F7 Ultra se află platforma mobilă Snapdragon® 8 Elite, cel mai avansat chipset Qualcomm. Construită pe tehnologia de ultimă oră de proces 3nm a companiei producatoare de semiconductori TSMC, această platformă oferă un salt remarcabil în puterea de procesare, sporind performanța CPU cu până la 45% și performanța GPU cu 44%¹, și în același timp reducând semnificativ consumul maxim de energie, cu până la 52% pentru CPU și 46% pentru GPU¹. Cu un scor impresionant AnTuTu de 2.843.461², POCO F7 Ultra asigură performanțe la fiecare pas, de la jocuri cu resurse intensive la multitasking fără întreruperi. POCO F7 Ultra nu înseamnă doar atât: prezentarea primului cip grafic dedicat al POCO – chipset-ul VisionBoost D7, construit pe un proces avansat de 12 nm – duce efectele vizuale la un nivel cu totul nou. Experiența jocurilor devine tot mai captivantă cu Smart Frame Rate pentru 120 FPS³ ultra-line, 2K Super Resolution³ pentru o claritate excepțională și Game HDR³ pentru un contrast mai bogat. Pe partea video, tehnologia Dual-core Visuals⁴ îmbunătățește rezoluția, rata de cadre și calitatea HDR pe YouTube și Netflix, dând viață fiecărei scene cu detalii uimitoare. În completarea acestui hardware puternic vine Xiaomi HyperOS 2⁵, care oferă performanță inteligentă și receptivă încă de la prima utilizare.. Cu trei inovații de bază – Xiaomi HyperCore, Xiaomi HyperConnect⁶ și Xiaomi HyperAI⁶ – optimizează fluiditatea sistemului, permite conectivitate între platforme și îmbunătățește eficiența cu Google Gemini⁷, asigurând asistență inteligentă. Introducerea tehnologiei WildBoost Optimization 4.0 accentuează și mai mult experiența, coordonând perfect platforma mobilă Snapdragon 8 Elite și chipsetul VisionBoost D7. Drept urmare, utilizatorii se bucură de jocuri ultra-fluid, cu rate de cadre stabile, răspuns îmbunătățit la atingere și control precis al sunetului în joc. Chiar și în titluri solicitante precum Genshin Impact la 2K Super Rezoluție și 120FPS, dispozitivul menține performanțe superioare pe parcursul unei ore de joc, depășind setările native cu rate de cadre mai ridicate și calitate a imaginii, menținând în același timp temperaturile scăzute⁸. Între timp, POCO F7 Pro este alimentat de chipset-ul Snapdragon® 8 Gen 3, ce aduce echilibrul perfect între viteză și eficiență. Rulând pe Xiaomi HyperOS 2⁵ din cutie, POCO F7 Pro oferă performanțe rapide și fluide pentru o varietate de aplicații și jocuri. Sprijinit de tehnologia WildBoost Optimization 4.0, jocul rămâne lin și receptiv, cu Smart Frame Rate de până la 120FPS⁹, inclusiv Genshin Impact la 90FPS. Cu toate acestea, performanța puternică nu înseamnă și supraîncălzire,, datorită tehnologiei LiquidCool 4.0 a seriei POCO F7. Cu un sistem IceLoop 3D cu două canale, cu o conductă termică cu buclă de 5400 mm², această soluție avansată de răcire reduce temperatura SoC cu până la 3°C¹º, permițând sesiuni extinse de jocuri, editare video și multitasking fără a limita performanța. Putere de durată pentru acțiune continuă Cu utilizarea smartphone-urilor la un nivel record, performanța ultra-eficientă a bateriei este mai importantă ca oricând pentru a atenua teama de a rămâne fără capacitate, asigurând utilizatorii că rămân alimentați pe tot parcursul zilei. POCO F7 Ultra are o baterie puternică de 5.300 mAh (typ), completată de HyperCharge de 120 W¹¹ pentru o încărcare ultra-rapidă de 100% în doar 34 de minute¹², împreună cu HyperCharge de 50 W wireless¹³ pentru alimentare convenabilă fără cablu. Între timp, POCO F7 Pro este echipat cu o baterie de 6.000 mAh (typ), asociată cu HyperCharge de 90 W¹¹ pentru a oferi ore de performanță neîntreruptă, chiar și în timpul celor mai solicitante sarcini. Dincolo de capacitate în sine, ambele dispozitive dispun de tehnologii de încărcare de ultimă generație care sporesc eficiența și durata de viață a bateriei.. Cu chipset-ul de încărcare POCO Surge P3 și chipset-ul de baterie POCO Surge G1 care lucrează împreună, viteza și eficiența de încărcare sunt optimizate, în timp ce durata de viață a bateriei este extinsă. Chiar și după 1.600 de cicluri de încărcare, bateria păstrează peste 80% din capacitatea sa originală¹º. Fie în mijlocul unei sesiuni intense de joc, fie în timpul zilei de lucru, aceste dispozitive oferă o încărcare rapidă și stabilă – chiar și în condiții dificile, precum temperaturi foarte scăzute.. Surprinde viața cu precizie și creativitate la fiecare fotografie POCO F7 Ultra prezintă cel mai avansat sistem de imagine al mărcii de până acum. Configurația sa cu lentile triple combină cea mai puternică cameră HDR principală de la POCO, primul său teleobiectiv plutitor de nivel emblematic și camera ultra-wide ce are cei mai mulți pixeli din gama sa. Împreună, aceste lentile acoperă 8 distanțe focale clasice, oferind o flexibilitate de neegalat pentru a surprinde fiecare scenă cu detalii incredibile. La baza sistemului, camera principală de 50 MP, alimentată de senzorul de imagine Light Fusion 800, oferă fotografii vibrante și detaliate chiar și în condiții de iluminare dificilă. Cu patru distanțe focale, inclusiv 35 mm pentru instantanee de zi cu zi și 48 mm pentru portrete clasice, este conceput să se adapteze oricărui scenariu de fotografiere. Teleobiectivul plutitor deschide și mai multe posibilități creative – de la capturarea de fotografii macro complicate de 10 cm pentru a dezvălui frumusețea detaliilor mici, până la zoom optic de 2,5X (60 mm) pentru portrete vii, cu adâncime impresionantă și zoom 5X (120 mm) în senzor pentru scene îndepărtate, cu o claritate bogată. În plus, camera ultra-wide de 32MP, cu un câmp vizual de 120 de grade, permite utilizatorilor să surprindă fără efort peisaje panoramice și fotografii de grup, păstrând fiecare detaliu clar și bine definit. Toate aceste capabilități sunt amplificate de algoritmi de ultimă oră de la POCO AISP – prima platformă de fotografie computațională AI LM a POCO, care integrează puterea de calcul a CPU, GPU, NPU și ISP prin Xiaomi HyperOS. Această integrare perfectă a software-ului și hardware-ului îmbunătățește eficiența procesării imaginii și, atunci când este combinată cu teleobiectivul plutitor, oferă rezultate impresionante. Caracteristici precum 20X UltraZoom Beta aduc detaliile complexe în focalizare, în timp ce UltraSnap permite capturarea continuă rapidă, procesând fiecare fotografie în timp real cu un algoritm complet pentru a oferi până la 150 de cadre cu o claritate uniformă a imaginii. Pe de altă parte, POCO F7 Pro îmbină hardware-ul puternic cu îmbunătățiri bazate pe inteligență artificială a duce fotografia mobilă la un nou nivel în categoria sa.. Camera principală de 50 MP, alimentată și de senzorul de imagine Light Fusion 800, surprinde fotografii vibrante, detaliate, în timp ce obiectivul ultra-wide de 8 MP facilitează capturarea peisajelor extinse și a fotografiilor de grup. Folosind platforma POCO AISP, POCO F7 Pro oferă, de asemenea, funcția UltraSnap, împreună cu portrete cu două distanțe focale, atât pentru fotografii cu unghi larg, cât și pentru fotografii clasice. Pentru cei care caută și mai multe posibilități creative, ambele dispozitive sunt dotate cu funcții precum Fotografii dinamice, care dau viață fotografiilor, precum și mai multe funcții AI⁶ avansate pentru creativitate pentru a oferi fotografiilor și videoclipurilor un finisaj de nivel profesional. Afișaj avansat pe întreaga suprafață, cu tehnologii de protecție a ochilor Create pentru a furniza o experiență de vizionare cu adevărat excepțională, POCO F7 Ultra și POCO F7 Pro dispun de rame ultra-subțiri și tehnologie de ultimă oră de protecție a ochilor, oferind afișaje pe cât de confortabile, pe atât de uimitoare. Ecranele ultra-luminoase, cu luminozitate maximă de 3200 nits și luminozitate HBM de 1800 nits, oferă o claritate vibrantă și efecte HDR uimitoare, chiar și în lumina puternică a soarelui. Dar nu este vorba doar despre luminozitate – ambele dispozitive prioritizează protecția ochilor. Încorporând tehnologia de polarizare circulară, care transformă lumina polarizată liniară a ecranului în lumină polarizată circular, afișajul imită îndeaproape lumina naturală, pentru o experiență de vizionare mai confortabilă. Împreună cu reglarea PWM de înaltă frecvență de 3840 Hz și ajustarea automată a luminozității la 16.000 de niveluri, afișajele se adaptează fără efort la condițiile de lumină variate, asigurând un confort optim. Cu Certificarea TÜV Rheinland Low Blue Light (Soluție hardware), Certificarea TÜV Rheinland Flicker Free și Certificarea TÜV Rheinland Circadian Friendly, aceste dispozitive