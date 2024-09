IFA 2024: Samsung prezintă puterea produselor cu funcții AI de a crea o lume conectată pentru toți

Samsung Electronics Co., Ltd. a urcat astăzi pe scena IFA, sărbătorind 100 de ani de inovație, pentru a continua viziunea „AI For All”. Prezentarea a demonstrat angajamentul îndrăzneț al Samsung de a democratiza AI, oferind acces și publicului larg la beneficiile aduse de folosirea ultimelor tehnologii.

Extinzând și mai mult viziunea AI for All, conferința a inclus capitolele „AI Meets the World” și “AI Meets You”, unde reprezentanți ai companiei și partenerii săi au demonstrat rolul esențial pe care inteligența artificială îl joacă în îmbunătățirea calității vieții utilizatorilor, oferindu-le instrumente pe care le pot folosi pentru a-și simplifica viața.

„De la prezentarea noastră de la IFA de anul trecut, discuțiile despre inteligența artificială și rolul acesteia în viața noastră au crescut semnificativ”, a declarat Benjamin Braun, Chief Marketing Officer, Samsung Europa. „La Samsung, suntem mândri să facem inteligența artificială mai accesibilă și mai ușor de înțeles, arătând cum poate simplifica viața în loc să o complice. Credem că AI-ul ar trebui să acționeze ca un instrument folositor, răspunzând nevoilor utilizatorilor și ale mediului înconjurător. Produsele noastre cu funcții AI permit oamenilor să dedice mai mult timp lucrurilor care contează.”

AI pentru toți

Programul Samsung AI for All acoperă o gamă largă de produse cu AI, de la dispozitive mobile, aparate electrocasnice și sisteme de home entertainment. Până la sfârșitul anului 2024, Samsung preconizează că vor exista 200 de milioane de dispozitive Galaxy AI folosite de către publicul larg. Samsung înțelege că funcțiile sale AI trebuie să se adapteze la modul în care consumatorii doresc să trăiască, dar și să protejeze mediul înconjurător.

Elementul central este ecosistemul SmartThings în continuă expansiune, care conectează peste 500 de milioane de dispozitive, oferind un control de la distanță fără întreruperi al tuturor produselor Samsung compatibile cu funcțiile AI, de la gestionarea tuturor aparatelor când ești acasă sau în deplasare, până la navigarea pe televizoarele Samsung.

Nu a fost niciodată atât de ușor pentru oamenii din întreaga lume să se bucure de beneficiile AI pentru a simplifica și îmbunătăți viața. Produsele Samsung AI oferă această putere utilizatorilor săi, dându-le posibilitatea de a-și personaliza experiențele de zi cu zi. Fie că depun eforturi pentru o viață mai sănătoasă, pentru extinderea creativității sau pentru conectarea cu cei dragi.

Cu toate acestea, doar 15% dintre oameni au declarat că înțeleg pe deplin modul în care inteligența artificială poate fi utilizată în viața de zi cu zi, în timp ce 66% caută în continuare modalități de a economisi mai mult timp. Aceasta este o oportunitate pentru Samsung AI să aibă un impact pozitiv în viața consumatorilor și de a demonstra de ce inteligența artificială este pentru toți.

Lansată după IFA, cea mai recentă actualizare a sistemului de operare, One UI 6.1.1, va face funcțiile AI de pe dispozitivele Galaxy Z Fold6 și Z Flip6, disponibile si pe modelele S24, Z Fold5 and Flip5, un exemplu fiind aplicațiile Sketch to Image care permite utilizatorilor să își vizualizeze ideile prin opțiuni de imagine generate de un simplu desen si Portrait Studio stimulează creativitatea, ajutând utilizatorii să creeze un avatar personalizat pe care să îl folosească online.

AI Meets You

Samsung consideră că AI-ul său ar trebui să îmbunătățească viața de zi cu zi, permițând utilizatorilor să își personalizeze experiențele de divertisment. La IFA 2024, Samsung a lansat proiectoarele Premiere 7 și 9, Galaxy Book5 Pro 360 și Galaxy Book4 Edge 15-inch, toate concepute pentru a ajuta utilizatorii să se concentreze asupra a ceea ce contează pentru ei.

Proiectoarele Premiere 9 și Premiere 7 aduc tehnologia laser avansată în divertismentul la domiciliu, oferind o rezoluție 4K excepțională și sunet captivant pe ecrane de până la 130 inch. Acestea includ tehnologii bazate pe inteligență artificială, cum ar fi Upscaling, care îmbunătățește conținutul la calitate 4K, și Vision Booster, care ajustează luminozitatea și contrastul pentru o vizionare optimă în diferite condiții de iluminare. Proiectate pentru a transforma spațiile de locuit în home cinema premium, aceste proiectoare oferă o experiență de vizionare superioară cu tehnologie de ultimă oră.

Galaxy Book5 Pro 360, în colaborare cu Intel, combină puterea noului procesor Intel® Core Ultra cu leadership-ul Samsung în domeniul telefoniei mobile pentru a debloca un nou nivel de experiențe AI între dispozitive. Dispunând de Galaxy AI, acesta oferă productivitate personalizată și conectivitate fără întreruperi. Cu o durată de viață a bateriei de 24 de ore, utilizatorii pot face mai multe lucruri în mod eficient, în timp ce grafica și afișajele sale îmbunătățite oferă o experiență de divertisment premium în cadrul ecosistemului extins Galaxy AI mobil.

Modelul ultra-subțire Galaxy Book4 Edge de 15 inchi, proiectat împreună cu Qualcomm, este echipat cu procesorul Snapdragon® X Plus pentru performanțe excepționale și o durată lungă de viață a bateriei. Acesta integrează tehnologia avansată NPU pentru funcții AI de ultimă generație și combină funcțiile PC-urilor Copilot+ cu Galaxy AI. Acest dispozitiv portabil sporește creativitatea și conectivitatea pe un ecran vibrant de 15 inchi.

De asemenea, pe scena de la IFA au fost prezentate cele mai recente inovații în materie de televizoare Samsung. Din 2015, Tizen OS a alimentat sute de milioane de televizoare inteligente, accelerând evoluția experiențelor de vizionare TV. Începând cu acest an, toate televizoarele noi Samsung AI, împreună cu anumite modele din 2023, vor primi actualizări garantate ale Tizen OS timp de șapte ani. Acest lucru înseamnă că utilizatorii pot continua să se bucure de cele mai recente inovații și de conectivitate îmbunătățită pe toate dispozitivele Samsung.

Ecranele Samsung Neo QLED 8K AI oferă o experiență de vizionare îmbunătățită cu procesoarele încorporate NQ 8 AI Gen 3. Aceste procesoare dispun de 512 rețele neuronale – de opt ori mai multe decât până acum – și, atunci când sunt combinate cu puterea AI, oferă experiențe vizuale și sonore personalizate, de înaltă calitate. Această tehnologie mărește conținutul de pe ecran pentru a oferi cea mai clară și mai fină imagine de până acum.

Cele mai recente evoluții din cadrul The Frame și Art Store au fost, de asemenea, celebrate la IFA prin anunțarea mai multor parteneriate noi. Alături de colaborările cu casa finlandeză de design Marimekko și Jean-Michel Basquiat, Samsung a introdus o colecție exclusivă de 12 capodopere ale suprarealistului belgian René Magritte. Aceste parteneriate permit utilizatorilor să aducă arta extraordinară în casele lor, adăugând o notă de magie mediului lor de zi cu zi

Samsung a anunțat, de asemenea, lansarea inedită a noului Samsung Music Frame în parteneriat cu Wicked al Universal Picture. Difuzorul wireless Music Frame a fost lansat la începutul acestui an, oferind o calitate superioară a sunetului. Cu woofere încorporate și tehnologie inteligentă Dolby Atmos, Music Frame se adaptează inteligent la acustica casei utilizatorilor și dă viață fiecărui sunet. Ediția limitată Wicked Music Frame vine cu două imagini artistice din film și o minunată imagine exclusivă (disponibilă doar în ediția limitată a Music Frame) a îndrăgitelor Glinda și Elphaba, împreună cu autografele personajelor și un certificat de autenticitate.

