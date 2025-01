Studiu Deloitte: șapte din zece lideri globali susțin că organizațiile lor cresc investițiile în inteligența artificială generativă

Gradul de adopție a inteligenței artificiale generative (Gen AI) a ajuns într-o fază cheie, șapte din zece participanți (67%) la cea mai recentă ediție a studiului Deloitte „The State of Generative AI in the Enterprise: Now decide next” susținând că organizațiile lor cresc investițiile în această tehnologie datorită avantajelor sale considerabile. Creșterea eficienței și a productivității este cel mai frecvent beneficiu obținut prin inițiativele Gen AI (34%), urmat de stimularea inovației (12%), îmbunătățirea produselor și a serviciilor (10%), reducerea costurilor (9%) și o mai bună relație cu clienții (9%).

În ceea ce privește provocările, studiul arată că trei dintre cele mai importante patru bariere în implementarea Gen AI sunt legate de riscuri, și anume preocupările legate de respectarea reglementărilor (36%), managementul dificil al riscurilor (30%) și lipsa unui model de guvernanță (29%). Cel mai probabil, aceste îngrijorări sunt generate de riscuri specifice asociate Gen AI, cum ar fi crearea de conținut inadecvat din cauza prejudecăților incluse în trainingul modelului (model bias), informații incoerente sau neclare (hallucinations), posibile încălcări ale prevederilor de confidențialitate, încredere și protejarea noilor puncte de vulnerabilitate. Pentru a ajuta la construirea încrederii și a asigura o utilizare responsabilă, organizațiile iau măsuri, inclusiv stabilirea unui cadru de guvernanță pentru utilizarea instrumentelor și aplicațiilor Gen AI (51%), monitorizarea cerințelor de reglementare și asigurarea conformității (49%) și efectuarea de audituri/testări interne asupra instrumentelor și aplicațiilor Gen AI (43%).

„Rezultatele promițătoare ale proiectelor pilot și diversele beneficii tot mai evidente ale soluțiilor Gen AI au crescut atât nivelul investițiilor, cât și cel al așteptărilor, iar acum echipele de top management vor să se asigure că extrag valoare din astfel de proiecte în mod semnificativ și sustenabil. Pentru a evita o scădere a entuziasmului și a sprijinului pentru inițiativele Gen AI, acestea ar trebui prioritizate în funcție de rentabilitatea și scalabilitatea fiecăreia. Provocările care trebuie gestionate sunt la mai multe niveluri: angajați, procese, date și tehnologii, cu accent pe managementul schimbării și pe transformarea organizațională”, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

Privind în perspectivă, va fi necesară implementarea unui set cuprinzător de măsuri de natură financiară și non-financiară pentru a evalua corect beneficiile generate de investițiile în inițiativele de Gen AI, arată studiul.

Legat de gradul de pregătire a organizațiilor pentru a extinde inițiativele de Gen AI și în alte arii ale companiei, infrastructura tehnologică (45%) și managementul datelor (41%) au fost cel mai bine plasate, urmate de strategie (37%), risc și guvernanță (23%) și angajați (20%). Pentru a se pregăti mai bine, organizațiile iau noi măsuri de protecție, își educă forța de muncă, efectuează evaluări și dezvoltă noi modalități de supraveghere.

„Diferitele tipuri de avantaje evidențiate de studiu arată potențialul și versatilitatea soluțiilor Gen AI. Liderii din domeniul tehnologiei ar trebui să ia în considerare și alte potențiale oportunități pe care această tehnologie le oferă, inclusiv stimularea inovației, îmbunătățirea produselor și a serviciilor, a relațiilor cu clienții, precum și impactul direct în creșterea veniturilor, deoarece multe organizații obțin deja rezultate tangibile cu ajutorul Gen AI în aceste arii, mai arată studiul. Companiile care vor să exploateze Gen AI la adevăratul său potențial au nevoie să-și îmbunătățească ariile de colectare și gestionare a datelor – securitate, confidențialitate, extragere sau etichetare”, a declarat Andrei Ionescu, Consulting Market Leader, Deloitte România.

De altfel, studiul arată că problemele legate de managementul datelor au determinat 55% dintre organizații să evite anumite implementări de Gen AI. Pentru a-și perfecționa capacitățile legate de prelucrarea datelor, organizațiile iau măsuri precum îmbunătățirea securității (54%) și a calității datelor (48%).

Potrivit studiului, multe inițiative Gen AI sunt încă în stadiul de teste sau de proof of concept, marea majoritate a respondenților (68%) menționând că organizațiile lor au implementat 30% sau mai puțin din experimentele bazate pe Gen AI. În contextul în care companiile încă sunt în faza de experimentare, crește nevoia de a demonstra beneficiile inițiativelor Gen AI, 41% dintre respondenți încercând să definească și să măsoare impactul exact al eforturilor lor din zona Gen AI; doar 16% dintre ei pregătesc rapoarte regulate pentru directorii financiari privind beneficiile concrete obținute cu Gen AI.

Cea mai recentă ediție a studiului Deloitte „The State of Generative AI in the Enterprise: Now decide next” a fost efectuată în rândul a peste 2.800 de lideri de business și tehnologie cu expertiză în inteligență artificială, direct implicați în testarea sau implementarea soluțiilor bazate pe Gen AI în companii mari din 16 țări și șase industrii, pentru a analiza stadiul de integrare a tehnologiei Gen AI în organizații.