Acer lansează noile laptopuri din seria Nitro V

Acer a dezvăluit la CES noua sa serie Nitro V în diferite dimensiuni de ecran, prezentând o gamă puternică de laptopuri de gaming entry-level, concepute pentru a face jocurile bazate pe inteligență artificială (AI) mai accesibile. Ideale pentru studenții, creatorii și gamerii consacrați care caută performanțe complete, laptopurile Nitro V oferă o combinație de viteză de răspuns impecabilă, imagini fără întreruperi și spațiu amplu de stocare pentru a susține cerințele funcționalităților și aplicațiilor AI în continuă evoluție.

Disponibile în diferite configurații și dimensiuni ale ecranului, noile dispozitive Nitro răspund diverselor preferințe și stiluri ale utilizatorilor. În plus, acestea vin cu trei luni de PC Game Pass. PC Game Pass este conceput pentru jucătorii de PC, și include jocuri disponibile de la data lansării precum Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones and the Great Circle, Ara: History Untold și titluri din EA Play.

Laptopuri de gaming Nitro V AI

Noua gamă de laptopuri Nitro V AI debutează cu o serie de modele din care puteți alege: Nitro V 17 AI, Nitro V 16 AI și Nitro V 14 AI. Aceste laptopuri de gaming sunt propulsate de procesoare care pot ajunge până la noul AMD Ryzen™ AI 7 350, bazat pe noua arhitectură „Zen 5”. Permit capabilități AI fluente executate local și sunt optimizate pentru un consum redus de energie, oferind o autonomie excelentă și o viteză de răspuns accelerată în timpul jocurilor sau activităților de creație. Aceste PC-uri Copilot+ sunt propulsate de o unitate NPU care realizează până la 50 AI TOPS de putere de procesare și permit experiențe AI generative, precum Cocreator în Paint.

Laptopul de gaming Nitro V 17 AI (ANV17-61) beneficiază de un ecran QHD (2560 x 1440) de până la 17,3 inci în raport 16:9, cu o rată de reîmprospătare de până la 165 Hz și gamut de culoare DCI-P3 de 100%. Nitro V 16 AI (ANV16-61) oferă o rezoluție WQXGA (2560 x 1600), până la 180 Hz și suport sRGB 100%. Nitro V14 AI (ANV14-62) oferă o rezoluție de până la WQXGA și o rată de reîmprospătare de 165 Hz, iar finisajul său alb cu aspect perlat depășește modelele tradiționale, făcând ca acest laptop să iasă în evidență pe o piață dominată de obicei de culori mai închise.

Laptopuri de gaming Acer Nitro V 15

Noul Nitro V 15 AI dispune de un procesor până la AMD™ Ryzen 7 8845HS, în timp ce Nitro V 15 (ANV15-52, ANV15-42) este echipat cu un procesor până la Intel® Core™ 7 240H, cu capabilități dedicate de accelerare AI. Ecranul său FHD (1920×1080) de 15,6 inci oferă o rată de reîmprospătare de 180 Hz, timp de răspuns de 3 ms și suport 100% pentru spectrul de culori sRGB.

Fiecare dintre modelele Nitro V sosește cu grafică susținută de tehnologia AI, dispunând de o unitate GPU pentru laptopuri până la NVIDIA GeForce RTX 4050 cu cele mai recente tehnologii NVIDIA DLSS, pentru scene virtuale realiste cu ray tracing complet. De asemenea, acestea vin cu până la 32 GB de memorie și 2 TB de stocare. Pentru a obține controlul perfect asupra performanței și personalizărilor dispozitivului, utilizatorii pot face pur și simplu click pe tasta NitroSense pentru a accesa centrul de control și suita software AI prin noua funcționalitate Experience Zone 2.0. Fie că este vorba despre un apel sau despre streaming în timpul unui joc, Acer PurifiedVoice valorifică puterea AI pentru a bloca zgomotele externe, în timp ce Acer PurifiedView menține întotdeauna utilizatorii în prim-planul oricărei activități.

Prețuri și disponibilitate

Laptopul Nitro V 17 AI (ANV17-61) va fi disponibil în Europa din luna iunie, începând de la 1.299 EUR.

Laptopul Nitro V 16 AI (ANV16-61) va fi disponibil în Europa din luna iulie, începând de la 1.299 EUR.

Laptopul Nitro V 15 AI (ANV15-41) va fi disponibil în Europa din luna ianuarie, începând de la 849 EUR.

Laptopul Nitro V 14 AI (ANV14-62) va fi disponibil în Europa din luna aprilie, începând de la 1.099 EUR.

###

Specificațiile exacte, prețurile și disponibilitatea pot varia în funcție de regiune