Bespoke AI , care oferă acum funcții îmbunătățite de control vocal prin actualizările Bixby. Bixby actualizat poate înțelege mai multe comenzi într-o singură propoziție, îți poate aminti interacțiunile anterioare pentru a efectua comenzi personalizate și oferă răspunsuri la întrebări legate de produse[4]. Acesta permite utilizatorilor să își exprime nevoile mai natural și mai ușor decât înainte. Bixby oferă, de asemenea, beneficii mai mari de control și accesibilitate pentru utilizatori, deoarece le permite consumatorilor să folosească funcția Auto Open Door pe unele modele de mașini de spălat și frigidere Samsung, spunând pur și simplu „Bixby, deschide ușa”.

AI Meets World

Samsung crede că inteligența artificială are un impact pozitiv și un rol esențial în a ne permite să avem mai multă grijă de planetă și de cei din jur.

Samsung și-a continuat misiunea de a deveni Net Zero până în 2050, 93% din operațiunile diviziei sale DX funcționând pe baza surselor de energie regenerabilă .

În cadrul produselor sale, Samsung continuă să acorde prioritate eficienței energetice și dezvoltării funcțiilor AI pentru a face posibil acest lucru. Fie că este vorba de inteligența artificială în interiorul aparatelor electrocasnice, cum ar fi frigiderele și mașinile de spălat, sau de utilizarea inteligenței artificiale, toate demersurile Samsung au în vedere îmbunătățirea sistemului SmartThings Eco pentru a economisi mai multă energie.

Frigiderele Samsung AI Hybrid au fost concepute pentru a economisi energie. Prin combinarea a două surse de energie, un compresor și tehnologia de răcire Peltier, frigiderul reacționează inteligent atunci când se utilizează mai multă energie decât de obicei. De exemplu, dacă ușa frigiderului este lăsată deschisă mai mult timp, tehnologia Peltier funcționează ca o sursă suplimentară de răcire pentru a îmbunătăți eficiența energetică generală.

Pe scena de la IFA, Samsung a dezvăluit că Bespoke AI Laundry Combo™ este disponibil acum și în Europa. Combinația de mașină de spălat și uscător All-in-One reprezintă un singur aparat eficient din punct de vedere al spațiului, care finalizează ciclul de spălare și uscare într-o singură secvență. Ciclul de spălare nu numai că îndeplinește, ci și depășește cerințele minime de eficiență energetică pentru clasa A cu până la 20%, ciclurile de spălare și uscare combinate îndeplinind și ele clasa A. Această performanță impresionantă se datorează tehnologiei avansate de uscare cu pompă de căldură, care usucă hainele rapid, delicat și eficient la temperaturi mai scăzute.

Ecosistemul SmartThings stă la baza angajamentului Samsung de a fi pionier în domeniul eficienței energetice. Ecosistemul poate poate face o mulțime de schimbări mici, care fac cu adevărat diferența. De exemplu, AI Energy Mode din SmartThings Energy poate economisi până la 70% din consumul de energie pentru mașinile de spălat. De asemenea, cu SmartThings Away Mode, utilizatorii nu mai trebuie să își facă griji că uită să stingă lumina sau televizorul atunci când ies din casă. Senzorii din diverse aparate detectează lipsa utilizatorului într-o cameră și închid sistemele pentru a economisi energie.

Dispozitivele cu inteligență artificială personalizate pot, de asemenea, să economisească energie prin programarea și încărcarea optimă. Aceste funcții întârzie începerea unui ciclu de spălare și a încărcării pentru a evita orele de vârf în cnsumul de energie și pentru a reduce costurile energetice.