reduc la minimum oboseala ochilor, chiar și în timpul sesiunilor prelungite. Experiența display-ului se extinde și la răspunsul tactil,, unde îmbunătățirile bazate pe inteligență artificială asigură o interacțiune ușoară chiar și cu degetele ude, cu ulei sau prin mănuși¹⁴. Pentru un plus de confort, POCO introduce pentru prima dată un senzor de amprentă ultrasonic, oferind deblocare instantanee pentru un acces mai rapid și mai sigur. Designul premium întâlnește durabilitatea robustă Seria POCO F7 oferă performanțe inovatoare și un design care întruchipează cu adevărat esența unui flagship. Cu un amestec perfect între estetică și durabilitate, aceste dispozitive stabilesc un nou punct de referință în materie de prelucrare premium. Concepute pentru a captiva, POCO F7 Ultra și POCO F7 Pro sunt dotate cu un finisaj avansat lucios-mat pe spatele din sticlă.. Jumătatea superioară a spatelui strălucește cu un finisaj lucios, în timp ce jumătatea inferioară contrastează cu un efect mat, creând un echilibru vizual remarcabil. POCO F7 Ultra îmbunătățește și mai mult acest design prin sticla cu patru curburi, îmbunătățind prinderea ergonomică prin curbe netede, făcându-l plăcut de ținut în mână. Cu un design de top fără îmbinări – care își face debutul pe un dispozitiv POCO – care se îmbină armonios cu un cadru metalic mat, POCO F7 Ultra și POCO F7 Pro emană un nou nivel de sofisticare. Completând aspectul, un design cu segmentare circulară și un inel decorativ din aluminiu de calitate aerospațială în jurul camerei îmbunătățesc simetria și evocă un sentiment de viteză și putere. Construită pentru a face față provocărilor de zi cu zi, seria POCO F7 dispune de un rating IP68 pentru rezistență la praf și apă¹⁵, ce asigură protecție fiabilă în condiții extreme. POCO F7 Ultra duce durabilitatea cu un pas mai departe cu POCO Shield Glass, cea mai ridicată protecție a ecranului disponibilă vreodată pe un dispozitiv POCO, protejând împotriva căderilor și zgârieturilor – între timp, POCO F7 Pro beneficiază de Corning® Gorilla® Glass 7i, cu durabilitate consolidată pentru rezistența de zi cu zi. Experiență superioară, prin conectivitate și sunet îmbunătățite Performanța emblematică merită o experiență de utilizare pe măsură, iar seria POCO F7 răspunde perfect acestei cerințe. Având la bază tunerul Surge T1S, un chipset dedicat îmbunătățirii semnalului, POCO F7 Ultra și POCO F7 Pro oferă îmbunătățiri semnificative în conectivitate, sporind performanța celulară cu până la 37% la frecvențe medii-înalte¹⁶ și îmbunătățind performanța Wi-Fi și Bluetooth cu până la 16%¹⁶. La capitolul divertisment, difuzoarele stereo duale oferă un sunet captivant și puternic, în timp ce AI Super Cinema¹⁷ îmbunătățește atât sunetul, cât și imaginile, transformând fiecare moment într-o experiență cinematografică. Disponibilitate POCO F7 Ultra este disponibil în două variante de culoare, Yellow și Black . Smartphone-ul va fi disponibil în două versiuni: 12GB+256GB și 16GB+512GB. POCO F7 Pro este disponibil în trei variante de culoare. Black, Silver și Blue. Smartphone-ul va fi disponibil în două versiuni: 12GB+256GB și 12GB+512GB. Noile smartphone-uri vor fi disponibile pe www.mi.com/ro. POCO F7 Pro, în versiunea 12GB+256GB, este disponibil la prețul de 2.699 lei. Promoțional, în perioada 27 martie – 10 aprilie, utilizatorii beneficiază de o reducere de 15%. POCO F7 Pro, în versiunea 12GB+512GB, este disponibil la prețul de 2.999 lei. Promoțional, în perioada 27 martie – 10 aprilie, utilizatorii beneficiază de o reducere de 15%. POCO F7 Ultra, în versiunea 12GB+256GB, este disponibil la prețul de 3.699 lei. Promoțional, în perioada 27 martie – 10 aprilie, utilizatorii beneficiază de o reducere de 15%. POCO F7 Ultra, în versiunea 12GB+512GB, este disponibil la prețul de 3.999 lei. Promoțional, în perioada 27 martie – 10 aprilie, utilizatorii beneficiază de o reducere de 15%. Pentru fiecare smartphone achiziționat, utilizatorii pot opta și pentru un pachet avantajos, care include, alături de noua serie F7, accesorii la prețuri speciale: Xiaomi Smart Band 9, 99,99 lei

Redmi Watch 5 Lite, 159,99 lei

Redmi Watch 5 Active, 104,99 lei

Xiaomi Smart Band 9 Pro, 234,99 lei

Xiaomi Smart Band 9 Active, 74,99 lei

Xiaomi Watch S4, 534,99 lei

Redmi Watch 5, 384,99 lei

