FEATURED SMARTPHONES STIRI Xiaomi lanseaza magazinul online oficial în România Ionut Razvan Share







Xiaomi anunță lansarea magazinului său online oficial în România. De acum, clienții din toată țara pot achiziționa facil și convenabil produsele Xiaomi prin www.mi.com/ro/store, beneficiind de servicii rapide și profesioniste oferite în limba română. Noul lansat www.mi.com/ro/store prezintă o gamă cuprinzătoare de produse, inclusiv smartphone-uri de ultimă generație, scutere electrice, wearables și un portofoliu extins de dispozitive AIoT. Conceput pentru a oferi o experiență de cumpărături intuitivă și facilă, magazinul online le permite clienților să navigheze prin portofoliul variat de produse Xiaomi. Seria POCO X7, disponibilă în România exclusiv prin noul magazin online Xiaomi POCO, brand de tehnologie lider printre tinerii pasionați de tehnologie, a prezentat recent POCO X7 Pro, POCO X7 și un POCO X7 Pro special – Iron Man Edition, în seria X, depășind în continuare limitele practicității, durabilității și stilului, cu o experiență fără precedent pentru cei care caută performanțe tehnologice. Seria POCO X7 combină perfect tehnologia avansată de afișare cu designul sofisticat și durabilitatea robustă. POCO X7 Pro și POCO X7 dispun de un ecran AMOLED CrystalRes 1.5K 120Hz de 6,67 inchi cu 68 de miliarde de culori pentru imagini bogate și vibrante, oferind luminozitate maximă de 3200 și, respectiv, 3000 nits, pentru o vizibilitate clară în condiții de exterior luminoase. Datorită ratei de eșantionare instantanee de 2560 Hz și a celei de atingere la super-rezoluție de 16 ori îmbunatățită, dispozitivele oferă o experiență neîntreruptă și mai receptivă. În același timp, acest afișaj Wet Touch îmbunătățit asigură o recunoaștere fiabilă a atingerii chiar și atunci când mâinile sunt umede sau uleioase accidental. Cu triple certificări TÜV Rheinland, ambele dispozitive sunt concepute pentru a menține confortul ochilor în timpul utilizării prelungite. POCO X7 Pro și POCO X7 sunt concepute pentru a ține pasul cu cei mai pretențioși utilizatori, oferind putere fiabilă și de lungă durată pentru utilizare pe tot parcursul zilei. POCO X7 Pro preia conducerea cu bateria sa de 6000 mAh (typ) – cea mai mare capacitate a bateriei din istoria mărcii – care oferă până la 14,5 ore de utilizare continuă. Împreună cu 90 W HyperCharge, poate trece de la 0 la 100% în doar 42 minute, asigurând timpi de nefuncționare minimi și menținând utilizatorii alimentați, chiar și în cele mai aglomerate zile. POCO X7, cu bateria sa de 5110mAh (typ), oferă, de asemenea, o rezistență impresionantă. Încărcarea sa turbo de 45 W asigură utilizatorilor o reîncarccare rapidă pentru a revini la rutina lor fără întrerupere. Ambele dispozitive sunt proiectate pentru longevitate, păstrând peste 80% capacitatea bateriei chiar și după 1600 de cicluri de încărcare, oferind fiabilitate și performanță pe termen lung. Disponibilitate POCO X7 Pro – Iron Man Edition va fi disponibil în varianta 12GB+512GB. POCO X7 Pro va fi disponibil în trei variante de culoare: negru, verde și galben. Acesta va fi disponibil în trei variante: 8GB+256GB, 12GB+256GB și 12GB+512GB. POCO X7 este disponibil în trei variante de culoare: argintiu, verde și negru. Acesta va fi disponibil în variantele 8GB + 256GB și 12GB + 512GB. Special, până în data de 10 februarie, noile smartphone-uri vor fi disponibile în următoarele pachete atractive: Smartphone RAM+ROM Culoare Preț(Lei) Ofertă POCO X7 8+256 Silver

Black

Green 1399 Pachet cu Band 9 POCO X7 12+512 Silver

Black

Green 1599 Pachet cu Band 9 POCO X7 Pro 8+256 Black

Yellow

Green 1699 Pachet cu Band 9 POCO X7 Pro 12+512 Black

Yellow

Green 1899 Pachet cu Band 9 POCO C75 6+128 Black

Gold 749 Reducere la 599 Lei și cupon 15% POCO C75 8+256 Black

Gold 949 Reducere la 749 Lei și cupon 15%

Tags: