FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI ANCOM: Exercițiu de testare a capacității de răspuns al platformelor, autorităților naționale și societății civile la provocări care pot apărea în mediul online în context electoral Ionut Razvan Share







Astăzi, 27 martie 2025, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în calitate de coordonator al serviciilor digitale în România, a organizat un exercițiu pentru testarea capacității de a răspunde la provocările care pot apărea în perioada derulării alegerilor prezidențiale din luna mai 2025, în contextul aplicării Regulamentului privind serviciile digitale (DSA). Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților naționale, ai Comisiei Europene, ai marilor platforme online și ai societății civile. În cadrul exercițiului au fost simulate mai multe scenarii fictive pentru a testa în ce măsură instrumentele, procesele și mecanismele de cooperare și raportare existente între reprezentanți ai autorităților naționale, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai marilor platforme online și ai societății civile, sunt suficiente pentru a face față eventualelor provocări, dar și pentru a identifica aspectele care pot fi îmbunătățite. La exercițiu au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Autorității Electorale Permanente, Biroului Electoral Central, Consiliului Național al Audiovizualului, Directoratului Național de Securitate Cibernetică, reprezentanți din structurile Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, reprezentanți ai Coimisiun na Mean (coordonatorul serviciilor digitale din Irlanda), ai marilor platforme online (respectiv TikTok, Google, Meta și X) și reprezentanţi ai societății civile (respectiv Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”, Expert Forum, Funky Citizens, ActiveWatch, Asociația pentru Tehnologie și Internet și SNSPA). În exercițiu au fost luate în calcul și Orientările Comisiei Europene privind atenuarea riscurilor sistemice pentru procesele electorale ce se adresează furnizorilor de platforme online foarte mari (VLOP) și de motoare de căutare online foarte mari (VLOSE), deoarece serviciile lor prezintă riscul de a avea efecte negative reale sau previzibile asupra proceselor electorale care sunt cauzate de proiectarea, funcționarea și utilizarea serviciilor respective. Platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari se află sub directa supraveghere a Comisiei Europene. Echipele formate au lucrat pe trei scenarii ipotetice în care au fost simulate posibile încălcări ale normelor naționale, dar și ale termenilor și condițiilor de funcționare a serviciilor marilor platforme online relevante, au fost testate procedurile și mecanismele de raportare către platforme și a avut loc un schimb relevant de informații între participanți. Pentru că identificarea de soluții optime într-un timp scurt sunt elemente fundamentale pentru buna desfășurare a alegerilor, ANCOM continuă să colaboreze cu autoritățile naționale pentru a asigura că acestea acționează în domeniile de activitate pe care le gestionează, inclusiv cu privire la fapte ce se petrec în mediul online. ANCOM în calitate de Coordonator al serviciilor digitale (DSC) Rolul Autorității este de a urmări aplicarea Regulamentului privind serviciile digitale și de a elabora legislația secundară. ANCOM urmărește respectarea de către platformele online stabilite pe teritoriul național a obligațiilor ce le revin conform Regulamentului și colaborează cu alte autorități naționale relevante pentru ca acestea să implementeze măsuri necesare în vederea semnalării conținutului ilegal aferent domeniile lor de activitate pe care le gestionează. De asemenea, coordonează activitățile la nivel național și furnizează rapoarte Comisiei Europene, contribuind la schimbul de informații și bune practici în cadrul rețelei europene a coordonatorilor digitali. Important! ANCOM nu poate să se pronunțe asupra legalității sau ilegalității unui conținut publicat ce nu intră în sfera sa de competență. Autoritățile sau instituțiile publice care au atribuții cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate, denumite autorități relevante, au posibilitatea de a emite ordine împotriva conținutului ilegal sau ordine de furnizare informații, în acord cu art. 7-9 din Legea nr. 50/2024, aplicabile fiind și art. 9 și 10 din Regulamentul privind servicii digitale. Ordinele pot fi emise și de către autoritățile judiciare în cadrul acțiunilor, activităților ori procedurilor desfășurate de acestea potrivit competențelor legale conferite. Altfel spus, autoritățile care au competențe în mediul offline într-un anumit domeniu, au aceleași competențe și în mediul online. Ca atare, autoritățile pot lua măsuri împotriva conținutului ilegal în mediul online în funcție de domeniul pe care îl gestionează.

Tags: